జయీద్‌ఖాన్‌ ఉగ్ర లింక్‌ కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు!

జయీద్‌ఖాన్‌ ఉగ్ర లింక్‌ కేసులో కొనసాగుతోన్న దర్యాప్తు - పాకిస్థాన్‌ ఐఎస్ఐతో సంబంధాల కోసం ప్రయత్నించిన జయీద్‌ఖాన్‌ - మేడ్చల్‌లో ఉంటున్న జయీద్‌ఖాన్‌ను నిన్న అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 1:53 PM IST

Updated : May 25, 2026 at 2:07 PM IST

Police Investigation on Terror Link Case : జయీద్‌ ఖాన్‌ ఉగ్ర లింక్‌ కేసులో ముమ్మర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పాకిస్థాన్‌ ఐఎస్‌ఐతో సంబంధాల కోసం జయీద్ ఖాన్‌ ప్రయత్నించినట్లుగా తేలింది. మేడ్చల్‌లో నివాసం ఉంటున్న జయీద్‌ ఖాన్‌ను నిన్న అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా ఉగ్రవాద సంస్థలను జయీద్‌ ఖాన్ సంప్రందించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. విచారణలో పలు కీలక విషయాలను జయీద్‌ ఖాన్ వెల్లడించాడు. దేశ భద్రత సమాచారాన్ని ఐఎస్‌ఐకి చేరవేసినట్లు అతడు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

