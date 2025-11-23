ETV Bharat / state

మరిచిపోయా, గుర్తు లేదు, నచ్చినప్పుడే చెబుతా - మూడోరోజు ఐబొమ్మ రవి విచారణ

మూడో రోజు ముగిసిన ఐబొమ్మ రవి విచారణ - పైరసీ కేసులో రవిని మూడోరోజు ప్రశ్నించిన పోలీసులు - పోలీసుల ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం ఇవ్వని రవి - గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు చెబుతానంటు దాటవేత

iBOMMA Ravi Case Latest Update
iBOMMA Ravi Case Latest Update (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read
iBOMMA Ravi Case Latest Update : సినిమాల పైరసీ వ్యవహారంలో ఐబొమ్మ రవి విచారణ కొనసాగుతోంది. కస్టడీలో పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతున్నట్లు సమాచారం. పైరసీ వెనుక అసలు వ్యక్తులు, నగదు లావాదేవీలు, బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల నిర్వాహకులపై సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు అడిగిన ప్రశ్నలకు నిందితుడు సరైన సమాధానాలు చెప్పడం లేదని తెలుస్తోంది.

ఐబొమ్మ రవిని కస్టడీలో భాగంగా సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు మూడో రోజు విచారించారు. ఐబొమ్మ, బప్పం వెబ్‌సైట్ల సర్వర్లు, నగదు లావాదేవీలు, బ్యాంకు ఖాతాల గురించి విచారిస్తే తనకు గుర్తు వచ్చాక చెబుతానని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినట్టు సమాచారం. కేసు తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిందితుడి నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. రవి నివాసంలో స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్‌ డిస్క్‌లు, కంప్యూటర్లు, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను అతని ఎదురుగా ఉంచి ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. మూడు రోజులుగా సరైన జవాబులివ్వకుండా పోలీసులను నిందితుడు రవి అయోమయానికి గురి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశాడు.

మరిచిపోయా, గుర్తు లేదు, నచ్చినప్పుడే చెబుతా - మూడోరోజు ఐబొమ్మ రవి విచారణ (ETV)

తాను తప్పు చేయలేదని వాదించే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 2019లో ఐబొమ్మ వేదికను సినిమాల సమీక్షల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చానని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత సామాజిక మాధ్యమాలు, టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌ల్లో ఉంచే కొత్త సినిమాలను సాఫ్ట్‌వేర్‌ సహాయంతో హెచ్​డీ క్వాలిటీగా మార్చి అప్‌లోడ్‌ చేసినట్లు అంగీకరించినట్లు తెలిసింది.

డబ్బే లోకం, విలాసమే జీవితంగా గడిపాలని ఐబొమ్మ రవి భావించాడని పోలీసులు గుర్తించారు. బంధుత్వాలతో సమయం వృధా అంటూ ఎవరితో తనకు సంబంధాలేవంటూ బదులివ్వడంతో పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయినట్లు సమాచారం. రవి ప్రవర్తనతో విసిగిపోయి విడిపోయినట్లు అమెరికాలో ఉన్న అతడి భార్య పోలీసులు ఫోన్‌ చేసిన సమయంలో చెప్పినట్లు తెలిసింది. విశాఖపట్నంలో ఒంటరిగా ఉంటున్న తండ్రితో కూడా సరైన సంబంధాల్లేవని హైదరాబాద్‌ వచ్చినప్పుడు ఫోన్‌ చేసి పలకరించేవాడని పోలీసులు గుర్తించారు.

బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల నిర్వాహకుల నుంచి వచ్చే సొమ్ములో భారీగా కమిషన్‌ ఇచ్చి ఏజెంట్లను తయారు చేసుకున్నాడు. ఐబొమ్మ నుంచి ఆర్డర్‌ వస్తే రూ.లక్ష గ్యారంటీ అనేంత పాపులారిటీ సంపాదించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సాంకేతిక నిపుణుల సహాయంతో నిందితుడి పెన్​డ్రైవ్​, హార్డ్​ డిస్క్​ల్లో సమాచారం సేకరించాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

ప్రతి 20 రోజులకు ఒక్క దేశం : ఎథికల్‌ హ్యాకర్ల సహాయంతో నిందితుడి సర్వర్‌ ఐపీలను పోలీసులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. నెదర్లాండ్‌, ఫ్రాన్స్‌, స్విట్లర్లాండ్‌ల్లో సర్వర్లు ఉపయోగించుకుని వెబ్‌సైట్‌లో సినిమాలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ప్రతి 20 రోజులకు ఒక్క దేశం వెళ్తాడని U.S.B.T ద్వారా వచ్చే డబ్బును విలాసాలకే ఖర్చు చేసేవాడని గుర్తించారు. పోలీసులు అతని 35 బ్యాంకు ఖాతాలను పరిశీలిస్తున్నారు.

వాటి వివరాల కోసం ఆయా బ్యాంకులకు సమాచారం పంపించారు. నిందితుడి సోదరి, స్నేహితుడు రవి బ్యాంకు ఖాతాల్లో పలుమార్లు నగదు జమ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఐబొమ్మ రవికి మరో రెండు రోజుల్లో కస్టడీ పూర్తికానుండడంతో అతన్ని మరింత లోతుగా విచారించి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

ఒక్కడి వల్ల ఐబొమ్మ సాధ్యమైందా? - ఇమంది రవి వెనక ఇంకెంతమంది?

ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్​ యాప్​

