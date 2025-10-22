ETV Bharat / state

పేలిన పార్సిల్‌లో ఉన్నవి అవే - పార్వతీపురం ఘటనపై దర్యాప్తులో నిజాలు

పార్వతీపురం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్సు వద్ద పేలినవి నాటు బాంబులే అని నిర్ధారణ - 1000 నాటు బాంబులను ఒక బస్తాలో కట్టి పార్శిల్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Investigation into Blasts at Parvathypuram RTC Complex: కేవలం 5 వేల రూపాయల కోసం ఆ వ్యాపారులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడారు. ఈ నెల 19వ తేదీన పార్వతీపురం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్సు వద్ద పేలినవి నాటు బాంబులే అని తేలింది. తొలుత అంతా బాణసంచా అని చెప్పినా ఘటన ప్రాంతంలో ఆనవాళ్లు, దొరికిన రాళ్లు, పగిలిన గది అద్దాలు, క్షతగాత్రుల గాయాల పరిస్థితి బట్టి పేలినవి గోడబాంబులని తెలిసింది. విచారణలో కూడా అదే విషయం బయటపడింది.

అస్సలు ఏం జరిగిందంటే: విజయనగరానికి చెందిన ముప్పిడి కాశీరాజు వద్ద కిషోర్‌ అనే వ్యక్తి రూ.5 చొప్పున 1000 బాంబులు కొని రవీంద్రకు రూ.6 వేలకు విక్రయించాడు. ఆయన రూ.1000 లాభం చూసుకున్నాడే తప్ప బస్సులో ఆ పార్సిల్‌ వెళ్తే ఎంత ప్రమాదమన్నది కనీసం ఆలోచించలేదు. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారులు కాశీరాజు, కిషోర్, రవీంద్రలను పట్టణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. వారు అందించిన వివరాల మేరకు 1000 నాటు బాంబులను ఒక బస్తాలో కట్టగా కట్టారు.

విజయనగరం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్సులో ఫ్యాన్సీ పార్సిల్‌ పేరుతో వాటిని బుక్‌ చేశారు. 25, 50 కిలోలలోపు పార్సిల్స్‌ను కార్గోవారు బస్సుల్లోనే పంపిస్తుంటారు. అదే మాదిరి ఈ పార్సిల్‌ను కూడా పంపించారు. బస్సులో బాంబులు పేలి ఉంటే ఎంతో ఘోరం జరిగేదని ప్రయాణికులు భయాందోళనుకు గురయ్యారు.

Parvathypuram_RTC_Complex_report
బాంబుల్లో వాడిన రాళ్లు (Eenadu)

గోడ బాంబుల నిషేధం ఉన్నా: 10, 15 ఏళ్ల క్రితం గోడ బాంబుల ఉనికి ఉండేది. రాళ్ల మధ్యన మందు వేసి పురితాడుతో ఎంతో అప్రమత్తంగా వీటిని చుట్టాలి. ఒక్కోసారి చేయి జారి ప్రమాదాలు జరిగేవి. పొరపాటున కాళ్లతో తట్టినా పేలుతాయి. దీంతో వీటిని నిషేధించారు. ఈ విషయమై పట్టణ సీఐ మురళీధర్‌ మాట్లాడుతూ ముగ్గురినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నామని తెలిపారు. గోడబాంబులుగా నిర్ధారణ అయిందని, ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ముందుకు వెళ్తామని అన్నారు.

ఇద్దరి పరిస్థితి ఆందోళనకరం: ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన కే రమేష్‌ (వ్యాను డ్రైవరు) విజయనగరంలో, ఆర్‌ రమేష్‌ (కళాసీ) విశాఖ కేజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. బీ సుందరరావు (రిక్షా కార్మికుడు) పార్వతీపురం జిల్లా ఆసుపత్రిలో, టీ రవికుమార్‌ (ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు డ్రైవరు) విశాఖ కేజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు.

పైనుంచి కిందకు విసిరగా పేలుడు: అయితే రూ.5 వేల విలువైన 25 కిలోల ఫ్యాన్సీ సామగ్రిగా నమోదు చేసిన పార్సిల్‌ ఆర్టీసీ బస్సులో ఆదివారం పార్వతీపురం వచ్చింది. మధ్యాహ్నం 12.22 గంటలకు దాన్ని దించే క్రమంలో కూలీలు పైనుంచి కిందకు విసిరారు. దీంతో ఒక్కసారిగా పేలింది. ఆ శబ్దాలకు కాంప్లెక్సులోని ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు బయటకు పరుగు తీశారు. పేలుడు ధాటికి పార్వతీపురానికి చెందిన ఆర్టీసీ కూలీ రెడ్డి రమేష్‌ (48), రిక్షా కార్మికుడు సుందరరావు (53), పార్వతీపురం మండలం నర్సీపురానికి చెందిన బస్సు డ్రైవర్‌ రవి (45), పార్వతీపురానికి చెందిన క్యాబ్‌ డ్రైవరు కింతలి రమేష్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను విశాఖ, విజయనగరంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

