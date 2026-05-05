'ఐ లవ్​ నందూర్భార్' - కరీంనగర్​ దోపిడీ కేసులో నిందితుల జాడ చెప్పిన ఆ బ్యాగు

కరీంనగర్​లో నగల దోపిడీ ఘటనపై విచారణ వేగవంతం - తెలుగులో మాట్లాడి దర్యాప్తును తప్పుదారి పట్టించిన ముఠా సభ్యులు - విచారణలో కీలకంగా మారిన వారు వదిలి వెళ్లిన బ్యాగు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 8:15 AM IST

Updated : May 5, 2026 at 8:48 AM IST

Karimnagar Jewelry Robbery Incident Update : కరీంనగర్​లో సంచలనం సృష్టించిన ఆభరణాల దుకాణం దోపిడీ కేసు విచారణను పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. ఆ చోరీ తర్వాత వచ్చిన మార్గంలోనే వారు తిరిగి వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే పోలీసుల దృష్టిని మళ్లించేందుకు నిందితులు సీసీ కెమెరాలున్న చోట ఒక దారిలో వెళ్లి, సీసీ కెమెరాలు లేని చోటు నుంచి మరో మార్గంలో పయనించినట్లు సమాచారం. దొంగతనం తర్వాత జ్యోతినగర్​లోని పార్క్​ పక్క వీధి నుంచి ప్రధాన రహదారుల్లోకి వెళ్లకుండా, గల్లీ నుంచే శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం, మల్కాపూర్​ మీదుగా చింతకుంట బైపాస్​ నుంచి వెలిచాల వైపునకు వెళ్లారని, కాలువ గట్ల మీదుగా రామడుగు మండలం మోతె, రుద్రారం నుంచి మంచిర్యాల వెళ్లినట్లు పోలీసులు ఓ అంచనాకు వచ్చారు.

ఉదయం 8.22 గంటలకు దోపిడీ చేసేందుకు వస్తున్న (సీసీ కెమెరాలో దృశ్యం) (Eenadu)

ఈ ఘటన జరిగిన ఆదివారం ఉదయం 11.12 గంటల సమయంలో దుకాణం లోపలి నుంచి బయటకు పరుగెత్తిన దొంగలు రామడుగు మండలం రుద్రారం గ్రామంలోని ఓ ఇంటి సమీపం నుంచి 11.35 గంటలకు వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అదే ఇంటి వద్ద ఉదయం 8.22 గంటలకు కరీంనగర్​ వైపునకు వస్తున్నట్లు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయింది.

11.35 గంటలకు దోపిడీ చేసి పారిపోతున్న (సీసీ కెమెరాలో దృశ్యం) (Eenadu)

బిహార్​కు చెందిన వారిగా గుర్తింపు : పోలీసుల విచారణలో మొత్తం ఐదుగురు ముఠా సభ్యులు బిహార్​కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. అయితే పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నంలో అందులో ఒకరు కావాలనే తెలుగులో మాట్లాడారని గుర్తించారు. ముఠా సభ్యుల్లో ఇద్దరు పాత నేరస్తులుగా వారి ఆనవాళ్లను చూసి నిర్ధారించారు. అంతేకాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పోలీసుల బలగాల నుంచి వచ్చిన సమాచారం ద్వారా ఇద్దరి గురించి సంబంధించి పక్కా ఆధారాలు లభించాయి. మిగిలిన ముగ్గురి సభ్యుల పేర్లను పోలీసులు గుర్తించినా కూడా ఆ వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. నిందితులకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు పోలీసు బృందాలు బిహార్​కు వెళ్లాయి. దొంగలు ఇంకా తమ స్వస్థలాలకు చేరుకోలేదని తేలింది. వారు మార్గమధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగి ఉన్నారా? లేక మరో ప్రాంతానికి వెళ్లారా? అనే విషయాన్ని నిర్ధారించడంపై పోలీసులు ప్రస్తుతం దృష్టిసారించారు.

నిందితుల జాడ చెప్పిన ఆ బ్యాగు : దోపిడీ ముఠా నగల షాపులో వదిలి వెళ్లిన బ్యాగు విచారణలో కీలకంగా మారినట్లు తెలిసింది. ఆ బ్యాగుపై 'ఐ లవ్​ నందూర్భార్'​ అని ఉండటంతో పోలీసులు ఈ కోణంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఓ జిల్లా పేరు నందూర్బార్​. గుజరాత్​కు సరిహద్దులో ఉంటుంది. ఈ బ్యాగులు గుజరాత్​ సరిహద్దులోని ఓ ఫ్యాక్టరీలో తయారైనట్లు గుర్తించి పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి విచారణ చేశారు. ఈ బ్యాగు అక్కడే తయారైనప్పటికీ విక్రయాలు మాత్రం కరీంనగర్​, ఆదిలాబాద్​ జిల్లాల్లో జరిగాయని ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం తెలపడంతో కరీంనగర్​లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

అనుమానితుల ఫోన్​ నంబర్లపై విచారణ : టవర్ సర్కిల్​లోని ఓ బ్యాగుల దుకాణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టినట్లు స్థానికంగా చర్చ జరిగింది. మొత్తం 16 బృందాల పోలీసులు మహారాష్ట్రతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు వెళ్లి ముఠా గురించి ఆరా తీశాయి. ఇందులో వీరు బిహార్​కు చెందిన వారని నిర్ధారించుకున్నారు. ప్రస్తుతం చోరీ జరిగిన ప్రదేశంలోని టవర్​ పరిధిలోని పలువురు అనుమానితుల ఫోన్​ నంబర్ల జాబితాను రూపొందించి విచారణ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే? : ఉదయం 11 గంటల సమయంలో కరీంనగర్​లోని పీఎంజే జువెల్లరీ షాపులోకి వినియోగదారులుగా వచ్చిన ఐదుగురు దుండగులు లోపలికి వెళ్లి నగలు చూపించమని అడగగా సిబ్బంది ఆభరణాలు చూపించారు. అనంతరం దుండగులు సిబ్బందిని గన్​తో బెదిరించారు. ఆ తర్వాత వారిని కట్టేసి కాల్పులు జరిపి, చూపించిన నగలను కాజేశారు. ఈ క్రమంలో కాల్పుల్లో ముగ్గురు సిబ్బంది గాయపడగా, వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ గౌస్​ ఆలం విచారణ జరుపుతున్నారు. ఆ దుకాణ సమీపంలోని డ్రైనేజీలో కత్తెర, ప్లాస్టర్​, తుపాకీ మ్యాగ్జిన్​ గుర్తించారు. ఘటనా స్థలిలో బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకుని సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దుండగుల కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

