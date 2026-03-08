ETV Bharat / state

ఆ రాత్రి 10.30 గంటలకు వెళ్లి 1.30 వరకు ఏం చేశారు? - రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్‌ కేసులో వేగంగా విచారణ

ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదుచేయకుండా అరెస్టు చేయకూడదని తెలియదా? - అలాంటప్పుడు హైదరాబాద్‌కు బృందాలు ఎలా పంపారు? - నిబంధనలు ఎందుకు పాటించలేదు? - మూడోరోజూ సునీల్‌నాయక్​ను ప్రశ్నించిన విచారణాధికారి

Investigating Officers Questioned IPS Sunil Naik For The Third Day
Investigating Officers Questioned IPS Sunil Naik For The Third Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 7:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Investigating Officers Questioned IPS Sunil Naik For The Third Day : రఘురామకృష్ణరాజుని కస్టడిలో వేధించిన కేసులో ఐపీఎస్ సునిల్ నాయక్​పై ధర్యాప్తు అధికారులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదుకాకుండానే అరెస్టు చేయటం ఏంటి? సీఐడీ కార్యాలయానికి ఎందుకు వెళ్లారు? ఆ రోజు రాత్రి వైద్యులను ఎందుకు పిలిపించారు? అరెస్టు నమోదు నుంచి కస్టడీ వరకు దురుద్దేశంతో ఎందుకు వ్యవహరించారని ప్రశ్నించారు. అయితే విచారణాధికారి ప్రశ్నలకు సునీల్‌నాయక్‌ పొడిపొడిగా బదులిచ్చారు. మరికొన్నింటికి సమాధానాలు దాటవేసినట్టు సమాచారం.

నరసాపురం ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో రఘురామకృష్ణరాజుపై సీఐడీ రాజద్రోహం కేసు నమోదు చేసి గుంటూరు తెచ్చి విచారణ పేరుతో హింసించటంపై నమోదైన కేసులో ఐపీఎస్ అధికారి సునిల్ నాయక్​ను పోలీసులు మూడోరోజు విచారించారు. విచారణాధికారి, విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్‌ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు గుంటూరు సీసీఎస్ పీఎస్​లో ఉంచి ప్రశ్నించారు. డీఐజీ హోదాలో ఉన్న మీకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదుచేయకుండా అరెస్టు చేయకూడదని తెలియదా? మరి హైదరాబాద్‌కు బృందాలు ఎలా పంపారు? దీని వెనుక ఎవరి ప్రోద్భలం ఉంది.

ఎవరి ఒత్తిడితో వెళ్లాల్సి వచ్చింది? : నిబంధనలు ఎందుకు పాటించలేదు. అసలా కేసులో ఫిర్యాదుదారుగా, విచారణాధికారిగా ఉన్న మీరు డీఐజీ హోదాలో సీఐడీ కార్యాలయానికి వెళ్లటం వెనుక ఉద్దేశాలేంటి. కేసుని ప్రభావితం చేయడానికే వెళ్లారా? ఎవరి ఒత్తిడితో వెళ్లాల్సి వచ్చింది? ఆరోజు రాత్రి 10.30గంటలకు వెళ్లి రాత్రి 1.30 గంటల వరకు ఏంచేశారు? అని సునీల్‌నాయక్‌ను విచారణాధికారి దామోదర్‌ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఎంపీ అయినందున తాను వెళ్లానని, రఘురామకృష్ణరాజును ఉంచిన పక్కగదిలోనే తాను ఉన్నానన్నారు. ఆసమయంలో తాను రఘురామకృష్ణరాజు మీడియాతో మాట్లాడిన వీడియోలు చూస్తున్నానని చెప్పినట్లు సమాచారం. రఘురామపై దాడి గురించి అడగ్గా మౌనంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.

ప్రత్యేక వైద్యున్ని ఎందుకు పిలిపించారు? : సీఐడీ కస్టడీలో రఘురామకృష్ణరాజును చిత్రహింసలు పెట్టిన తర్వాత ప్రత్యేక వైద్యున్ని ఎందుకు పిలిపించారు? వైద్యుడు ఏం చెప్పారు? ఆయన ఆరోగ్యంపై డీఐజీ హోదాలో మీరేం చేశారు? చిత్రహింసలు పెట్టారని వైద్యున్ని పిలిపించిన మీరు ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారా? సీఐడీ కార్యాలయంలో మీరు మూడు గంటలకుపైగా ఉన్న సమయంలో ఏంచేశారు? అక్కడ ఏంజరిగిందో ఎవరెవరికి సమాచారం ఇచ్చారు.

సిబ్బందికి మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏమిటి? : ఆరోజు మీరు ఎవరెవరికి వివరాలు చేరవేశారు? ఆరోజు విధుల్లో ఉన్న అధికారులు, సిబ్బందికి మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏమిటి? దురుద్దేశం లేనట్లయితే డీఐజీ హోదాలో ఉన్న మీరు కస్టడీలో ఉన్న ఆయన్ను చిత్రహింసలు పెట్టకుండా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా? మూడుగంటలకుపైగా ఉండి మీరు సమీక్షించిన అంశాలు ఏమిటి? వంటి ప్రశ్నలకు సునీల్‌నాయక్‌ నేరుగా సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేత ధోరణితో వ్యవహరించినట్లు తెలిసింది. కొన్నిప్రశ్నలకు ఈ ఘటన జరిగి చాలారోజులైనందున గుర్తులేదన్నట్లు సమాచారం. మీరు రఘురామకృష్ణరాజుని సీఐడీ కార్యాలయంలో ఏ పరిస్థితులో చూశారని అడగ్గా, తాను చూసేటప్పటికీ ఆయన నిద్రపోతున్నారని చెప్పినట్లు తెలిసింది.

అరకొరగా, పొంతన లేని సమాధానాలు : మూడురోజులుగా విచారణ జరుగుతున్నా విచారణాధికారి ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు చెప్పకుండా అరకొరగా, పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతూ విచారణకు సహకరించలేదని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఆదివారం కూడా విచారణ కొనసాగనుంది. సోమవారంతో విచారణ పూర్తి కానుంది. ఆరోజున సునిల్ నాయక్ బెయిల్ పిటీషన్​పై విచారణ జరగనుంది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలుంటాయని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.

'దర్యాప్తునకు సహకరించాల్సిందే' - రఘురామ కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సొంతంగా దర్యాప్తు - నిందితులను వదిలిపెట్టేది లేదు: రఘురామ

TAGGED:

IPS SUNIL NAYAK THIRD DAY
RRR CUSTODIAL TORTURE CASE
IPS SUNIL NAIK ENQUIRY UPDATES
CUSTODIAL TORTURE CASE UPDATES
INVESTIGATING ON IPS SUNIL NAIK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.