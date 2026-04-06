'ఒక ఎంపీని అరెస్టుచేసే ప్రక్రియను ఎందుకు వీడియో తీయలేదు' - ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్పై ప్రశ్నల వర్షం
మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో సునీల్ నాయక్ను 4 గంటల పాటు విచారించించిట్లు సమాచారం- 17 ప్రశ్నలు సంధించిన విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 11:16 AM IST
Investigating Officer Questioned IPS Sunil Naik in Raghurama Custodial Torture Case: శాసనసభ ఉపసభాపతి, నరసాపురం మాజీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజును గత ప్రభుత్వంలో సీఐడీ కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురి చేసిన కేసులో నిందితులపై విజయనగరంలో విచారణ కొనసాగింది. అప్పటి సీఐడీ డీఐజీ, బిహార్ కేడర్ ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ఆదివారం వచ్చారు. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో 4 గంటల పాటు సునీల్ నాయక్ను విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ విచారించి 17 ప్రశ్నలు సంధించారు. రఘురామను అప్పటి సీఐడీ ఏఎస్పీ విజయ్ పాల్ విచారిస్తుండగా అక్కడికి మీరెందుకు వెళ్లారని ప్రశ్నించారు. దీనిపై నాయక్ మౌనం దాల్చినట్లు తెలిసింది.
ఆనాటి పరిణామాలపై ప్రశ్నలు: ఒక ఎంపీని అరెస్టుచేసే ప్రక్రియను ఎందుకు వీడియో తీయలేదు. నిబంధనలు ఎందుకు పాటించలేదని ప్రశ్నించారు. గుండె శస్త్రచికిత్స చేసుకున్న వ్యక్తిని వైద్యుడి పర్యవేక్షణ లేకుండా హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు తరలించడంతో పాటు ఆ రోజు పరిణామాలపై పలు ప్రశ్నలు వేసినట్లు తెలిసింది. సునీల్ నాయక్ దేనికీ సూటిగా బదులివ్వలేదని తెలుస్తోంది. రఘురామ రచ్చబండలో చేసిన వ్యాఖ్యలు, వాటి వీడియో క్లిప్పింగ్లపై ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు చేయించకుండానే అవి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఎలా నిర్ధారణకు వచ్చారు?
ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ: డిప్యుటేషన్ పై ఏపీకి వచ్చిన మీరు ఇలాంటి పనులతో కొందరి మెప్పు పొంది ఇక్కడే ఉండిపోవాలని ఆశించారా? అని అడగ్గా అలాంటిదేమీ లేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. రౌడీషీటర్ బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ మాటలను ఎలా విశ్వాసంలోకి తీసుకొని ఈ కేసులో సాక్ష్యంగా పరిగణించారని అడగ్గా ఆయన రాతపూర్వకంగా అందించినప్పుడు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యం బాగాలేదని సునీల్ నాయక్ చెప్పినట్లు సమాచారం. మరో వారం రోజుల్లో విచారణకు హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఏపీ హైకోర్టులో సునీల్ నాయక్ వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ పై ఇవాళ విచారణ జరగనుంది.
పిలిచినపుడు విచారణకు హాజరుకావాలి : దర్యాప్తు అధికారి పిలిచినపుడు విచారణకు హాజరుకావాలని ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్కు ఇప్పటికే హైకోర్టు ఆదేశించింది. రఘురామ కృష్ణంరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నిందితుడు సునీల్ నాయక్ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటీషన్ విచారణార్హతపై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది.
ఇరువురి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 6వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆరోజున తగిన ఉత్తర్వులిస్తామని ఈ సందర్బంగా తెలిపింది. ఆన్లైన్ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతించాలని కోరిన సునీల్ నాయక్ అభ్యర్ధనను కోర్టు తిరస్కరించింది. కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి వెసులుబాటు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి వాటికి అనుమతిస్తే రేపటి రోజున జైలు శిక్షను కూడా ఇంట్లో ఉండి ఆన్లైన్ ద్వారా అనుభవిస్తామనే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. సునీల్ నాయక్ వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ పై ఇవాళ విచారణ జరగనుంది.
