పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్లో 1.65 లక్షల చెల్లని, నోటా ఓట్లు
Invalid Votes In First Phase :తొలిదశ గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 57,37,368 ఓట్లు పోలవగా అందులో చెల్లనివి, నోటాకు వేసినవి కలిపి ఏకంగా 1,65,612 ఓట్లు ఉన్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు పేర్కొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:41 AM IST
రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్లో చెల్లని ఓట్లు, నోటా ఓట్లు భారీగా నమోదయ్యాయి. గురువారం జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 57,37,368 ఓట్లు పోలవగా, అందులో చెల్లనివి, నోటాకు వేసినవి కలిపి ఏకంగా 1,65,612 ఓట్లు ఉన్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు తేల్చారు. వీటిలో 1,24,278 ఓట్లు చెల్లనివి కాగా 41,334 ఓట్లు నోటాకు పోలయ్యాయి.
రాష్ట్రంలోని గుంటూరు, విశాఖపట్నం జిల్లాలు మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో 3,189 సర్పంచి స్థానాలకు, 25,057 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ నిర్వహించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజేతలకు మొత్తం 31,04,299 ఓట్లు రాగా, సమీప ప్రత్యర్థులకు 21,61,108 ఓట్లు పోలయ్యాయి. విజేతలు, సమీప అభ్యర్థుల మధ్య మొత్తం 9,43,191 ఓట్ల మెజారిటీ (మార్జిన్) నమోదైంది.
చెల్లని ఓట్లకు కారణాలివే : ఓటు వేసిన తర్వాత బ్యాలట్ పేపర్ను సరిగా మడత పెట్టకపోవడం, స్వస్తిక్ ముద్రను స్పష్టంగా వేయకపోవడం, ఒకే బ్యాలట్పై రెండేసి గుర్తులకు ఓటు వేయడం వంటి సాంకేతిక పొరపాట్ల వల్ల 1,24,278 ఓట్లను సిబ్బంది చెల్లనివిగా గుర్తించి పక్కన పెట్టారు. ముఖ్యంగా కర్నూలు, నంద్యాల, ఎన్టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో చెల్లని ఓట్లు అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. ఓటింగ్ విధానంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో నిరక్షరాస్యులు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ఇలాంటి పొరపాట్లు చేసి ఉంటారని ఎన్నికల అధికారులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
తొలి దశ ఎన్నిక్లలో కూటమి గెలుపు : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశలో గ్రామీణ ఓటర్లు కూటమి పార్టీల మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులకే మొగ్గు చూపారు. మొత్తం 3,949 పంచాయతీలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు జారీ కాగా 760 స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా భర్తీ అయ్యాయి. ఎన్నికలు జరిగిన 3,189 పంచాయతీలలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు 62.93% స్థానాల్లో సర్పంచ్ పదవులను గెలుచుకోగా వైఎస్సార్సీపీ 33.11% స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఏకగ్రీవ ఫలితాలను కూడా కలుపుకుంటే కూటమి పార్టీల మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు మొత్తం 2,715 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించి 68.75% సర్పంచ్ పదవులను కైవసం చేసుకున్నారు.
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