YUVA : కొత్తగా క్రికెట్​లోకి వచ్చే మహిళా క్రికెటర్లకు ఇదే నా సలహా - వరల్డ్​ కప్​ విన్నింగ్​ టీం మెంబర్​ అరుంధతిరెడ్డి కీలక సూచనలు

మహిళల క్రికెట్‌ ప్రపంచకప్‌ విజేత అరుంధతిరెడ్డితో ముఖాముఖి - చిన్ననాటి నుంచే క్రికెట్‌పై ఆసక్తి పెంచుకున్న అరుంధతి - కుమార్తె ఆసక్తి గమనించి అకాడమీలో శిక్షణ ఇప్పించిన తల్లి

World Cup Winner Arundhati Reddy
World Cup Winner Arundhati Reddy (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 3:12 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 3:21 PM IST

World Cup Winner Arundhati Reddy : చిన్నప్పట్నుంచీ క్రికెట్‌ అంటే ఆసక్తి. దాన్ని గమనించి శిక్షణలో చేర్పించిందా తల్లి. కుమార్తె ఆటలో రాణిస్తే చూడాలని కలలు కన్నారు. అమ్మ కలను నిజం చేస్తూ భారత క్రికెట్‌ జట్టులో స్థానం సంపాదించుకుంది హైదరాబాద్‌ క్రికెటర్‌ అరుంధతి రెడ్డి. అనతికాలంలోనే ఆటలో మెళకువలు నేర్చుకుంది. ఇటీవల జరిగిన మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలుపులో భాగమైంది. కొన్నేళ్లుగా ఊరిస్తూ, చివరకు దక్కిన ప్రపంచ కప్ వెనుక జట్టు కృషి, ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఆమె మాటాల్లోనే విందాం.

YUVA : కొత్తగా క్రికెట్​లోకి వచ్చే మహిళా క్రికెటర్లకు ఇదే నా సలహా - వరల్డ్​ కప్​ విన్నింగ్​ టీం మెంబర్​ అరుంధతిరెడ్డి కీలక సూచనలు (ETV)

ప్రశ్న : మీరు మ్యాచ్​ గెలిచిన తర్వాత స్టాండ్​లో ఉన్న మీ అమ్మ గ్రౌండ్​లోకి వచ్చి మీతో మాట్లాడారు? ఆ క్షణం మీకు ఎలా అనిపించింది?

సమాధానం : చాలా స్పెషల్​ అనిపించింది. ఆ టైంలో అమ్మ నన్ను కౌగిలించుకోవడంతో అన్ని సంవత్సరాల నుంచి పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కిందనే సంతోషం కలిగింది. నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకురావడానికి ఆమె చాలా కష్టపడ్డారు. ఇంతకంటే నేను ఆమెకి ఇచ్చేది ఏమీ లేదు.

ప్రశ్న : వరల్డ్​ కప్​ విన్నింగ్ తర్వాత హర్మన్​ప్రీత్​ సింగ్​ మీతో ఏమైనా చెప్పారా?

సమాధానం : హర్మన్​(అక్క) లాస్ట్​ క్యాచ్​ ఏంటి అది మీ దగ్గరకు రావడం ఏంటి? ఇది నిజంగా దేవుడు రాసిన స్క్రిప్ట్​. ఆ బాల్​ను కూడా ఆమె తన వద్దే ఉంచుకుంది.

ప్రశ్న : మ్యాచ్​లో ఒకసారి డౌన్​కు వెళ్లిపోయారు దాన్నుంచి మీరు ఎలా బయటకు వచ్చారు?

సమాధానం : హార్డ్​ వర్క్​ పెడితేనే మీకు మంచి రిజల్ట్​ అనేది వస్తుంది. మీరు లాస్ట్​ మ్యాచ్​ ఆడే ముందు కూడా హార్డ్​ వర్క్​నే చేయాలి. నాకు క్రికెట్​తోనే అన్ని వచ్చాయి. ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడవలేదు. ఈ క్రికెట్​ అనే లైన్​లో షార్ట్​ కట్స్​ అనేవి ఉండవు.

ప్రశ్న : కొత్తగా క్రికెట్​లోకి రావాలనే మహిళా క్రికెటర్లకు మీరు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు?

సమాధానం : క్రికెట్​ను ఎంజాయ్​ చేస్తూ, హార్డ్​గా మీ పని మీరు చేయండి ఇందులో కచ్చితంగా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. టాప్​లో ఉండాలనుకుంటే కష్టపడితేనే ఆ ఫలితం వస్తుంది. నేను ఈ స్థానానికి అంత ఈజీగా రాలేదు.

ప్రశ్న : క్రికెట్ ప్రాక్టీస్​కు వెళ్లినప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా?

సమాధానం : మా అన్నయ్యతో పాటు నేను గల్లీ క్రికెట్​ ఆడటానికి హెయిర్​ కట్​ చేసుకొని వెళ్లాను. నువ్వేంటి అబ్బాయిలతో క్రికెట్​ అని అనేవారు. స్టేడియం సిబ్బందికి తెలియకుండా వెళ్లి మ్యాచ్​లు ఆడేసి వచ్చేదాన్ని. ఆ తర్వాత మా అన్నయ్య వాళ్ల స్నేహితులకు తెలిసి మా అమ్మ దగ్గరకి వచ్చి మీ అమ్మాయి చాలా బాగా క్రికెట్​ ఆడుతోంది. తనని క్రికెట్​లో ప్రోత్సహించండి అని చెప్పారు. అప్పుడే నా క్రికెట్​ జర్నీ ప్రారంభం అయింది.

ప్రశ్న : మీ (అరుంధతి రెడ్డి) గోల్​ ఏంటి?

సమాధానం : ఇండియాకు చాలా వరల్డ్​ కప్​లు గెలిపించాలి. అలాగే నేను ఎక్కువ కాలం ఇండియన్​ క్రికెట్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించాలి. ఆస్ట్రేలియన్​ ఉమెన్​ టీం లాగా ఎక్కువ వరల్డ్​ కప్​లు గెలవాలి.

