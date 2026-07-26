YUVA : తెలుగులో తొలి కంప్యూటర్ ల్యాంగ్వేజ్ - ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్గా వంశీభవాని రికార్డు
తెలుగులో కంప్యూటర్ ల్యాంగ్వేజ్ని డిజైన్ చేసిన వంశీభవాని - ఏఐ టూల్స్తో నైపుణ్యాలు పెంచుకోవచ్చంటున్న యువకుడు - యువతకు ఏఐ సాంకేతికతను నేర్పుతున్న యువకుడు - యూట్యూబ్ ద్వారా ఏఐ, కొత్త టూల్స్పై అవగాహన
Published : July 26, 2026 at 9:14 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 9:30 PM IST
Interview With Telugu Programing Language Inventor Vamsi Bhavani : సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం సాధించాలనేది నేటి తరం యువత ప్రధాన కల. అయితే అందుకు కోడింగ్ తప్పనిసరి. అది నేర్చుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండాలి అనేది పాత మాట. ఆ నియమాన్ని తిరగ రాశాడు ఓ తెలుగు యువకుడు. మాతృభాషలోనే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ను డిజైన్ చేసి, ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా తెలుగు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. యూట్యూబ్ ద్వారా వేల మందికి సాంకేతికతను సులువుగా నేర్పిస్తూ ఏఐ, కొత్త టూల్స్పై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు వంశీభవాని. ఆ సక్సెస్ జర్నీ అతడి మాటల్లోనే..
ప్రశ్న : మీ అసలుపేరేంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు?
నాపేరు పండా సాయి శంకర కేశవనాథ్. నేను పుట్టింది నిడదవోలు, పెరిగింది మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రా ప్రాంతాల్లో ఉన్నాను. యూట్యూబ్లో ఛానల్పేరు కొత్గగా పెట్టలనుకున్నా. దీనికోసం అమ్మానాన్నల పేరుతో వంశీభవాని అని ప్రారంభించా.
ప్రశ్న : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి తెలుగు ప్రొగ్రామింగ్ లాంగ్వెజ్ చేశారు. దీనికోసం మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా ప్రొగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తమిళం, ఒడియా, హిందీ, ఇంగ్లిష్లలో ఉన్నాయి. తెలుగులో ఇంత వరకు ఎవరూ రూపొందించలేదు. నేనే ఎందుకు చేయకూడదు అనుకున్నాను, చేశాను.
ప్రశ్న : కళాశాలలో మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రొత్సహించారు. ఎలా దీనిని సాధించారు.?
ప్రొగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రన్ అవ్వాలంటే మనం కోడ్ రాస్తే అది కంపేల్ అవుతుంది. చివరగా అసెంబ్లింగ్ కోడ్ కింద మారుతుంది. దాన్ని రన్ చేస్తుంది. దీనిలో కోడ్ నుంచి కంపైలేషన్ ఎలా జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో ప్రొఫెసర్ల సాయం తీసుకొని ప్రారంభించాం.
ప్రశ్న : కాలేజీ రోజుల్లో కోడింగ్ కాంపిటిషన్స్కు వెళ్లాలా?
కళాశాలల్లో నేర్చుకోవడం బాగుంటుంది. కానీ కాంపిటిషన్లలో పాల్గొన్నప్పుడే ఎలా వినియోగించాలో తెలుస్తోంది. అందుకనే ప్రతి విద్యార్థి హ్యాకథాన్లలో పాల్గొనాలి. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పొందాలి.
ప్రశ్న : మీరు కాలేజీ పూర్తి చేసుకుని ప్లేస్మెంట్ పొందినప్పుడు ఎలా ఫీలయ్యారు?
మంచి సంస్థలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే మొదటి సంవత్సరం నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయండి. దీని వల్ల మీరు అనేక కొత్త వషయాలు నేర్చుకుంటారు. నా రెండో సంవత్సరంలో డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్గా ఐఐటీ బాంబేలో చేశాను. తర్వాత సంవత్సరాలు వేరు వేరు సంస్థల్లో చేశాను.
ప్లేస్మెంట్లు ఇచ్చే సంస్థల్లో హైపేయింగ్ కంపెనీకి, సాధారణ కంపెనీకి తేడా ఏంటంటే, మిడ్ లెవల్ సంస్థల్లో 3 నుంచి 6 లక్షల వార్షిక వేతనం ఇస్తారు. ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థి నేర్చుకోగలడు అనుకునే వారిని చేర్చుకుని స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. అదే హైపేయింగ్ కంపెనీలు సాధారణంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వవు. వారు స్కిల్స్ ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంచుకుంటారు. ఇలాంటి వాటిలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే గతంలో పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. దీనికోసం ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి. వీటిని పొందలేకుంటే మనకు దగ్గరలోని ఎన్జీవోలు, సంస్థలకు వెబ్సైట్స్ తయారు చేసి వారికివ్వండి.
ప్రశ్న : సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఉద్యోగాలకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి?
మీరు ఓ అప్లికేషన్ రూపొందించి ప్లేస్టోర్లో ఉంచితే సంబంధిత యాప్, యూఆర్ఎల్ను ఇస్తే సరిపోతుంది. గతంలో ఏంథ్రోపిక్ వారు క్లాడ్ ఓపస్ అనే మోడల్ రిలీజ్ చేశారు. దీనిని వినియోగించేందుకు చాట్ మోడ్లో కాకుండా సీఎల్ఐ ఇంటర్ఫేస్లో నేర్చుకోవడం ముఖ్యం. ఎజెంటిక్ ఏఐలో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని చాట్ ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా ఐటీ స్పేస్లో ఏ కోర్సులకు స్పేస్ ఉందో వాటిపై దృష్టిసారించాలి.
ప్రశ్న : బీటెక్ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే టూల్స్ చెప్పండి. !
బీటెక్లో చేరిన వెంటనే మంచి జాబ్, లేదా మంచి సంస్థను పెట్టాలి, లేదా మాస్టర్స్ సాధించాలనే గోల్తో ఉంటారు. వీటికోసం మొదటిరోజు నుంచి ఏఐ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సీఎస్ ఫండమెంటల్స్, ఓఎస్, డీబీఎంఎస్, సీఓసీఏ వంటివి నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఏఐ నేర్చుకోవాలి.
దీనికి రెండు దారులు ఉన్నాయి. ఓపెన్ ఏఐ, గూగుల్ ఏఐను వినియోగించి కొత్త వాటిని తయారు చేయడం. రెండో విధానం మనమే మోడల్స్ను తయారు చేయడం. వీటిలో రెండోది కష్టం కనుక మొదటి దాన్నే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. దీనిలో మనం ప్రాజెక్టులు చేసే సమయంలో ఈ ఏజెంటిక్ వర్క్ ఫ్లోని వినియోగించండి. విద్యార్థుల కోసం గూగుల్కు చెందిన యాంటీ గ్రావిటీని వినియోగించుకోవచ్చు. మరి కొన్ని కళాశాలలు వివిధ సంస్థలతో టైఅప్ అవుతున్నాయి. మీ కళాశాలలో ఇలాంటి అవకాశమున్నా వదులుకోవద్దు.
ప్రశ్న : ఆర్ట్స్టూడెంట్స్, వేరే ప్రొఫెషన్ ఉన్న వారు ఏఐను ఎలా వినియోగించాలి?
దీనికోసం 'దేర్స్ ఎన్ ఏఐ ఫర్ దట్' అనే వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. మనకు ఇమేజెస్, వీడియోస్, స్క్రిప్ట్ ఇలా మన అవసరాన్ని అక్కడ చెప్పాలి. వెంటనే మార్టెట్లో అందుబాటులో ఉన్న టూల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. రోజూ కొత్త వాటిని ట్రై చేస్తే ఏది పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది.
మనకు వచ్చే ఈమెయిల్స్లో చాలా వరకు ఫ్రాడ్ ఉంటాయి. వాటిని తెలుసుకునేందుకు స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రోక్కు ఇస్తే అదే చెబుతుంది. ఇలా మన అవసరాలకు తగ్గట్టు, సమస్యలకు పరిష్కారంగా ఏఐను వినియోగించుకోవచ్చు. నేడు ఏఐను ఇంకా సులువుగా వినియోగించేందుకు ఏఐ ఆటోప్రాంప్టింగ్ అనే ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. దీంతో ప్రాంప్ట్ తక్కువగా ఇచ్చినా సరైన సమాధానం వస్తుంది.
ప్రశ్న : క్లాడ్ను బిజినెస్ మోడల్గా వినియోగించొచ్చా ?
ఓపెన్ క్లాడ్ ఇటీవల వచ్చింది. గతంలో అంచెలంచెలుగా చేసే పనిని కేవలం ప్రాంప్ట్తో తీసుకురావచ్చు. ఉదాహరణకు ఓ సినిమా కోసం రెండు ఏజెంట్లు తయారు చేస్తుంది. ఒకటి రైటర్, మరొకటి క్రిటిక్. మొదటికి ఫీడ్ బ్యాక్ ఇస్తే రెండోది తప్పులను సరిచేస్తుంది. ఇలా చివరకు తప్పులన్నీ తొలగించి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. వీటన్నింటినీ క్లాడ్ సీఎల్ఐ సులువుగా చేస్తుంది. ఇలా క్లాడ్ను వినియోగించి యాప్స్ తయారు చేయొచ్చు.
ప్రశ్న : మీరు రెండు పుస్తకాలు రాశారు. ఆ జర్నీ ఎలా అనిపించింది ?
కాలేజీలో లైబ్రరీ పుస్తకాలు చదివే క్రమంలో బాలగురు స్వామి రాసిన పుస్తకాలు అంటే చాలా ఇష్టం. దానిలోనే అనవసరమైనవి తీసివేసి, కొన్నింటిని యాడ్ చేసి బుక్ రాశా.
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