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YUVA : తెలుగులో తొలి కంప్యూటర్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ - ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్‌గా వంశీభవాని రికార్డు

తెలుగులో కంప్యూటర్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ని డిజైన్‌ చేసిన వంశీభవాని - ఏఐ టూల్స్‌తో నైపుణ్యాలు పెంచుకోవచ్చంటున్న యువకుడు - యువతకు ఏఐ సాంకేతికతను నేర్పుతున్న యువకుడు - యూట్యూబ్‌ ద్వారా ఏఐ, కొత్త టూల్స్‌పై అవగాహన

Interview With Telugu Programing Language Inventor
Interview With Telugu Programing Language Inventor (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 9:14 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 9:30 PM IST

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Interview With Telugu Programing Language Inventor Vamsi Bhavani : సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం సాధించాలనేది నేటి తరం యువత ప్రధాన కల. అయితే అందుకు కోడింగ్ తప్పనిసరి. అది నేర్చుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్‌ వచ్చి ఉండాలి అనేది పాత మాట. ఆ నియమాన్ని తిరగ రాశాడు ఓ తెలుగు యువకుడు. మాతృభాషలోనే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌ను డిజైన్ చేసి, ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా తెలుగు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. యూట్యూబ్ ద్వారా వేల మందికి సాంకేతికతను సులువుగా నేర్పిస్తూ ఏఐ, కొత్త టూల్స్‌పై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు వంశీభవాని. ఆ సక్సెస్‌ జర్నీ అతడి మాటల్లోనే..

YUVA : తెలుగులో తొలి కంప్యూటర్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ - ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్‌గా వంశీభవాని రికార్డు (ETV Bharat)

ప్రశ్న : మీ అసలుపేరేంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు?
నాపేరు పండా సాయి శంకర కేశవనాథ్​. నేను పుట్టింది నిడదవోలు, పెరిగింది మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రా ప్రాంతాల్లో ఉన్నాను. యూట్యూబ్​లో ఛానల్​పేరు కొత్గగా పెట్టలనుకున్నా. దీనికోసం అమ్మానాన్నల పేరుతో వంశీభవాని అని ప్రారంభించా.

ప్రశ్న : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి తెలుగు ప్రొగ్రామింగ్​ లాంగ్వెజ్​ చేశారు. దీనికోసం మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
కాలేజీ​లో చదువుకునేటప్పుడు ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా ప్రొగ్రామింగ్​ లాంగ్వేజ్​ తమిళం, ఒడియా, హిందీ, ఇంగ్లిష్​లలో ఉన్నాయి. తెలుగులో ఇంత వరకు ఎవరూ రూపొందించలేదు. నేనే ఎందుకు చేయకూడదు అనుకున్నాను, చేశాను.

ప్రశ్న : కళాశాలలో మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రొత్సహించారు. ఎలా దీనిని సాధించారు.?
ప్రొగ్రామింగ్​ లాంగ్వేజ్​ రన్​ అవ్వాలంటే మనం కోడ్​ రాస్తే అది కంపేల్​ అవుతుంది. చివరగా అసెంబ్లింగ్​ కోడ్​ కింద మారుతుంది. దాన్ని రన్​ చేస్తుంది. దీనిలో కోడ్​ నుంచి కంపైలేషన్ ఎలా జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్​తో ప్రొఫెసర్​ల సాయం తీసుకొని ప్రారంభించాం.

ప్రశ్న : కాలేజీ​ రోజుల్లో కోడింగ్​ కాంపిటిషన్స్​కు వెళ్లాలా?
కళాశాలల్లో నేర్చుకోవడం బాగుంటుంది. కానీ కాంపిటిషన్లలో పాల్గొన్నప్పుడే ఎలా వినియోగించాలో తెలుస్తోంది. అందుకనే ప్రతి విద్యార్థి హ్యాకథాన్​లలో పాల్గొనాలి. ప్రాక్టికల్​ నాలెడ్జ్​ పొందాలి.

ప్రశ్న : మీరు కాలేజీ పూర్తి చేసుకుని ప్లేస్​మెంట్​ పొందినప్పుడు ఎలా ఫీలయ్యారు?
మంచి సంస్థలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే మొదటి సంవత్సరం నుంచే ఇంటర్న్​షిప్స్​ చేయండి. దీని వల్ల మీరు అనేక కొత్త వషయాలు నేర్చుకుంటారు. నా రెండో సంవత్సరంలో డీప్​ లెర్నింగ్​, మెషిన్​ లెర్నింగ్​ ఇంజినీర్​గా ఐఐటీ బాంబేలో చేశాను. తర్వాత సంవత్సరాలు వేరు వేరు సంస్థల్లో చేశాను.

ప్లేస్​మెంట్లు ఇచ్చే సంస్థల్లో హైపేయింగ్​ కంపెనీకి, సాధారణ కంపెనీకి తేడా ఏంటంటే, మిడ్​ లెవల్​ సంస్థల్లో 3 నుంచి 6 లక్షల వార్షిక వేతనం ఇస్తారు. ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థి నేర్చుకోగలడు అనుకునే వారిని చేర్చుకుని స్కిల్స్​ నేర్పిస్తారు. తర్వాత ప్రాజెక్ట్​ ఇస్తారు. అదే హైపేయింగ్​ కంపెనీలు సాధారణంగా ట్రైనింగ్​ ఇవ్వవు. వారు స్కిల్స్​ ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంచుకుంటారు. ఇలాంటి వాటిలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే గతంలో పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. దీనికోసం ఇంటర్న్​షిప్స్​, ప్రాజెక్ట్స్​ చేయాలి. వీటిని పొందలేకుంటే మనకు దగ్గరలోని ఎన్​జీవోలు, సంస్థలకు వెబ్​సైట్స్​ తయారు చేసి వారికివ్వండి.

ప్రశ్న : సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఉద్యోగాలకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి?
మీరు ఓ అప్లికేషన్​ రూపొందించి ప్లేస్టోర్​లో ఉంచితే సంబంధిత యాప్​, యూఆర్​ఎల్​ను ఇస్తే సరిపోతుంది. గతంలో ఏంథ్రోపిక్​ వారు క్లాడ్ ఓపస్ అనే మోడల్​ రిలీజ్​ చేశారు. దీనిని వినియోగించేందుకు చాట్​ మోడ్​లో కాకుండా సీఎల్​ఐ ఇంటర్​ఫేస్​లో నేర్చుకోవడం ముఖ్యం. ఎజెంటిక్​ ఏఐలో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని చాట్​ ఇంటర్​ఫేస్​ కాకుండా ఐటీ స్పేస్​లో ఏ కోర్సులకు స్పేస్​ ఉందో వాటిపై దృష్టిసారించాలి.

ప్రశ్న : బీటెక్​ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే టూల్స్ చెప్పండి. !
బీటెక్​లో చేరిన వెంటనే మంచి జాబ్​, లేదా మంచి సంస్థను పెట్టాలి, లేదా మాస్టర్స్​ సాధించాలనే గోల్​తో ఉంటారు. వీటికోసం మొదటిరోజు నుంచి ఏఐ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సీఎస్​ ఫండమెంటల్స్, ఓఎస్​, డీబీఎంఎస్​, సీఓసీఏ వంటివి నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఏఐ నేర్చుకోవాలి.

దీనికి రెండు దారులు ఉన్నాయి. ఓపెన్​ ఏఐ, గూగుల్​ ఏఐను వినియోగించి కొత్త వాటిని తయారు చేయడం. రెండో విధానం మనమే మోడల్స్​ను తయారు చేయడం. వీటిలో రెండోది కష్టం కనుక మొదటి దాన్నే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. దీనిలో మనం ప్రాజెక్టులు చేసే సమయంలో ఈ ఏజెంటిక్​ వర్క్ ఫ్లోని వినియోగించండి. విద్యార్థుల కోసం గూగుల్​కు చెందిన యాంటీ గ్రావిటీని వినియోగించుకోవచ్చు. మరి కొన్ని కళాశాలలు వివిధ సంస్థలతో టైఅప్ అవుతున్నాయి. మీ కళాశాలలో ఇలాంటి అవకాశమున్నా వదులుకోవద్దు.

ప్రశ్న : ఆర్ట్​స్టూడెంట్స్​, వేరే ప్రొఫెషన్​ ఉన్న వారు ఏఐను ఎలా వినియోగించాలి?
దీనికోసం 'దేర్స్​ ఎన్​ ఏఐ ఫర్​ దట్'​ అనే వెబ్​సైట్​ను సందర్శించండి. మనకు ఇమేజెస్​, వీడియోస్, స్క్రిప్ట్​ ఇలా మన అవసరాన్ని అక్కడ చెప్పాలి. వెంటనే మార్టెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న టూల్స్​ అన్నీ కనిపిస్తాయి. రోజూ కొత్త వాటిని ట్రై చేస్తే ఏది పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది.

మనకు వచ్చే ఈమెయిల్స్​లో చాలా వరకు ఫ్రాడ్ ఉంటాయి. వాటిని తెలుసుకునేందుకు స్క్రీన్​ షాట్​ తీసి గ్రోక్​కు ఇస్తే అదే చెబుతుంది. ఇలా మన అవసరాలకు తగ్గట్టు, సమస్యలకు పరిష్కారంగా ఏఐను వినియోగించుకోవచ్చు. నేడు ఏఐను ఇంకా సులువుగా వినియోగించేందుకు ఏఐ ఆటోప్రాంప్టింగ్​ అనే ఫీచర్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. దీంతో ప్రాంప్ట్​ తక్కువగా ఇచ్చినా సరైన సమాధానం వస్తుంది.

ప్రశ్న : క్లాడ్​ను బిజినెస్ మోడల్​గా వినియోగించొచ్చా ?
ఓపెన్​ క్లాడ్​ ఇటీవల వచ్చింది. గతంలో అంచెలంచెలుగా చేసే పనిని కేవలం ప్రాంప్ట్​తో తీసుకురావచ్చు. ఉదాహరణకు ఓ సినిమా కోసం రెండు ఏజెంట్లు తయారు చేస్తుంది. ఒకటి రైటర్​, మరొకటి క్రిటిక్. మొదటికి ఫీడ్​ బ్యాక్​ ఇస్తే రెండోది తప్పులను సరిచేస్తుంది. ఇలా చివరకు తప్పులన్నీ తొలగించి అవుట్​పుట్ ఇస్తుంది. వీటన్నింటినీ క్లాడ్​ సీఎల్​ఐ సులువుగా చేస్తుంది. ఇలా క్లాడ్​ను వినియోగించి యాప్స్​ తయారు చేయొచ్చు.

ప్రశ్న : మీరు రెండు పుస్తకాలు రాశారు. ఆ జర్నీ ఎలా అనిపించింది ?
కాలేజీలో లైబ్రరీ పుస్తకాలు చదివే క్రమంలో బాలగురు స్వామి రాసిన పుస్తకాలు అంటే చాలా ఇష్టం. దానిలోనే అనవసరమైనవి తీసివేసి, కొన్నింటిని యాడ్​ చేసి బుక్​ రాశా.

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Last Updated : July 26, 2026 at 9:30 PM IST

TAGGED:

TELUGU PROGRAMING LANGUAGE
TELUGU PROGRAMING LANGUAGE INVENTOR
వంశీభవానితో ముఖాముఖి
INTERVIEW WITH VAMSI BHAVANI

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