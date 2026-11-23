తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాడార్లు ఏర్పాటు - ఇక గ్రామస్థాయిలో వాతావరణ సూచన
Earth Sciences Ministry Secretary Interview: దేశవ్యాప్తం రాడార్ల సంఖ్యను పెంచి గ్రామ స్థాయిలోనూ వాతావరణ సూచనలు చేస్తామని భూ విజ్ఞాన శాఖ కార్యదర్శి శ్రీనివాస కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పలువిషయాలను పంచుకున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 1:52 PM IST
ఐదేళ్లలో వాతావరణ సూచనలను జిల్లా, బ్లాక్ స్థాయిల నుంచి గ్రామ పంచాయతీ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యమని భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి తుమ్మల శ్రీనివాస కుమార్ తెలిపారు. వాతావరణ సూచనల కచ్చితత్వాన్ని పెంచేందుకు దేశంలో వాతావరణ రాడార్ల సంఖ్యను 132కు పెంచనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొత్త రాడార్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ వచ్చిన ఆయన 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్'కి పలు విషయాలు వెల్లడించారు.
కచ్చితత్వంతో 'మిషన్ మౌసమ్' సూచనలు
ప్రధాని మోదీ 2024 ఆగస్టులో 'మిషన్ మౌసమ్'ను ప్రకటించారు. వాతావరణ సూచనల కచ్చితత్వాన్ని పెంచడమే దీని లక్ష్యం. ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా కేవలం 14 రాడార్లు మాత్రమే ఉండగా వాటి సంఖ్యను 50కి పెంచాం. మరో 50 రాడార్ల పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. మూడేళ్లలో వీటి సంఖ్యను 132కు పెంచడమే లక్ష్యం. రానున్న రోజుల్లో వాతావరణ సూచనలను జిల్లా, బ్లాక్ స్థాయిల నుంచి పంచాయతీ స్థాయికి తీసుకెళ్లనున్నాం. దీని కోసం 5 సంవత్సరాల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం.
వాతావరణ సూచనలో ఏఐ, ఎంఎల్
భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పుణెలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటియోరాలజీ (ఐఐటిఎం) ఇప్పటికే ఏఐ/ఎంఎల్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి అత్యంత కచ్చితమైన హై రిజల్యూషన్ వర్షపాత అంచనాలను అందిస్తోంది. నేడు, రేపు, వారంలోపు వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో అంచనా వేస్తుంది. దీనితో పాటు రానున్న 50 ఏళ్లలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది ?, సముద్ర మట్టం ఎంత పెరుగుతుంది ? అనే తదితర అంశాలపైనా అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి.
నోయిడాలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ (ఎన్సిఎంఆర్డబ్ల్యుఎఫ్) ఏఐ/ఎంఎల్ను ఉపయోగించి అనేక కొత్త ఉత్పత్తులను తీసుకువస్తోంది. మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త సాంకేతికతలు డేటా సైన్స్ పైనా పనిచేస్తోంది. ఈ ఉత్పత్తులను ప్రైవేట్ కంపెనీలూ వినియోగించుకోవచ్చు.
ఏపీలో ఇన్కాయిస్ కోస్టల్ సెంటర్
ఇన్కాయిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోస్టల్ సెంటర్ను నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ మేరకు అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదిరింది. తెలుగు రాష్ట్రాలన్నింటినీ కవర్ చేయడానికి మేము వివిధ ప్రాంతాలలో కొత్త వాతావరణ రాడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నాం. స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించడానికి వివిధ కార్యక్రమాలను చేపడతాం. వాతావరణ సూచనలకు సంబంధించిన డేటా మోడల్స్ ఐఎండీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఐఎండీ ఒక అధీకృత సంస్థ. డేటా సైన్స్ చేసేవాళ్లు, ఇతర సంస్థలు వాతావరణ సూచనలు చేయడానికి ఐఎండీ డేటాను ఉపయోగిస్తాయి. వారి సేవలు అవసరమైనప్పుడు తప్పకుండా కలిసి పనిచేస్తాం.
ఎల్నినోపై 15 నెలల ముందుగానే
భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇన్కాయిస్ సంస్థ, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఇతర సంస్థలు ఎల్నినోను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఎల్నినో రావటానికి 80 శాతం అవకాశం ఉందని 15 నెలల ముందుగానే ఇన్కాయిస్ తెలిపింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని నీటి ఉష్ణోగ్రతలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఎల్నినో బలపడుతోంది. ఇది వాతావరణాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే అంశంపై భారత వాతావరణ శాఖ ప్రతి నెలా సూచనలు చేస్తోంది.
సముద్ర అన్వేషణకు మిషన్ మత్స్య-6000
మన దేశపు తొలి ప్రతిష్టాత్మక మానవసహిత సముద్ర అన్వేషణ మిషన్ మత్స్య-6000. ముగ్గురు వ్యక్తులతో సముద్రంలో 6,000 మీటర్ల లోతుకు వెళ్లగల జలాంతర్గామిని చెన్నైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ (ఎన్ఐఓటీ) ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. సముద్రపు అడుగున 600 బార్ల వరకు గరిష్ఠ పీడనాన్ని తట్టుకునేలా దీనిని టైటానియం మిశ్రమలోహంతో రూపొందిస్తున్నాం. మొదటి 500 మీటర్ల లోతులో షాలో వాటర్ ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఆ మేరకు సామర్థ్యం ఉన్న జలాంతర్గాములను అభివృద్ధి చేశారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి వాటిని 6,000 మీటర్ల లోతుకు తీసుకెళ్లనున్నారు. సముద్ర మైనింగ్లో భాగంగా 5,000 మీటర్ల లోపల ఉన్న వనరులను వెలికితీయడానికి అవసరమైన యంత్రాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాం.