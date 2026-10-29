పోటీ పరీక్షల్లో పేపర్ లీకేజీ అనేది గతం - ఇప్పుడు ఆ అవకాశమే లేదు : టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్
TGPSC Chairman Burra Venkatesham Interview : ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియమకాల్లో పేపర్ లీకేజీలు లేకుండా పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు. పలు సంస్కరణలు తీసుకువచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
Published : October 29, 2026 at 12:10 PM IST
TGPSC Chairman Burra Venkatesham Interview : ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల్లో పేపర్ లీకేజీలు లేకుండా పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఛైర్మన్, మాజీ ఐఏఎస్ బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు. గ్రూప్-1, 2, 3, 4 ఉద్యోగాల్లో డిస్క్రిప్టివ్ ఉన్నవి తప్ప మిగతా అన్నీ పరీక్షలు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల (సీబీఆర్టీ) విధానంలో జరుగుతాయని వెల్లడించారు. ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
ఫలితాల వెల్లడి వరకు సంస్కరణలు అమలు
దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లను అధ్యయనం చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారీ నుంచి ఫలితాల వెల్లడి వరకు సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. నోటిఫికేషన్ వెలువరించిన తరువాత అప్లై చేసేందుకు నెలరోజుల గడువు ఇస్తున్నామని, సన్నద్ధతకు మరో రెండునెలలు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఒకసారి పరీక్షల తేదీలు ప్రకటించిన తరువాత 25 రోజుల్లో పూర్తిచేసి, దరఖాస్తు గడువు ముగిసిన తరువాత మూడునెలల్లోగా ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు వెంకటేశం వివరించారు.
దాదాపు 9 నెలల్లో పూర్తి చేస్తాం
కేవలం ఒకే పరీక్ష పెట్టే విధానంలోనైతే నియామకాలు మూడునెలల్లో, ప్రిలిమ్స్-మెయిన్స్ విధానంలో ఆరునెలల్లో, వీటికీ తోడుగా ఇంటర్వ్యూ ఉంటే నియామకాల ప్రక్రియ దాదాపు తొమ్మిది నెలల్లో పూర్తవుతాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి డిగ్రీ లెక్చరర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నందున వీటిని మూడు స్టేజీలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. వేర్వేరు విద్యార్హతలున్న పోస్టులకు వేర్వేరు ప్రకటనలు ఇచ్చి తద్వారా న్యాయ వివాదాల ప్రక్రియతో ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలు తగ్గిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
"పోటీ పరీక్షల్లో ఉద్యోగం సాధించాలని లక్షల మంది రాసినా అందులో కొందరికే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఆయా పోటీపరీక్షలో ప్రతిభ చూపి ఉద్యోగాలు పొందలేకపోయిన టాప్-10 మెరిట్ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ రంగ, ప్రైవేటు రంగ సంస్థలు తమ అవసరాల మేరకు వారి నుంచి ఎంపిక చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. వారికి కూడా ఉద్యోగులను రిక్రూట్మెంట్ చేసుకునేందుకు చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చాలా ఖర్చుతో కూడుకుని ఉంటుంది" -బుర్రా వెంకటేశం, టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్, మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నియామక పరీక్షల నిర్వహణ షెడ్యూలు ఖరారైన తరువాత వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాయిదా వేసే ప్రసక్తే లేదని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం స్పష్టం చేశారు. ఒకేరోజున రెండు వేర్వేరు నియామక సంస్థల పోటీ పరీక్షలు ఉంటే ఆయా పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులకు ప్రత్యామ్నాయ తేదీల్లో పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఏఈఈ పరీక్షలకు ఈ వెసులుబాటు ఇచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు. రాతపరీక్ష ముగిసిన మూడు వారాల్లో ఫైనల్ రిజల్డ్ వెల్లడిస్తామని ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ నుంచి ఫలితాల వెల్లడి వరకు రకరకాల సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు.
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