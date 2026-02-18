భారత్లో యాంటీబయోటిక్స్ పనిచేయక ఏటా 3 లక్షల మంది మృతి : రంగారెడ్డి
యాంటీబయోటిక్స్ విచ్చలవిడి వినియోగం వల్లే మరణాలు - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా 12లక్షల మంది ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడి మరణం - వైద్యుల సలహా లేకుండా యాంటీబయోటిక్స్ వినియోగించొద్దంటున్న నిపుణులు
Published : February 18, 2026 at 6:51 PM IST
Expert Advice On Antibiotics : యాంటీబయోటిక్స్ వినియోగం ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల మందులకు రోగాలు తగ్గడంలేదని ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ రంగారెడ్డి తెలిపారు. యాంటీబయోటెక్స్ వినియోగం విషయంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో పాటు కేంద్రం రూపొందించిన విధానాలను పక్కాగా పాటించకపోవడం వల్లే ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయంటున్న రంగారెడ్డితో ముఖాముఖి.
ఏటా 12 లక్షల మంది మృతి : గత 30 సంవత్సరాలుగా మనం నాన్ కమ్యూనికబుల్ వ్యాధుల(హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్) పై దృష్టి పెడుతున్నామని ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ రంగారెడ్డి తెలిపారు. దీనితో పాటు ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల స్థాయి కూడా విపరీతంగా పెరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధుల కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం 12 లక్షల మంది మృతి చెందుతున్నారని పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో సుమారు 3 లక్షల మంది యాంటీ బయోటిక్స్ పనిచేయక చనిపోతున్నారని స్పష్టం చేశారు. అందుబాటులో ఉన్న యాంటీ బయోటిక్స్ను విచ్చలవిడిగా వినియోగించడం వల్ల ఇవి పని చేయకుండా పోతున్నాయని వెల్లడించారు.
1940లో పెన్సిలిన్ కనిపెట్టిన సమయంలో మనం ఇన్ఫెక్షన్లను జయించాం అనుకున్నామని, ఈ కారణంగానే వీటి వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిందని ఆయన అన్నారు. తద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ / పాథోజెన్స్ / సూక్ష్మక్రిములు మనం ఇచ్చే మందులకు అలవాటు పడ్డాయని తెలిపారు. దీంతో వాటిని నేడు చంపలేని పరిస్థితులు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు.
"గత 30 ఏళ్లగా మనం నాన్ కమ్యూనికబుల్ వ్యాధుల (హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్)పై దృష్టి పెడుతున్నాం. ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల స్థాయి కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధుల కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం 12 లక్షల మంది మృతి చెందుతూ ఉన్నారు. భారత్లో సుమారు 3 లక్షల మంది యాంటీ బయోటిక్స్ పనిచేయక చనిపోతున్నారు. యాంటీ బయోటిక్స్ను విచ్చలవిడిగా వినియోగించడం వల్ల ఇవి పని చేయకుండా పోతున్నాయి." - రంగారెడ్డి, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్
విచ్చలవిడి వినియోగం అరికట్టాలి : గత 60 ఏళ్లలో వచ్చిన పలు యాంటీ బయోటిక్స్ నేడు సరిగ్గా పని చేయడంలేదని రంగారెడ్డి అన్నారు. దీంతో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచానికే ఒక ఆరోగ్య విపత్తుగా పరిగణించిందని పేర్కొన్నారు. దీనిని నివారించేందుకు గ్లోబల్ యాక్షన్ప్లాన్ అనేది ఒకటి తీసుకువచ్చిందన్నారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం మానవుల్లో, జంతువుల్లో, వ్యవసాయంలో వినియోగిస్తున్న యాంటీ మైక్రోబియాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించడమేనని వివరించారు. వీటి విచ్చలవిడి వినియోగాన్ని అరికట్టాలనే ప్రధాన ధ్యేయంతో దీనిని రూపొందించిందని స్పష్టం చేశారు. భారత్లోనూ నేషనల్ యాక్షన్ప్లాన్ను 10 సంవత్సరాల క్రితం తయారుచేసుకున్నామన్నారు. తెలంగాణలోనూ 2024లో ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ను తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. అయితే వీటి ఫలితాలు ఇంకా రాలేదని అవి భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు.
"ఫార్మాసూటికల్ సంస్థలు కొత్త యాంటీబయోటిక్స్ తీసుకురాకపోవడంతో పరిస్థితులు ఇంకా ఇబ్బందికరంగా ఉంటున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థలు వేసిన అంచనా ప్రకారం 2050 సంవత్సరం నాటికి 3.5 కోట్ల మంది వరకు రెసిస్టెంట్ను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విషయంపై ప్రతి ఒక్కరూ మేల్కోవాలి. ప్రభుత్వాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, డాక్టర్లు, ప్రజలు ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయంపై అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి." - రంగారెడ్డి, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్
వైద్యుల సూచనతోనే : ఈ మధ్యనే ప్రధాని మోదీ మన్కీ బాత్ ప్రోగ్రామ్లో యాంటీబయోటిక్స్ అనేవి పాప్కార్న్ కాదు అని చెప్పిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. వీటిని ఇష్టమొచ్చినట్టు వాడటానికి లేదని హెచ్చరించారని పేర్కొన్నారు. వ్యాధులు సోకితే వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగాక వైద్యుల సూచనతో మాత్రమే వీటిని వినియోగించాలని సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యత గల పౌరులుగా ప్రధాని ఇచ్చిన సలహాను పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
సమష్టిగా కృషే కీలకం : ఈ సమస్యను అరికట్టేందుకు బయో ఏసియాలో చర్చలు జరుగుతున్నాయని రంగారెడ్డి పేర్కొన్నారు. సైన్వి బయోసైన్సెస్ ఓ కృత్రిమమేథను తయారు చేసిందన్నారు. దీని సాయంతో మొట్టమొదటి మాలక్యూల్ అందుబాటులోకి వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ ఆవిష్కరణ ద్వారా కొత్త కొత్త మందులను కనుక్కోవాలని చెప్పారు. రాబోయే కాలంలో మహావిపత్తుల నుంచి బయటపడేందుకు మనం అంతా సమష్టిగా కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
