YUVA : ఏఐ ద్వారానే నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవచ్చు - సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే అనేక ప్రయోజనాలు
పోటీ ప్రపంచంలో కీలకంగా ఏఐ నైపుణ్యాలు - భవిష్యత్తులో ప్రతి రంగంలో ఏఐతో ముడిపడి ఉద్యోగాలు - ఏఐ నేర్చుకుంటే సాఫీగా ఉద్యోగ జీవితం - నెక్ట్స్వేవ్ స్టార్టప్ కో-ఫౌండర్ రాహుల్ అట్లూరితో ముఖాముఖి
Published : March 20, 2026 at 6:50 PM IST
Interview Of Rahul Atluri On AI Effect : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థి దశ తొలినాటి నుంచే ఏఐపై అవగాహన అవసరం. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఉండబోయే ఉద్యోగాలన్నీ ఏఐతోనే ముడిపడే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకుని ఏఐ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవచ్చు అని నెక్ట్స్ వేవ్ వ్యవస్థాపకులు రాహుల్ అట్లూరి అంటున్నారు. మరి, ఏఐకి సంబంధించి ఎలాంటి విద్య కోర్సులు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది? ఉద్యోగ నైపుణ్యాల్లో ఏఐ ఎలాంటి పాత్ర పోషించనుంది? అనే విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే విందాం.
నెక్ట్ వేవ్ సంస్థను ఎలా స్థాపించారు?
నేను ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ (2008-12) చదివాను. తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీలో నేను సీటీఓగా పని చేశాను. ఆ సమయంలో మా సంస్థకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు కావాల్సి వచ్చింది. దీంతో టియర్ -2 కళాశాలలోని విద్యార్థులను ఉద్యోగాల్లోకి చేర్చుకున్నాము. విద్యార్థుల్లో ప్రతిభను గుర్తించాం అయితే ఇండస్ట్రీకి సరిపోయిన స్కిల్స్ లేవని గుర్తించాం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని "నెక్ట్స్ వేవ్" అనే సంస్థను ప్రారంభించాం.
కుటుంబం ఏవిధంగా సహకరించింది?
రెడ్బస్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు మన రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో నేను సాధించగలను అనే నమ్మకం వచ్చింది. హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కు కేటాయించే సమయం, డబ్బును స్టార్ట్ప్కు కేటాయిస్తానని తల్లిదండ్రులను అడిగాను. రిస్క్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అప్పుడే ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకుంటాం.
సంస్థను స్థాపించే క్రమంలో మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటి?
సంస్థను ప్రారంభించిన మొదటి రోజునుంచి నాకు బలమైన టీమ్ దొరికింది. ఐడియా, డబ్బు మాత్రమే కాదు సరైన టీమ్ ఉంటేనే విజయం సాధించగలుగుతాం. దీన్ని బిల్డ్ చేస్తే మనకు చాలా వరకు సమస్యలుండవు.
మీవద్ద ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు?
సంస్థ మొత్తంలో 2500 మంది ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు. కేవలం హైదరాబాద్లోని 1200 మంది వరకు ఉంటారు. మిగిలిన వారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలవారున్నారు.
ఇంతటి విజయం సాధించడంతో మీరు ఎలా ఫీలవుతున్నారు?
మేము చిన్న వయసులో మొదలు పెట్టుండొచ్చు. కానీ ఏఐ ప్రపంచంలో 19 ఏళ్ల వయసులోనూ సంస్థలను స్థాపించి నడుపుతున్నవారూ ఉన్నారు.
ఏఐతో ఉద్యోగ కొరత వస్తుందా?
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏఐ వల్ల 6.7 కోట్ల ఉద్యోగాలు పోతాయి. అదే సమయంలో 17 కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఏఐని వినియోగించి సమస్యలను పరిష్కరించగలిగితేనే ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తాం. అప్లికేషన్ష్ బిల్డ్ చెయ్యాలి. రోజువారీ పనుల్లో ఏఐను ఎక్కువగా వినియోగించాలి.
ఏఐ రంగంలో మన యువత ఏలా సిద్ధం కావాలి?
ఆంథ్రోపిక్, క్లాడ్, ఛాట్జీపీటీ ఇలా చాలా ప్లాట్ఫామ్లు ఉచితంగానే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనకు ఏం చెయ్యాలో తెలియకపోతే దాన్ని మనం ప్రశ్నించవచ్చు. ఏఐ వినియోగించి కంపెనీని సృష్టించాలనే ఆలోచన ఉన్నవారికీ ఏఐనే సాయం చేస్తుంది.
భవిష్యత్తులో ఏఐ ఎలా ఉండబోతోంది?
రానున్న కాలంలో మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క పనిలోనూ ఏఐ ఉండబోతోంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్లో ఏఐతో చేసిన వాటినే చూస్తున్నాం. యుద్ధాల్లోనూ ఏఐను వినియోగిస్తున్నారని తెలిసింది. భవిష్యత్తులో అన్ని రంగాల్లో దీని ప్రభావం ఉంటుంది. సాధారణంగా కొత్త డ్రగ్ కనిపెట్టడానికి ఏళ్ల సమయం పట్టేది. ప్రస్తుతం ఏఐ ద్వారా నెలల్లోనే పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఏఐ చిత్రాల వల్ల ప్రమాదాలున్నాయా?
ఏఐ వాడకంతో డీప్ ఫేక్ అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగా మారింది. దీనిలో వేరే వ్యక్తుల్లాగా ఫొటోలు, వీడియోలు తయారు చేయొచ్చు. వీటిని వినియోగించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేయగలుగుతారు.
ప్రంపంచంతో పోటీ పడాలంటే భారత్లో ఏం చేయాలి?
ఇటీవల ఏఐ సమ్మిట్ అయింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏఐ పై వర్క్ చేసిన వారు వచ్చారు. ప్రభుత్వం కూడా ఏఐను ఎంకరేజ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఏఐ వాడకంలో మనం రెండో స్థానంలో ఉన్నాం. త్వరలో ప్రథమ స్థానానకి వెళతాం.
స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏం చెయ్యాలి?
భారత్లో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. మనకు ఎదురైన సమస్యను చూసి ఎలా పరిష్కరించవచ్చు అని ఏఐను అడిగితే అదే చెప్తుంది. కేవలం మొబైల్, ఇంటర్నెట్తో కూడా సంస్థను స్థాపించవచ్చు. కంప్లైంట్ చేసే ఆలోచనాధోరణిని వదిలి దీన్ని మనమే పరిష్కరించాలని అనుకుంటే సంస్థలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
