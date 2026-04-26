వేసవిలో కూల్​డ్రింక్స్ తాగుతున్నారా? - నిపుణులు చెబుతున్న ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మంచిది

బయట దొరికే డ్రింక్స్‌ను తాగడం తగ్గించడం మంచిదంటున్న నిపుణులు - కలరా, డెంగీ రోగాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయంటూ హెచ్చరిస్తున్న ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావు

Published : April 26, 2026 at 7:34 AM IST

Summer Health Tips In Telugu : వేసవి అంటే చాలు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి చల్లని నీళ్లే. ఇంటింటా ఫ్రిడ్జ్​లు, వాటర్ బాటిళ్లతో నిండిపోతుంటాయి. ఇక కూల్ డ్రింక్‌లు, ఐస్ వేసిన శీతలపానియాలకు కొదవే లేదు. వేసవిలో బీర్ల అమ్మకాలు అధికంగా ఉంటాయని ప్రతీ ఏటా ఏక్సైజ్ శాఖ లెక్కలు చెబుతూనే ఉన్నాయి. మరి వేసవిలో చల్లగా తీసుకునే ఈ జ్యూస్‌లు, ప్యాకేజ్డ్ డ్రింక్‌లు ఎంతవరకు మంచివి. ఈ అనుమానాలు మీకూ ఉన్నాయా? ఐతే ఈ సందేహాల నివృత్తి కోసం ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావుతో ముఖాముఖి.

ప్రశ్న : వేసవిలో జ్యూస్​, చల్లని పానీయాలు తాగొచ్చా?
జవాబు : ఎండలో ప్రయాణించేవారు తగు మొత్తంలో నీటిని తీసుకోవాలి. కాచి చల్లార్చిన, ఫిల్టర్ చేసిన మంచినీరు తీసుకోవచ్చు. ఫిల్టర్లలో క్యాండిల్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలి. డీహైడ్రేషన్​ సమస్యలు వచ్చే సందర్భాల్లో పళ్లరసాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ముందుగా నీటినే తాగాలి. దాహం తీరాక కొద్దిసేపటి తర్వాత జ్యూస్ తాగొచ్చు.

  • అయితే జ్యూస్​లు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో తయారు చేస్తున్నారు అనే విషయాలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి. దీనిలో ఏవిధమైన ఐస్​ వేస్తున్నారు. అది శుభ్రమైనప్రదేశాల్లో తయారుచేస్తున్నారా లేదా అనే విషయాలనూ మస్ట్​గా తెలుసుకోవాలి.
  • ఫుడ్​ హ్యాండ్లర్స్​ ద్వారా అనేక రోగాలు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోనట్లయితే కలరా, టైఫాయిడ్​ వంటి రోగాలు ఇతరులకు సులువుగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశుభ్రంగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే తీసుకోవాలి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే జ్యూస్​ కోసం బయట దుకాణాలపై ఆధారపడక పోవడమే మంచిది. ఇంట్లోనే పండ్ల రసాలు చేసుకోవడం ఉత్తమం.

ప్రశ్న : ఫ్రిడ్జ్​లో నీరు, ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా?
జవాబు : మరీ చల్లని నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిదికాదు. ఎక్కువ వేడి లేదా ఎక్కువ చలి ఆరోగ్యానికి హానికరం. డీహైడ్రేషన్​ ఉన్నవారు అస్సలు కూల్​డ్రింక్స్​ తాగొద్దు. టీ, కాఫీ, ఆల్కాహాల్​ వంటివి వేసవిలో తీసుకోకపోవటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.

ప్రశ్న : ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని కుండలో నిల్వ చేసి వినియోగించడం సరైనదేనా?
జవాబు : కుండలో నీరు తాగాలనుకునేవారు ముందుగా శుభ్ర చేసి వినియోగించాలి. ఒకసారి ఫిల్టర్​ చేసిన నీటిని మళ్లీ కుండలో వేయొచ్చు. అయితే అది అపరిశుభ్రంగా ఉన్నట్లయితే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఫిల్టర్​ చేసిన నీటిని తాగితేనే సరిపోతుంది. చల్లని నీటిని తాగాలనిపిస్తే ఇదే నీటిని ఫ్రిడ్జ్​లో వేసి తీసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న : వేసవిలో పుచ్చకాయలు, చెరకురసం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయా?
జవాబు : పుచ్చకాయ ఆరోగ్యానికి మంచిది. వీటిని కూడా హైజినిక్​గా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే తీసుకోవాలి. చెరకురసం తీసుకోవడం కూడా మంచిదే అయితే డీహైడ్రేషన్​ పరిస్థితుల్లో నీటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. తర్వాత చెరకు రసాన్ని తీసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న : ఓఆర్ఎస్​ను డీహైడ్రేషన్​ సమయంలో తీసుకోవచ్చా?
జవాబు : టెట్రాప్యాకెట్లలో లభించే ఓఆర్​ఎస్​లలో ప్రిజర్వేటివ్​లను వినియోగిస్తారు. వీటికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ప్యాకేజ్డ్​ ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఓఆర్​ఎస్​కోసం మార్కెట్​లో పౌడర్​ రూపంలో ప్యాకెట్లు లభిస్తాయి. వీటిని తీసుకుని కాచి చల్లార్చిన ఒక లీటరు నీటిలో ఓ ప్యాకెట్​ను కలిపి తీసుకోవచ్చు. లేదా దగ్గరలోని ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లినా ఉచితంగా ఇస్తారు. ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

ప్రశ్న : సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిదేనా?
జవాబు : తాటి ముంజలు తీసుకోవడం మంచిదే. డయాబెటిస్​​ ఉన్నా ఇంకే జబ్బులు ఉన్నా దీనిని తీసుకోవచ్చు. దీనిలో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పళ్లలో చెడుకలిగించేవి ఉండదు. కాకాపోతే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు అరటి, మామిడి వంటి పళ్లను తక్కువగా తీసుకోవాలి. వీటిలో గ్లైసెమిక్​​ ఇండెక్స్​ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ప్రశ్న : వడదెబ్బ తగిలినట్లు ఎలా గుర్తించాలి?
జవాబు : అధిక చెమట, దాహం, కాళ్లు-చేతులు గుంజటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఓఆర్​ఎస్​ తీసుకోవాలి. అదనంగా వాంతులు, శరీరమంతా వేడిగా అనిపించడం, గుండెవేగం పెరగటం జరిగితే తప్పనిసరిగా ఆస్పత్రిని సందర్శించాలి.

