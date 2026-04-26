వేసవిలో కూల్డ్రింక్స్ తాగుతున్నారా? - నిపుణులు చెబుతున్న ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మంచిది
బయట దొరికే డ్రింక్స్ను తాగడం తగ్గించడం మంచిదంటున్న నిపుణులు - కలరా, డెంగీ రోగాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయంటూ హెచ్చరిస్తున్న ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావు
Published : April 26, 2026 at 7:34 AM IST
Summer Health Tips In Telugu : వేసవి అంటే చాలు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి చల్లని నీళ్లే. ఇంటింటా ఫ్రిడ్జ్లు, వాటర్ బాటిళ్లతో నిండిపోతుంటాయి. ఇక కూల్ డ్రింక్లు, ఐస్ వేసిన శీతలపానియాలకు కొదవే లేదు. వేసవిలో బీర్ల అమ్మకాలు అధికంగా ఉంటాయని ప్రతీ ఏటా ఏక్సైజ్ శాఖ లెక్కలు చెబుతూనే ఉన్నాయి. మరి వేసవిలో చల్లగా తీసుకునే ఈ జ్యూస్లు, ప్యాకేజ్డ్ డ్రింక్లు ఎంతవరకు మంచివి. ఈ అనుమానాలు మీకూ ఉన్నాయా? ఐతే ఈ సందేహాల నివృత్తి కోసం ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావుతో ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : వేసవిలో జ్యూస్, చల్లని పానీయాలు తాగొచ్చా?
జవాబు : ఎండలో ప్రయాణించేవారు తగు మొత్తంలో నీటిని తీసుకోవాలి. కాచి చల్లార్చిన, ఫిల్టర్ చేసిన మంచినీరు తీసుకోవచ్చు. ఫిల్టర్లలో క్యాండిల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలి. డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు వచ్చే సందర్భాల్లో పళ్లరసాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ముందుగా నీటినే తాగాలి. దాహం తీరాక కొద్దిసేపటి తర్వాత జ్యూస్ తాగొచ్చు.
- అయితే జ్యూస్లు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో తయారు చేస్తున్నారు అనే విషయాలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి. దీనిలో ఏవిధమైన ఐస్ వేస్తున్నారు. అది శుభ్రమైనప్రదేశాల్లో తయారుచేస్తున్నారా లేదా అనే విషయాలనూ మస్ట్గా తెలుసుకోవాలి.
- ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ ద్వారా అనేక రోగాలు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోనట్లయితే కలరా, టైఫాయిడ్ వంటి రోగాలు ఇతరులకు సులువుగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశుభ్రంగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే తీసుకోవాలి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే జ్యూస్ కోసం బయట దుకాణాలపై ఆధారపడక పోవడమే మంచిది. ఇంట్లోనే పండ్ల రసాలు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
ప్రశ్న : ఫ్రిడ్జ్లో నీరు, ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా?
జవాబు : మరీ చల్లని నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిదికాదు. ఎక్కువ వేడి లేదా ఎక్కువ చలి ఆరోగ్యానికి హానికరం. డీహైడ్రేషన్ ఉన్నవారు అస్సలు కూల్డ్రింక్స్ తాగొద్దు. టీ, కాఫీ, ఆల్కాహాల్ వంటివి వేసవిలో తీసుకోకపోవటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ప్రశ్న : ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని కుండలో నిల్వ చేసి వినియోగించడం సరైనదేనా?
జవాబు : కుండలో నీరు తాగాలనుకునేవారు ముందుగా శుభ్ర చేసి వినియోగించాలి. ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని మళ్లీ కుండలో వేయొచ్చు. అయితే అది అపరిశుభ్రంగా ఉన్నట్లయితే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగితేనే సరిపోతుంది. చల్లని నీటిని తాగాలనిపిస్తే ఇదే నీటిని ఫ్రిడ్జ్లో వేసి తీసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : వేసవిలో పుచ్చకాయలు, చెరకురసం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయా?
జవాబు : పుచ్చకాయ ఆరోగ్యానికి మంచిది. వీటిని కూడా హైజినిక్గా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే తీసుకోవాలి. చెరకురసం తీసుకోవడం కూడా మంచిదే అయితే డీహైడ్రేషన్ పరిస్థితుల్లో నీటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. తర్వాత చెరకు రసాన్ని తీసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : ఓఆర్ఎస్ను డీహైడ్రేషన్ సమయంలో తీసుకోవచ్చా?
జవాబు : టెట్రాప్యాకెట్లలో లభించే ఓఆర్ఎస్లలో ప్రిజర్వేటివ్లను వినియోగిస్తారు. వీటికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఓఆర్ఎస్కోసం మార్కెట్లో పౌడర్ రూపంలో ప్యాకెట్లు లభిస్తాయి. వీటిని తీసుకుని కాచి చల్లార్చిన ఒక లీటరు నీటిలో ఓ ప్యాకెట్ను కలిపి తీసుకోవచ్చు. లేదా దగ్గరలోని ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లినా ఉచితంగా ఇస్తారు. ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
ప్రశ్న : సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిదేనా?
జవాబు : తాటి ముంజలు తీసుకోవడం మంచిదే. డయాబెటిస్ ఉన్నా ఇంకే జబ్బులు ఉన్నా దీనిని తీసుకోవచ్చు. దీనిలో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పళ్లలో చెడుకలిగించేవి ఉండదు. కాకాపోతే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు అరటి, మామిడి వంటి పళ్లను తక్కువగా తీసుకోవాలి. వీటిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రశ్న : వడదెబ్బ తగిలినట్లు ఎలా గుర్తించాలి?
జవాబు : అధిక చెమట, దాహం, కాళ్లు-చేతులు గుంజటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఓఆర్ఎస్ తీసుకోవాలి. అదనంగా వాంతులు, శరీరమంతా వేడిగా అనిపించడం, గుండెవేగం పెరగటం జరిగితే తప్పనిసరిగా ఆస్పత్రిని సందర్శించాలి.
వేసవి వేడిని తరిమేసే టేస్టీ "స్మూతీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!