ముఖానికి వాడే కొన్ని ​క్రీమ్స్​తోనే కిడ్నీ వ్యాధులు! - వైద్యుల హెచ్చరిక

కిడ్నీ ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తత అవసరం అంటున్న వైద్యులు - శరీరంలోని మలినాలు బయటకు పంపటంలో కిడ్నీలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని వెల్లడి - ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ రేఖా పాలడుగుతో ముఖాముఖి

WORLD KIDNEY DAY 2026
Dr Rekha Paladugu, Nephrologist (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
World Kidney Day 2026 : శరీరంలోని మలినాలను బయటకు పంపించడంలో కిడ్నీలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. సరైన ఆహారం, మంచినీళ్లు తీసుకోవటంతో కొంత వరకు కిడ్నీ సమస్యల బారి నుంచి బయట పడొచ్చని వైద్యులు పదే పదే చెబుతున్నా, ప్రతిఫలం మాత్రం అంత పెద్దగా కనిపించటం లేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏటా కిడ్నీ సమస్యల బాధితుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. నేడు ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ రేఖా పాలడుగు అనేక విషయాలు చెప్పారు. కిడ్నీల ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తత చాలా అవసరం అని సూచించారు. "కిడ్నీ హెల్త్ ఫర్ ఆల్- కేరింగ్ ఫర్ పీపుల్, ప్రొటెక్టింగ్ ది ప్లానెట్" అనే థీమ్​తో ఈ ఏడాది ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారంటున్న డాక్టర్ రేఖా తెలిపారు.

కిడ్నీ సమస్యలు ఎలాంటి వారికైనా వచ్చే అవకాశం : సాధారణంగా కిడ్నీ సమస్యలు అనేవి ఎవరికైనా రావచ్చని, వయసుతో సంబంధం లేకుండా పుట్టిన పిల్లలను పెద్ద వాళ్ల వరకూ ఇది వేధిస్తుందని డాక్టర్ రేఖా పాలడుగుల తెలిపారు. మనకు తెలిసిన సమస్యలు ఏంటంటే బీపీ, షుగర్. కామన్​గా హై షుగర్​ రావడం వల్ల కిడ్నీలపై ప్రభావం పడుతోందన్నారు. హైబీపీ, స్మోకింగ్, పెయిన్ కిల్లర్​ వంటి మాత్రల వల్ల కూడా కిడ్నీలపై ఎఫెక్ట్​ ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం సాధారణంగా ఉండే బీపీ, షుగర్​ వ్యాధులే కాకుండా రసాయనాల ద్వారా పండించిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల కూడా కిడ్నీ సమస్యలు చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. రసాయనాలను ఉపయోగించడం ద్వారా మనం వాటిని తీసుకున్నప్పుడు అవి కిడ్నీల ప్రక్రియను దెబ్బతీస్తాయన్నారు. వీటన్నింటిపై అవగాహన మరింత పెరగాలన్నారు.

"ప్రధానంగా కిడ్నీ సమస్యలు రావడానికి షుగర్​, బీపీలే కారణాలు. షుగర్ నియంత్రణ లేనప్పుడు కిడ్నీ సమస్య కచ్చితంగా వస్తుంది. వాటిని త్వరగా గుర్తించి నియంత్రించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. 90 శాతం వరకు కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు. ఇదే అతిపెద్ద సమస్య. దీంతో ఎవరూ చెక్​ చేసుకోరు. కానీ బీపీ, షుగర్ ఉన్నవారు ఏడాదికి ఒకసారి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి" -డాక్టర్ రేఖా పాలడుగుల, నెఫ్రాలజిస్ట్

జీవనశైలి కారణంగానే వ్యాధులు : ముఖానికి వాడే కొన్ని ​క్రీమ్స్​ వంటి వాటిలో అధిక మెతాదులో సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయని వాటి వల్ల కూడా కిడ్నీ సమస్య ఎదురవుతోందన్నారు. కాకపోతే అవేమీ మెన్షన్​ చేయరని అన్నారు. అందుకోసం డెర్మటాలజిస్ట్​ను సంప్రదించి ఏవైతే అధికారికంగా మార్కెట్​లో అప్రూవ్​డ్​ అవుతాయో అలాంటి సన్​స్క్రీన్ వాడుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇప్పుడు డయాబెటిస్​ అనేది 20 నుంచి 30 ఏళ్ల వారిలో చూస్తున్నామని, జీవనశైలి, ఒత్తిడి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగానే ఇలా జరుగుతోందన్నారు.

