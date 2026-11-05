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హైదరాబాద్​లో బ్రెస్ట్​ క్యాన్సర్ బాధితులు ఎక్కువే - 'క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ'లో వెలుగుచూసిన సమాచారం

Interview on Cancer Registry - రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్​ బాధితుల సమగ్ర సమాచార సేకరణ సత్ఫలితాలిస్తోంది. డేటా ప్రకారం హైదరాబాద్​లో మహిళలకు బ్రెస్ట్​ క్యాన్సర్, పురుషులకు నోటి క్యాన్సర్​ అధికంగా వస్తోందని గ్రహించారు.

Doctor Sadashivudu
క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ వివరాలు అందిస్తున్న డాక్టర్ సదాశివుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2026 at 5:54 PM IST

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Updated : November 5, 2026 at 6:02 PM IST

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క్యాన్సర్ మహమ్మారి ఏటికేడు పెరుగుతుందని చెప్పటమే కానీ సరైన గణాంకాలతో గుర్తించిన దాఖలాలు మాత్రం తక్కువే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో నమోదయ్యే ప్రతి క్యాన్సర్ కేసుని నమోదు చేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది. ఈ రిజిస్ట్రీకి సంబంధించిన నోడల్ కేంద్రంగా ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిని పేర్కొంది. ఇంతకీ ఇలా ప్రతి క్యాన్సర్ కేసుని నమోదుచేయటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఈ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతోంది? అనే అంశాలపై ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి సంచాలకుడు డాక్టర్ సదాశివుడు వివరిస్తున్నారు.

క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ ప్రత్యేకత ఏంటి? దీంతో ఎవరికి ఉపయోగం?

క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ అంటే హస్పిటల్​కు వచ్చిన వారు ఆడ, మగనా? అనే విషయాన్ని రాసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు? వారి వయసు, క్యాన్సర్​ స్టేజ్​ వంటి వివరాలను నమోదు చేస్తాం. దాని ద్వారా ఏ ఊరి నుంచి ఎక్కువ బాధితులు వస్తున్నారనేది తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు బ్రెస్ట్​ క్యాన్సర్​ వాళ్లు ఎక్కువగా వస్తే అందులో ఏ స్టేజ్​లో హాస్పిటల్​కు వస్తున్నారనేది గమనిస్తాం.

ఒకవేళ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు వస్తే ఆ ప్రాంతం వాళ్లకు క్యాన్సర్​పై అవగాహన ఉన్నట్టు. అదే అడ్వాన్స్​ స్టేజ్​లో ఉన్నప్పుడు వస్తే ఆ ప్రాంతంలో క్యాన్సర్​పై అవగాహన లేదని అర్థం. దాంతో డాక్టర్లు అలాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి స్క్రీనింగ్​ క్యాంప్​లను ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని ద్వారా తొలి దశలో క్యాన్సర్​ను గుర్తించేలా చేస్తుంది. ఈ క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ వల్ల ఒక ప్రాంతంలో ఎన్ని కేసులు వస్తున్నాయన్న విషయం తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనం దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. అలాగే క్యాన్సర్​పై అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించవచ్చు.

క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీపై డాక్టర్​ సదాశివుడితో ముఖాముఖి (ETV Bharat)

ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రీ మెయింటెనెన్స్​ ఎలా ఉంది? ఈ ఏడాది ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి?

ఏప్రిల్​ 7న వరల్డ్​ హెల్త్​ డే రోజు దీనిని ప్రారంభించాం. దీనికోసం జిల్లా వైద్య అధికారులను తీసుకొచ్చి దీనిపై పూర్తిగా శిక్షణ ఇచ్చాం. వాళ్లంతా ఆయా జిల్లా డేటాను నమోదు చేసి మాకు పంపిస్తారు. వచ్చిన డేటాను మేము ఈ ఏడాది ఎన్ని కేసులు వచ్చాయా అని తీస్తాం. దానిని ఐసీఎంఆర్​కు పంపిస్తాం. ఇప్పటివరకు 35 వేల కేసులు వచ్చాయి.

క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీలో హైదరాబాద్​ నీలంలో ఉంది. అంటే డేంజర్​ జోన్​లో ఉంది. మరి హైదరాబాద్​లో ఏ రకమైన క్యాన్సర్​ ఎక్కువగా ఉంది?

2013 నుంచి క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీని నిమ్స్​ వాళ్లం చూస్తున్నారు. 13 సంవత్సరాల డేటా ప్రకారం బ్రెస్ట్​ క్యాన్సర్​ అనేది అధికంగా ఉంది. దీనికి తగిన కారణాలను ప్రస్తుతం పరిశోధిస్తున్నాం. ఆహారపు అలవాట్లు, ఉబకాయం, కుటుంబ నేపథ్యంతో కూడుకొని ఉంటుంది. మగవాళ్ల విషయంలో నోటి క్యాన్సర్​ అధికంగా వస్తుంది. పొగాకు వాడకం వాళ్ల ఈ క్యాన్సర్లు వస్తాయి.

క్యాన్సర్​ రాకుండా తీసుకోవాలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ప్రజలు ఏం ఏం పాటించాలి?

ప్రధానంగా పొగాకు వాడకానికి దూరంగా ఉండాలి. తాగేవారికి కూడా చాలా దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే తాగేవారి కంటే పీల్చేవారికే ఎక్కువ వస్తుంది. హెచ్​పీవీ క్యాన్సర్​కు తప్పకుండా వ్యాక్సిన్​ తీసుకోవాలి. హెపటైటిస్​-బీ వల్ల లివర్​ క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి. దానికోసం షుగర్​ కంట్రోల్​లో పెట్టే ఆహారాన్ని మంచిగా తీసుకోవాలి.

తాజా పళ్లు, ఆకుకూరలు తీసుకోవాలి. అన్నికంటే ముఖ్యంగా వ్యాయామం చేయాలి. చాలా జబ్బులు వ్యాయామం ద్వారా తగ్గిపోతాయి. ఈ జబ్బులన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. క్యాన్సర్​ రాగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సాంకేతికంగా ఎన్నో చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

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Last Updated : November 5, 2026 at 6:02 PM IST

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డాక్టర్​ సదాశివుడితో ముఖాముఖీ

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