హైదరాబాద్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బాధితులు ఎక్కువే - 'క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ'లో వెలుగుచూసిన సమాచారం
Interview on Cancer Registry - రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ బాధితుల సమగ్ర సమాచార సేకరణ సత్ఫలితాలిస్తోంది. డేటా ప్రకారం హైదరాబాద్లో మహిళలకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, పురుషులకు నోటి క్యాన్సర్ అధికంగా వస్తోందని గ్రహించారు.
Published : November 5, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 6:02 PM IST
క్యాన్సర్ మహమ్మారి ఏటికేడు పెరుగుతుందని చెప్పటమే కానీ సరైన గణాంకాలతో గుర్తించిన దాఖలాలు మాత్రం తక్కువే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో నమోదయ్యే ప్రతి క్యాన్సర్ కేసుని నమోదు చేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది. ఈ రిజిస్ట్రీకి సంబంధించిన నోడల్ కేంద్రంగా ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిని పేర్కొంది. ఇంతకీ ఇలా ప్రతి క్యాన్సర్ కేసుని నమోదుచేయటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఈ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతోంది? అనే అంశాలపై ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి సంచాలకుడు డాక్టర్ సదాశివుడు వివరిస్తున్నారు.
క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ప్రత్యేకత ఏంటి? దీంతో ఎవరికి ఉపయోగం?
క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అంటే హస్పిటల్కు వచ్చిన వారు ఆడ, మగనా? అనే విషయాన్ని రాసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు? వారి వయసు, క్యాన్సర్ స్టేజ్ వంటి వివరాలను నమోదు చేస్తాం. దాని ద్వారా ఏ ఊరి నుంచి ఎక్కువ బాధితులు వస్తున్నారనేది తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వాళ్లు ఎక్కువగా వస్తే అందులో ఏ స్టేజ్లో హాస్పిటల్కు వస్తున్నారనేది గమనిస్తాం.
ఒకవేళ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు వస్తే ఆ ప్రాంతం వాళ్లకు క్యాన్సర్పై అవగాహన ఉన్నట్టు. అదే అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వస్తే ఆ ప్రాంతంలో క్యాన్సర్పై అవగాహన లేదని అర్థం. దాంతో డాక్టర్లు అలాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి స్క్రీనింగ్ క్యాంప్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని ద్వారా తొలి దశలో క్యాన్సర్ను గుర్తించేలా చేస్తుంది. ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ వల్ల ఒక ప్రాంతంలో ఎన్ని కేసులు వస్తున్నాయన్న విషయం తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనం దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. అలాగే క్యాన్సర్పై అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించవచ్చు.
ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రీ మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంది? ఈ ఏడాది ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి?
ఏప్రిల్ 7న వరల్డ్ హెల్త్ డే రోజు దీనిని ప్రారంభించాం. దీనికోసం జిల్లా వైద్య అధికారులను తీసుకొచ్చి దీనిపై పూర్తిగా శిక్షణ ఇచ్చాం. వాళ్లంతా ఆయా జిల్లా డేటాను నమోదు చేసి మాకు పంపిస్తారు. వచ్చిన డేటాను మేము ఈ ఏడాది ఎన్ని కేసులు వచ్చాయా అని తీస్తాం. దానిని ఐసీఎంఆర్కు పంపిస్తాం. ఇప్పటివరకు 35 వేల కేసులు వచ్చాయి.
క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీలో హైదరాబాద్ నీలంలో ఉంది. అంటే డేంజర్ జోన్లో ఉంది. మరి హైదరాబాద్లో ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉంది?
2013 నుంచి క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని నిమ్స్ వాళ్లం చూస్తున్నారు. 13 సంవత్సరాల డేటా ప్రకారం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది అధికంగా ఉంది. దీనికి తగిన కారణాలను ప్రస్తుతం పరిశోధిస్తున్నాం. ఆహారపు అలవాట్లు, ఉబకాయం, కుటుంబ నేపథ్యంతో కూడుకొని ఉంటుంది. మగవాళ్ల విషయంలో నోటి క్యాన్సర్ అధికంగా వస్తుంది. పొగాకు వాడకం వాళ్ల ఈ క్యాన్సర్లు వస్తాయి.
క్యాన్సర్ రాకుండా తీసుకోవాలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ప్రజలు ఏం ఏం పాటించాలి?
ప్రధానంగా పొగాకు వాడకానికి దూరంగా ఉండాలి. తాగేవారికి కూడా చాలా దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే తాగేవారి కంటే పీల్చేవారికే ఎక్కువ వస్తుంది. హెచ్పీవీ క్యాన్సర్కు తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. హెపటైటిస్-బీ వల్ల లివర్ క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి. దానికోసం షుగర్ కంట్రోల్లో పెట్టే ఆహారాన్ని మంచిగా తీసుకోవాలి.
తాజా పళ్లు, ఆకుకూరలు తీసుకోవాలి. అన్నికంటే ముఖ్యంగా వ్యాయామం చేయాలి. చాలా జబ్బులు వ్యాయామం ద్వారా తగ్గిపోతాయి. ఈ జబ్బులన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. క్యాన్సర్ రాగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సాంకేతికంగా ఎన్నో చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
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