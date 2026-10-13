YUVA: హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తొలిసారి మొబైళ్ల తయారీ - 'మివి బ్రాండ్' ప్రత్యేకతలు ఇవే!
Interview With MIVI Brand Founders - మొదట ఛార్జర్స్, కేబుల్స్తో ప్రారంభమైన మివి సంస్థ ప్రస్తుతం మొబైళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. ఈ ప్రయాణం అంత సులభంగా జరగలేదంటున్నారు మివి వ్యవస్థాపకులు విశ్వనాథ్, మిథుల.
Published : October 13, 2026 at 1:54 PM IST
Interview With MIVI Brand Founders : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న పలు కంపెనీలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆ కోవలోకి వస్తుంది మివి. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల రంగానికి చెందిన ఈ కంపెనీ తొలిసారి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మొబైళ్ల తయారీ చేస్తోంది. ఈ కంపెనీకి చెందిన మొబైళ్లు సైతం మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. దంపతులైన విశ్వనాథ్ కందుల, మిథుల దేవభక్తుని కంపెనీని స్థాపించడంతో పాటు కలిసికట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కంపెనీ ఏర్పాటు, ప్రస్థానం, మొబైళ్ల తయారీ వరకు ఎదిగిన తీరును ఈ ముఖాముఖీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ప్రతి కంపెనీకి కూడా పేరు అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీరు 'మివి' అని పేరు పెట్టారు. ఆ పేరునే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?
'మివి' అంటే మిధుల విశ్వనాథ్ మా ఇద్దరి పేర్లలో నుంచి మొదటి అక్షరాలు తీసి పెట్టాం. మివి అనే పేరును ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే మివి పేరుతో ఎక్కువ బ్రాండ్లు లేవు. దాని వల్ల ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తే మా బ్రాండ్ గురించే ముందు వస్తుంది. అలాగే వ్యక్తిగతంగా అనుబంధం ఉంటుందని ఎంచుకున్నాం.
ఈ కంపెనీ ఎందుకు ప్రారంభించారు? ఏ ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టారు?
నేను చదువుకున్నది ఎలక్ట్రానిక్స్. అలాగే అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదివాను. అప్పుడే అనిపించింది ఇండియాకు వెళ్లి సొంతంగా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని. అందులో నాది ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాగ్రౌండ్ కావటంతో ఇండియాకు వచ్చి మివిని ప్రారంభించాం.
మొదట మివి ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? దీనికి సంబంధించిన ప్రణాళిక ఏ విధంగా ఉంది?
మేము 2015లో అమెరికా నుంచి వచ్చేశాం. వచ్చేముందే మేము మార్కెట్ను స్టడీ చేశాం. అంటే ఏ ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏది పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచించి ఇండియాకు వచ్చేశాం. యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక బిజినెస్ చేసేవాళ్లం. ఎలా అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అధికమొత్తంలో కొని ఇండియాకు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ఇండియాకు తిరిగి అమ్మేవాళ్లం.
కంపెనీ ప్రారంభ సమయంలో మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు?
మేము మొదట ఇక్కడకు వచ్చినప్పుడు ఇండియా అంతా చూశాం. కానీ ఎక్కడ ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ కూడా భారత్లో తయారు కావటం లేదు. అప్పుడు మేము అనుకున్నాం. సొంతంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ను భారత్లో చేయలేమని అనుకున్నాం. అందుకే మొదట మేము డిజైన్ చేసి వేరే దేశాల్లో దానిని తయారు చేపించాం. ఇక 2020 నుంచి ప్రొడక్ట్ డిజైన్, తయారీ అంతా మివీలోనే అవుతోంది.
మివీ నుంచి మొదట్లో ఏ పరికరాన్ని తయారు చేశారు?
మొదట చార్జర్లు, అలాగే కేబుళ్లను తయారు చేశాం. దీంట్లో మొదటి పరికరం కారు చార్జర్ను లాంఛ్ చేశాం. ఆ తర్వాత 2 వారాలకు కేబుళ్లను లాంఛ్ చేశాం. ఇప్పుడు చార్జర్లు ఎప్పటినుంచో మార్కెట్లో ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఉన్న లోపాల్ని గుర్తించి మేము మా ప్రొడక్ట్ను తయారు చేశాం. ఆ తర్వాత ఆడియో పరికరాలను తయారు చేశాం. అలా మెల్లిగా మొబైళ్లను లాంఛ్ చేశాం. ప్రభుత్వం కూడా ఈ తయారీకి కొంత సహకరిస్తుండటంతో మాకు మొబైళ్లను అందుబాటులోకి తేవటం సులభమయ్యింది.
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