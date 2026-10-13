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YUVA: హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా తొలిసారి మొబైళ్ల తయారీ - 'మివి బ్రాండ్'​ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

Interview With MIVI Brand Founders - మొదట ఛార్జర్స్‌, కేబుల్స్‌తో ప్రారంభమైన మివి సంస్థ ప్రస్తుతం మొబైళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. ఈ ప్రయాణం అంత సులభంగా జరగలేదంటున్నారు మివి వ్యవస్థాపకులు విశ్వనాథ్, మిథుల.

Mivi brand introduced mobile phones
మొబైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చిన మివి బ్రాండ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 1:54 PM IST

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Interview With MIVI Brand Founders : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న పలు కంపెనీలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆ కోవలోకి వస్తుంది మివి. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల రంగానికి చెందిన ఈ కంపెనీ తొలిసారి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మొబైళ్ల తయారీ చేస్తోంది. ఈ కంపెనీకి చెందిన మొబైళ్లు సైతం మార్కెట్​లోకి వచ్చాయి. దంపతులైన విశ్వనాథ్ కందుల, మిథుల దేవభక్తుని కంపెనీని స్థాపించడంతో పాటు కలిసికట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కంపెనీ ఏర్పాటు, ప్రస్థానం, మొబైళ్ల తయారీ వరకు ఎదిగిన తీరును ఈ ముఖాముఖీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం ప్రతి కంపెనీకి కూడా పేరు అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీరు 'మివి' అని పేరు పెట్టారు. ఆ పేరునే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?

'మివి' అంటే మిధుల విశ్వనాథ్​ మా ఇద్దరి పేర్లలో నుంచి మొదటి అక్షరాలు తీసి పెట్టాం. మివి అనే పేరును ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే మివి పేరుతో ఎక్కువ బ్రాండ్లు లేవు. దాని వల్ల ఎవరైనా సెర్చ్​ చేస్తే మా బ్రాండ్​ గురించే ముందు వస్తుంది. అలాగే వ్యక్తిగతంగా అనుబంధం ఉంటుందని ఎంచుకున్నాం.

'మివి' వ్యవస్థాపకులు విశ్వనాథ్ కందుల, మిథుల దేవభక్తునితో ముఖాముఖి (ETV Bharat)

ఈ కంపెనీ ఎందుకు ప్రారంభించారు? ఏ ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టారు?

నేను చదువుకున్నది ఎలక్ట్రానిక్స్.​ అలాగే అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదివాను. అప్పుడే అనిపించింది ఇండియాకు వెళ్లి సొంతంగా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని. అందులో నాది ఎలక్ట్రానిక్స్​ బ్యాగ్రౌండ్​ కావటంతో ఇండియాకు వచ్చి మివిని ప్రారంభించాం.

మొదట మివి ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? దీనికి సంబంధించిన ప్రణాళిక ఏ విధంగా ఉంది?

మేము 2015లో అమెరికా నుంచి వచ్చేశాం. వచ్చేముందే మేము మార్కెట్​ను స్టడీ చేశాం. అంటే ఏ ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏది పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచించి ఇండియాకు వచ్చేశాం. యూఎస్​లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక బిజినెస్​ చేసేవాళ్లం. ఎలా అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్​ అధికమొత్తంలో కొని ఇండియాకు ఆన్​లైన్ ప్లాట్​ఫామ్​ల ద్వారా ఇండియాకు తిరిగి అమ్మేవాళ్లం.

కంపెనీ ప్రారంభ సమయంలో మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు?

మేము మొదట ఇక్కడకు వచ్చినప్పుడు ఇండియా అంతా చూశాం. కానీ ఎక్కడ ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్​ ప్రొడక్ట్​ కూడా భారత్​లో తయారు కావటం లేదు. అప్పుడు మేము అనుకున్నాం. సొంతంగా ఎలక్ట్రానిక్స్​ను భారత్​లో చేయలేమని అనుకున్నాం. అందుకే మొదట మేము డిజైన్​ చేసి వేరే దేశాల్లో దానిని తయారు చేపించాం. ఇక 2020 నుంచి ప్రొడక్ట్​ డిజైన్​, తయారీ అంతా మివీలోనే అవుతోంది.

మివీ నుంచి మొదట్లో ఏ పరికరాన్ని తయారు చేశారు?

మొదట చార్జర్లు, అలాగే కేబుళ్లను తయారు చేశాం. దీంట్లో మొదటి పరికరం కారు చార్జర్​ను లాంఛ్ చేశాం. ఆ తర్వాత 2 వారాలకు కేబుళ్లను లాంఛ్​ చేశాం. ఇప్పుడు చార్జర్లు ఎప్పటినుంచో మార్కెట్లో ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఉన్న లోపాల్ని గుర్తించి మేము మా ప్రొడక్ట్​ను తయారు చేశాం. ఆ తర్వాత ఆడియో పరికరాలను తయారు చేశాం. అలా మెల్లిగా మొబైళ్లను లాంఛ్​ చేశాం. ప్రభుత్వం కూడా ఈ తయారీకి కొంత సహకరిస్తుండటంతో మాకు మొబైళ్లను అందుబాటులోకి తేవటం సులభమయ్యింది.

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