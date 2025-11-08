ETV Bharat / state

'ఇంటర్ నుంచే రచనలపై ఆసక్తి' - 'మిరాయ్‌' సినిమాతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన మణిబాబు

ఇతిహాస నేపథ్యం కలిగిన చిత్రాలను తీసి విజయాలు సాధించిన మూవీ రచయిత మణిబాబు - సవ్యసాచి, కార్తికేయ-2 , ఈగల్ చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు

Interview With Mirai Movie Writer Mani Babu
Interview With Mirai Movie Writer Mani Babu (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview With Mirai Movie Writer Mani Babu : ఒకప్పుడు కథ, కథనాలతో సంబంధం లేకపోయినా అగ్ర హీరోల సినిమాలు ఆడేవి. ఇప్పుడు స్టార్‌ ఛరిష్మా ఒక్కటే సరిపోవడం లేదు. అది అసలు లెక్కలోకే రావడం లేదు. ఈ ఏడాది విడుదలైన ఎన్నో సినిమాల ఫలితాలే ఇందుకు నిదర్శనం. కొత్త వారిని కూడా కంటెంట్‌ ఉంటేనే ప్రేక్షకులు అక్కున చేర్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన మిరాయ్‌ సినిమా ఆ కోవలోనిదే. ఈ చిత్రాన్ని రచించింది కరణం మణిబాబు.

2 చిత్రాలకూ రూ. 100 కోట్ల టర్నోవర్​ : అంతకు ముందు సవ్యసాచి, కార్తికేయ-2, ఈగల్ చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు మణిబాబు. ఇతిహాస నేపథ్యం కలిగిన చిత్రాలను తీసి మంచి విజయాలు సాధించారు. అగ్ర హీరోలకు సైతం మంచి కథను అందించడమేగాక 2 చిత్రాలను రూ. 100 కోట్ల టర్నోవర్​కు చేర్చారు మణిబాబు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి చిత్రాలు తీయడమే తన లక్ష్యం అని చెబుతున్నారు.

'ఇంటర్ నుంచే రచనలపై ఆసక్తి' - 'మిరాయ్‌' సినిమాతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన మణిబాబు (ETV)

"నేను పుట్టింది శ్రీకాకుళం. ఇంటర్ వరకు అక్కడే చదువుకున్నా. గాజువాకలో డిగ్రీ చేశాను. తరువాత ఎంబీఏ కోసం హైదరాబాద్​కు వెళ్లాను. నాకు ఇంటర్ నుంచే రచనలపై ఆసక్తి ఉండేది. సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఆలోచన ఉండేది. చదువు పూర్తయిన తరువాత 2012 వరకు ఉద్యోగం చేశాను. తరువాత 2017 సంవత్సరంలో సవ్యసాచికి సినిమాకి రైటింగ్ రాసే అవకాశం వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఉద్యోగం వదిలేసి సినీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాను. తరువాత వెబ్​సిరీస్​కు రాశాను. లక్ష్య సినిమాకు మాటలు, కార్తికేయ-2, ఈగల్ సినిమాలకు రైటింగ్ రాశాను. దాని తరువాత రాసిందే మిరాయ్" - మణిబాబు, మూవీ రచయిత

అసలేంటీ ‘మిరాయ్‌’ : ప్రస్తుతం సాధారణ కథలకు కాలం చెల్లినట్లే. లార్జర్‌ దేన్‌ లైఫ్‌ స్టోరీలు ఉంటేనే ప్రేక్షకుడు థియేటర్‌కు వెళ్లి సినిమా చూస్తున్నాడు. ఆ బాటలోనే నడిచింది ‘మిరాయ్‌’. సినిమా ప్రకటించినప్పుడే కాదు, ట్రైలర్‌ చూసి కూడా ఈ పేరు అర్థం ఏంటి? అని తెగ వెతికేశారు నెటిజన్లు. ‘మిరాయ్‌’ అనేది జపనీస్‌ పదం. ‘భవిష్యత్తు కోసం ఆశ’ అని అర్థం. ఇందులో కథానాయకుడు యోధుడిగా భవిష్యత్‌ కోసం ఏం చేశాడన్నది ప్రధాన ఇతి వృత్తం.

పురాణాలు, ఇతిహాసాలు అవన్నీ ‘పుక్కిట పురాణాలు’ అంటుంటారు. కానీ, ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దీనికి మించిన సెల్లింగ్‌ పాయింట్‌ మరొకటి లేదు. కొత్తగా చూడాలని థియేటర్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకుడు పైసా వసూల్‌ అనిపిస్తే బొమ్మ హిట్టే. ‘మిరాయ్‌’లోనూ రాముడి కాన్సెప్ట్‌ను జోడించారు. త్రేతాయుగం, ఆయుధం అంటూ ప్రచార చిత్రాల్లో చెప్పారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే విజువల్స్‌నూ తీర్చిదిద్దారు.

"అమ్మ డైరీలో కొన్ని పేజీలు" - తొలి నవలతో ప్రశంసలు అందుకున్న టెకీ

జేసీబీ డ్రైవర్​కు​ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్​.. 28 ఏళ్లకే ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం

TAGGED:

MIRAI MOVIE WRITER
MIRAI AUTHOR MANIBABU
WRITER MANI BABU ON MIRAI MOVIE
MIRAI DIALOGUE WRITER MANIBABU
MIRAI MOVIE WRITER INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.