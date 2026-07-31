బ్రహ్మముహూర్తంలో అమ్మకు తొలిబోనం - ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయ ఛైర్మన్
విశేష చరిత్ర కలిగిన సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని అమ్మవారి బోనాల జాతర - ఆగస్టు 2న బోనాలు, మరుసటి రోజు రంగం కార్యక్రమం - బ్రహ్మఘడియల్లో మొదటి బోనం సమర్పణ
Published : July 31, 2026 at 7:40 PM IST
Ujjaini mahankali Temple Chairman Interview : ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలకు వేళైంది. జంటనగరాల్లోనే అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ వేడుకలకు అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ, హెల్త్, పోలీస్, ట్రాఫిక్, దేవాదాయ శాఖలతో సమన్వయం చేసుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవస్థానం ఛైర్మన్ కామేశ్వర్ తెలిపారు. ఇవాళ అమ్మవారి బోనాలకు ముందు జరిగే మినీ జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ఆదివారం జరగబోయే బోనాల ఉత్సవం నేపథ్యంలో అమ్మవారికి వడిబియ్యం, కట్నకానుకలు సమర్పించేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఉదయం నుంచి భక్తులు ఆలయానికి తరలిరావడంతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి.
తరతరాలుగా తమ కుటుంబం అమ్మవారికి సేవలందిస్తోందని, అమ్మవారికి ఆనవాయితీగా చేసే బలి కార్యక్రమం తమ నివాసంలో జరిపిస్తామని ఆలయ ఛైర్మన్ కామేశ్వర్ తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ ఏడాది కూడా ఎంతో వైభవంగా అమ్మవారి బోనాలు, రంగం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాలు ఇతర విశేషాలపై ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవస్థానం ఛైర్మన్ కామేశ్వర్తో ముఖాముఖి
ప్రశ్న : ఆదివారం ఉత్సవాలు ఎలా జరగనున్నాయి?
ఆరోజు ఉదయం బ్రహ్మఘడియల్లో ఉదయం 3 గంటలకు మొదటి బోనం సమర్పిస్తాం. అనంతరం హారతులు నిర్వహిస్తారు. దీని తర్వాత భక్తుల దర్శనానికి ప్రవేశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న : ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయి?
ఈ సంవత్సరం సుమారు 20 నుంచి 25 లక్షల వరకు భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. దీంతో గతం కంటే ఓ లైన్ అధికంగా ఏర్పాటు చేశాం. మహిళలకోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాం. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో కలిసి నాలుగు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశాం. గతంలోని సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం.
ప్రశ్న : బోనాలకు ఎలా ఉంటుంది. రంగం ఎలా నిర్వహించనున్నారు ?
బోనాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఆ రోజంతా ఆలయాన్ని తెరిచే ఉంచుతాం. సంవత్సరం మొత్తంలో ఒకసారి మాత్రమే ఆలయాన్ని మూసివేయకుండా ఉంటాం. రాత్రి వేళల్లోనూ ప్రజలు అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చు. అయితే రాత్రి 11 నుంచి 12 మధ్యలో కాసేపు గేట్లు మూసివేస్తాం. తదుపరిరోజు రంగం కార్యక్రమానికి అంతా సిద్ధం చేస్తాం. ప్రజలు తీసుకొచ్చే పచ్చి కుండ, జల కడవ, గుమ్మిడికాయ ఇలాంటివి బయట నుంచి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఉదయం 8.30 లకు భక్తులకు ప్రవేశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న : రాజకీయ ప్రముఖులకు ప్రత్యేక సమయం కేటాయిస్తారా?
ప్రముఖులు వచ్చినా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తాం. వారు వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు. వారికి కూడా ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేం. కేవలం దర్శనం చేయించి కండవా కప్పి పంపుతాం.
ప్రశ్న : ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం మీకెలా అనిపిస్తోంది ?
ఆలయ నిర్వహణ అధికారిగా నేను ఏడో తరానికి చెందిన వ్యక్తిని. ఈ వంశంలో జన్మించడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. గతంలో మా పెద్దలు మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయినిలోని మహంకాళిని ఇక్కడ ప్రతిష్టించారు.
ప్రశ్న : ఆలయ ఛైర్మన్గా మీరు ఏమేం నిర్వహిస్తారు ?
మా పెద్దలు నేర్పిన విధంగా ఆచరిస్తూ వస్తున్నాం. 1941లో జంతు బలి కార్యక్రమం నిషేధించారు. జాతర జరిగిన మూడోవారం బలి కార్యక్రమం మా ఇంటి వద్ద జరుగుతుంది. భక్తులు సమర్పించిన వడిబియ్యంతో అక్కడే వండి అమ్మవారి ప్రసాదంగా పంచుతాం.
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