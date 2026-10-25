YUVA : తండ్రే ఆమెకు స్ఫూర్తి - 3 ఏళ్లు కష్టపడి జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపిక - శ్రీవాణి జర్నీ ఇదే!
Interview with Jr Civil Judge Srivani : కుటుంబం అంతా జడ్జిలు కావటంతో ఆమె లాయర్ కావాలని అనుకుంది. ఆ లక్ష్యం, నాన్న మార్గనిర్దేశం, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో అనుకున్నది సాధించారు.
Published : October 25, 2026 at 7:39 PM IST
Interview with Jr Civil Judge Srivani : న్యాయస్థానమే ఆమెకు నచ్చిన ప్రదేశం, తండ్రి అడుగుజాడలే ఆమె గమ్యానికి రాచబాటలయ్యాయి. ఒకటే లక్ష్యంతో మూడేళ్ల శ్రమించి అనుకున్నది సాధించారు హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీవాణి. ఇంట్లో అందరూ లా ప్రొఫెషనల్సే అయినా, సమాజానికి తన వంతుగా ఎన్నో తీర్పులు ఇచ్చిన నాన్నే తనకు మొదటి గురువు, అసలైన స్ఫూర్తని ఆమె తెలిపారు. 23 ఏళ్ల క్రితం తండ్రి ఏ స్థానంలో అడుగుపెట్టారో నేడు అదే జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా పట్టుదలతో విజయం సాధించి తండ్రికి తగ్గ తనయ అనిపించుకోవడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 'లా'లో ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా నాన్నే తన నిఘంటువు అంటున్న ఆ యువ న్యాయమూర్తి సక్సెస్ జర్నీ ఆమె మాటల్లోనే!
ప్రస్తుతం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది ఎన్నేళ్ల కల?
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కల అంటే నేను మా నాన్నను చూస్తూ పెరిగాను. అప్పటినుంచే మా నాన్న కష్టాన్ని, జ్యూడిషియరీ పట్ల ఆయనకు ఉన్న నిబద్ధత, క్రమశిక్షణను చూశాను. వాటిని నేను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను. అందుకే నేను కూడా లా చదివి, జడ్జి అవ్వాలని అనుకున్నాను. అప్పటి నుంచి ఇదే నా ఆశయం అయిపోయింది.
ఫలితాలు రాగానే మీ కుటుంబం ఏమంది?
వాళ్లు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. నాన్న అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నందుకు నాన్న కూడా చాలా గర్వంగా ఉన్నారు. వాళ్ల సహకారం లేకపోతే ఇక్కడవరకు నేను వచ్చేదాన్ని కాదు. అలాగే మా తాతయ్య గారికి నా మీద చాలా నమ్మకం ఉంది. నేను జడ్జి అవ్వాలని అనుకున్నారు. కానీ వారు ఇప్పుడు లేరు. కానీ ఆ కల నేరవేర్చాను అనే సంతృప్తి ఉంది. అందరి సహకారంతో ఈరోజు నేను జడ్జిని అయ్యాను. నాకు మా తమ్ముడికి మా నాన్నే గైడ్ చేస్తారు. ఎలాంటి లీగల్ సందేహాలు ఉన్నా నివృత్తి చేస్తారు.
మీరు ఈ స్థానానికి రావటానికి ఎంత కష్టపడ్డారు? ఎలా సన్నద్ధమయ్యారు?
లా అయిపోయినప్పటి నుంచి నేను నా ప్రిపేరేషన్ మొదలుపెట్టాను. నేను మహాత్మాగాంధీ లా కాలేజీలో 5 సంవత్సరాల బీబీఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేశాను. దాని తర్వాత ఉస్మానియా కాలేజీలో ఎల్ఎల్ఎం చేశాను. 3 సంవత్సరాలకు పైగా నేను చదువుతూనే ఉన్నాను. అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సుమారు 8 గంటల పాటు చదివేదాన్ని. పరీక్షలు ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువే చదివేదాన్ని. ఆ ప్రిపేరేషన్ అంతా ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది.
లా చదివేవారి దగ్గర చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి. మరి సన్నద్ధమయ్యే సమయంలో ఎంత చదువుతారు? ఎలాంటి విషయాలు ఎక్కువగా చదువుతారు?
ఈ ప్రిపెరేషన్ సవాళ్లతో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది. ఉన్న చట్టాలు అలాగే బేరాక్స్ అన్ని చదవాలి. ప్రతి సెక్షన్ చదవాలి. నేను అలానే చదివాను. లా అనేది సముద్రంలాంటిది. ప్రతిదీ నోట్స్లాగా రాసుకుని దానినే రివిజన్ చేస్తుండేదాన్ని. జడ్జి కావాలని సన్నద్ధమవుతున్న వారికి నేను ఒకటే చెప్తాను. మనం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నప్పుడు దానికి కట్టుబడి చదవాలి. ఎవరి షెడ్యూల్ వాళ్లకు ఉంటుంది. కానీ నా సలహా ఏంటంటే వదిలేయకుండా స్థిరత్వంతో చదవాలి. ఒక నోట్స్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఏకాగ్రతతో చదవటం ముఖ్యం.
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