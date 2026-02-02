ETV Bharat / state

ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకుని సివిల్స్‌ సర్వీసెస్‌లోకి వచ్చా: జేసీ సంజనా సింహ

ప్రాధమ్యాలు, రెవెన్యూ సమస్యలపై ఎక్కువ అర్జీలు వస్తున్నాయన్న జేసీ - తప్పుల్లేని పాస్‌పుస్తకాలు, రీసర్వే సక్రమంగా జరిగేలా చర్యలు - 2021లో 207 ర్యాంకుతో ఐఆర్‌ఎస్‌ - రెండోసారి 2022లో 37వ ర్యాంకుతో ఐఏఎస్‌

Interview With Joint Collector Sanjana Simha (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Interview With Joint Collector Sanjana Simha : గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న జిల్లాకు జాయింట్‌ కలెక్టర్‌గా రావడం ఆనందంగా ఉందని, ఇక్కడి ప్రజల జీవన విధానం, ఆచార వ్యవహారాలు తెలుసుకుని పల్నాడు వాసుల సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని జేసీ సంజనా సింహ చెప్పారు. ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలతో యువత సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటోంది. ఆనందం పేరుతో జీవిత లక్ష్యాన్ని మరిచిపోవద్దని సంజనా చెబుతున్నారు. ఇటీవల పల్నాడు జిల్లాకు జేసీగా వచ్చిన ఆమెతో ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​’ ముఖాముఖి నిర్వహించింది.

లక్ష్యాలు చేరుకోకపోతే షోకాజ్​ నోటీసులు : ప్రాధమ్యాలు, రెవెన్యూ సమస్యలపై ఎక్కువ అర్జీలు వస్తున్నాయని సంజన పేర్కొన్నారు. "వాటి పరిష్కారానికి ప్రణాళిక ప్రకారం నేను ముందుకెళ్తాను. జాతీయ రహదారుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు మూడు రోజులకు ఒకసారి సమీక్షలు చేస్తా. ప్రతినెలా 26వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ లోపల వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇంటి వద్దే రేషన్‌ పంపిణీ పూర్తి చేయాలి. కానీ ఈ జిల్లాలో సరిగా ఇవ్వడం లేదు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టిపెడతా. లక్ష్యాలను చేరుకోకపోతే షోకాజ్‌ నోటీసులు కూడా జారీ చేస్తా. స్వామిత్వలో వెనుకపడిన్నట్లు నేను గుర్తించా. తప్పుల్లేని పాస్‌పుస్తకాలు, రీసర్వే సక్రమంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటాను" అని సంజనా సింహ తెలిపారు.

లక్ష్యంపై గురి : 'చిన్నప్పుడు పైలట్‌ అవ్వాలని లక్ష్యం ఉండేది. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో ఉద్యోగం చేయాలనుకున్నా. కళ్లకు సైట్‌ రావడంతో అర్హురాలిని కానని తెలిసి ఎంతో బాధపడ్డా. నాన్న సివిల్స్‌లో ప్రయత్నించమని చెప్పడంతో బీటెక్‌ మొదటి సంవత్సరం నుంచే ఈ పరీక్షకు సన్నద్ధమయ్యా. అలా అని బీటెక్‌ను అస్సలు తేలిగ్గా తీసుకోలేదు. హైదరాబాద్‌ ఉన్న జేఎన్టీయూలో ఈసీఈ పూర్తి చేశా. యూనివర్సిటీ గోల్డ్‌మెడలిస్ట్‌ని. సివిల్స్‌కు ప్రిపేర్‌ అవుతున్నా కూడా క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యా. ఉద్యోగం వచ్చినా సరే వెళ్లలేదు' అని సంజనా సింహ తెలిపారు.

రెండో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్‌ : భర్త శ్రీహర్ష తన విజయం వెనుక ఉన్నారని సంజన పేర్కొన్నారు. 'సివిల్స్‌ కోచింగ్‌లో నాకు సీనియర్‌. మూడు సార్లు మా ఆయన ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారు. ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్‌తో నా రెండో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్‌కు ఎంపికయ్యా. మొదటిసారి 2021వ సంవత్సరంలో 207 ర్యాంకుతో ఐఆర్‌ఎస్‌ వచ్చింది. రెండోసారి 2022వ సంవత్సరంలో 37వ ర్యాంకుతో ఐఏఎస్‌ వచ్చింది. ఇంటికెళ్లాక మాత్రం పూర్తి సమయం కుటుంబానికే కేటాయిస్తా. ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి తరచుగా అనేక పుస్తకాలు చదువుతా. హైదరాబాద్‌ రామకృష్ణమఠంలో ఉపన్యాసాలు విని ఎంతో స్ఫూర్తిపొందా. అక్కడ పలు కార్యక్రమాల్లో స్వచ్ఛందంగా వాలంటీరుగా కూడా సేవలందించా' అని సంజనా వెల్లడించారు.

ప్రేరణ, ప్రోత్సాహం : సంజన నానమ్మ పద్మావతి తనకు ఆదర్శమని అంటున్నారు. సంజన నాన్న ఉదయ్‌సింహను, ఆమె నానమ్మ ఒక్కరే పెంచి పెద్దచేసి అడ్వకేట్‌ను చేశారని తెలిపారు. అలాగే, అమ్మ అరుణశ్రీ పెళ్లయ్యాక బ్యాంకు మేనేజర్‌ కావడం వెనుక నానమ్మ తోడ్పాటు కూడా ఉందని సంజన పేర్కొన్నారు. అమ్మను పరీక్షలకు ప్రిపేర్‌ అయ్యేలా చూసి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్న మా ఆలనాపాలన కూడా నానమ్మ చూసుకునేవారని సంజన తెలిపారు. 'మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే నాన్నమ్మే కారణం అని' నాన్న చెప్పిన మాటలు నాకు ఇంకా గుర్తున్నాయని సంజన అన్నారు. అలా ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకుని సివిల్స్‌ సర్వీసెస్‌లోకి వచ్చానని సంజన తెలిపారు.

"చిన్నప్పుడు పైలెట్ అవ్వాలనుకున్నాను. కానీ నాకు సైట్‌ రావడంతో అర్హురాలిని కాదని తెలిసింది. ఆ క్షణం బాధపడ్డా, తర్వాత నాన్న సివిల్స్​ కి ప్రయత్నించమని చెప్పడంతో ఆ బాధని మరచిపోయి, సివిల్స్​కి సన్నద్ధమయ్యా. నా ప్రయత్నంలో తల్లిదండ్రులతో పాటు, నా భర్త ప్రోత్సహం కూడా ఎంతో ఉంది. నా విజయం వెనుక నా భర్తే ఉన్నారు. మొదటి ప్రయత్నంలో ఐఆర్‌ఎస్‌కి ఎంపికయ్యా, రెండో ప్రయత్నంలో 37వ ర్యాంకుతో ఐఏఎస్‌ వచ్చింది. నేను ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి పుస్తకాలు చదువుతాను." - సంజనా సింహ, జాయింట్‌ కలెక్టర్‌, పల్నాడు జిల్లా

జాబ్​ చేస్తూనే రోజుకు 6-7 గంటలపాటు కష్టం - గ్రూప్​-1లో జాబ్​

'సివిల్స్‌ సాధించడమే లక్ష్యం' - గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో లక్ష్మీదీపిక సత్తా

