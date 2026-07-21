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ఇంజినీరింగ్​లో కళాశాల, బ్రాంచ్ ఎంపికలో ఏది కీలకం? - JNTUK వైస్ ఛాన్సలర్ సూచనలివే

ఎప్​సెట్ కౌన్సెలింగ్‌లో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఎన్నో సందేహాలు - వెబ్ ఆప్షన్లు నింపేటప్పుడు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి - కళాశాల, బ్రాంచ్ ఎంపిక రెండూ ఎంతో కీలకం

EAPCET Student Branch and College Selection Strategy
EAPCET Student Branch and College Selection Strategy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:03 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 7:17 PM IST

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EAPCET Student Branch and College Selection Strategy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న ఈఏపీసెట్ (EAPCET ) కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. వెబ్ ఆప్షన్లు, సీట్ల కేటాయింపు, కొత్త కోర్సులు, పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా ఇంజినీరింగ్ విద్యలో వస్తున్న మార్పులపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈఏపీసెట్ ఛైర్మన్, జేఎన్‌టీయూకే వైస్‌ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్​తో తెలుపుతున్న మెలకువలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

కళాశాల ఎంపికే ముఖ్యమా?​

ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్: రాష్ట్రంలో 206 ఇంజనీరింగ్​ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ప్రతీ విద్యార్థికి ఏదో ఒక కళాశాలలో ఏదో ఒక బ్రాంచ్​లో సీట్ తప్పకుండా వస్తుంది. అయితే రెండింట్లో ఏది ముఖ్యమనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే.. ప్రతీ కాలేజీ విశేషాల్ని, ర్యాంకింగ్​, న్యాక్‌ అక్రిడిటేషన్, ప్రోగ్రామింగ్​, తాము కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, ప్రొఫెసర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు, అనేవి కాలేజ్​ వెబ్​సైట్​లో నమోదు చేస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ పరీక్షించి వాటిని బట్టి కళాశాల ఎంపిక చేసుకోవాలి. వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందడానికి ఎక్స్‌ట్రా కరిక్యులర్‌ యాక్టివిటీస్‌​​ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకుని కళాశాలలో చేరాలి. దీనివల్ల సబ్జెక్ట్​ నాలెడ్జ్​తో పాటు ఇతరత్రా వాటిల్లో అవగాహన కలుగుతుంది.

ఇంజినీరింగ్​లో కళాశాల, బ్రాంచ్ ఎంపికలో ఏది కీలకం? - JNTUK వైస్ ఛాన్సలర్ సూచనలివే (ETV Bharat)

ఏ బ్రాంచ్​ ఎంచుకోవాలి?

ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్: ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సాఫ్ట్​వేర్​కే రంగానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కాబట్టి విద్యార్థులు సైతం దానికి సంబంధించిన బ్రాంచ్​లోనే చేరుతున్నారు. కానీ సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​లో చేరడం వల్ల కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. పిల్లలకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్​ ఎంచుకుంటే వారికి ఉన్న ఆసక్తి మేరకు ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎందరో నిపుణులు వివిధ బ్రాంచ్​లు వాటి వల్ల అవకాశాలు వివరిస్తున్నారు. అన్ని అంశాలను తెలుసుకుని ఇష్టమైన బ్రాంచ్​లో చేరడం ఉత్తమం. అలాంటి వారే పోటీ ప్రపంచంలో ఆవిష్కరణలు చెయ్యగలరు. నలుగురికి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి ఎదుగుతారు.

ర్యాంక్​ కాదు భవిష్యత్​ లక్ష్యమే ముఖ్యం: పదేళ్ల తర్వాత గానీ ఆపైన గానీ మనం సాధించే వ్యక్తిగత విజయాలని మన ర్యాంక్​ గానీ చదివే కాలేజీ గానీ నిర్ణయించలేవు. అనుకన్న లక్ష్యం పట్ల మన నిబద్ధత, నేర్చుకునే విధానం మీద, విషయ పరిజ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని. ఈఏపీసెట్ ఛైర్మన్, జేఎన్‌టీయూకే వైస్‌ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ తెలుపుతున్నారు. కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువ ర్యాంక్​ వచ్చిన విద్యార్థులు అనుకున్న కాలేజీలో సీట్​ రాలేదని బాధపడే కంటే, ఏ బ్రాంచ్​ ఎంచుకోవాలనే దానిమీద ఆసక్తి పెడితే బాగుంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

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Last Updated : July 21, 2026 at 7:17 PM IST

TAGGED:

ENGINEERING COLLEGES
EAPCET COUNSELLING
EAPCET 2026
ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్
EAPCET BRANCH SELECTION STRATEGY

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