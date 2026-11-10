పగలు భానుడి భగభగ - రాత్రి తీవ్రమైన చలి - రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయంటే?
Telangana Weather Update: రాష్ట్రంలో పగటిపూట ఎండలు బాగా కొడుతుంటే రాత్రి చలి ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితులకు కారణాలు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు వివరించారు.
Published : November 10, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 5:55 PM IST
రాష్ట్రంలో పగటిపూట భానుడు ఉగ్రరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే, రాత్రిపూట చలి పంజా విసురుతోంది. సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలకుపైగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావు తెలిపారు. అలాగే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలమేర సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నట్లు చెప్పారు. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో చలితీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావుతో ముఖాముఖి.
పగటిపూట గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి సమయాల్లో చలి కూడా అధికంగా ఉంటోంది. దీనికి కారణం ఏంటి?
ఈ సమయంలో పగటిపూట, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాలి. కానీ పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం ఎల్నినో అనే చెప్పొచ్చు. ఎల్నినో ఇప్పుడు తీవ్ర దశలో ఉంది. రానున్న రెండు నెలలు కూడా ఇదే తీవ్రత కొనసాగవచ్చు. ఈ క్రమంలో భూమి పగటిపూట గ్రహించిన వేడినంతా రాత్రి సమయాల్లో తిరిగి ఆకాశానికి పంపిస్తుంది. దానివల్ల రాత్రి సమయాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 వరకు సాధారణం కంటే తక్కువ నమోదవుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఏ జిల్లాల్లో ఉంది? ఏ మేరకు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి?
సాధారణంగా ఎండలు రాయాలసీమకు ఆనుకుని ఉన్న మహబూబ్నగర్ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. అలాగే ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆదిలాబాద్లోనూ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మహబూబ్నగర్లో దాదాపు 35 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీలు అధికం.
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఏ జిల్లాల్లో నమోదవుతున్నాయి?
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ప్రస్తుతం 14 నుంచి 20 డిగ్రీల మధ్యలో ఉన్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో 17 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డవుతున్నాయి.
చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఏ జిల్లాల్లో ఉంది? రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉండనుంది?
చలి తీవ్రత ఎప్పుడూ అడవి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, కుమురం భీం వంటి ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉంటుంది. ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మంలో అయితే రాత్రి సమయాల్లో మరీ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే అవకాశం లేదు. హైదరాబాద్ నగరంలో సమశీతోష్ణ స్థితిలో వాతావరణం ఉంటుంది. దానివల్ల ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాలలో ఉండేంత చలి ఉండదు.
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