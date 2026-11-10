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పగలు భానుడి భగభగ - రాత్రి తీవ్రమైన చలి - రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయంటే?

Telangana Weather Update: రాష్ట్రంలో పగటిపూట ఎండలు బాగా కొడుతుంటే రాత్రి చలి ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితులకు కారణాలు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్​ రావు వివరించారు.

Increasing cold intensity
పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2026 at 5:38 PM IST

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Updated : November 10, 2026 at 5:55 PM IST

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రాష్ట్రంలో పగటిపూట భానుడు ఉగ్రరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే, రాత్రిపూట చలి పంజా విసురుతోంది. సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలకుపైగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు హైదరాబాద్‌ వాతావరణశాఖ అధికారి శ్రీనివాస్​రావు తెలిపారు. అలాగే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలమేర సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నట్లు చెప్పారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్‌, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో చలితీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్​రావుతో ముఖాముఖి.

పగటిపూట గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి సమయాల్లో చలి కూడా అధికంగా ఉంటోంది. దీనికి కారణం ఏంటి?

ఈ సమయంలో పగటిపూట, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాలి. కానీ పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం ఎల్​నినో అనే చెప్పొచ్చు. ఎల్​నినో ఇప్పుడు తీవ్ర దశలో ఉంది. రానున్న రెండు నెలలు కూడా ఇదే తీవ్రత కొనసాగవచ్చు. ఈ క్రమంలో భూమి పగటిపూట గ్రహించిన వేడినంతా రాత్రి సమయాల్లో తిరిగి ఆకాశానికి పంపిస్తుంది. దానివల్ల రాత్రి సమయాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 వరకు సాధారణం కంటే తక్కువ నమోదవుతున్నాయి.

రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఏ జిల్లాల్లో ఉంది? ఏ మేరకు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి?

సాధారణంగా ఎండలు రాయాలసీమకు ఆనుకుని ఉన్న మహబూబ్​నగర్​ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. అలాగే ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆదిలాబాద్​లోనూ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మహబూబ్​నగర్​లో దాదాపు 35 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీలు అధికం.

కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఏ జిల్లాల్లో నమోదవుతున్నాయి?

కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ప్రస్తుతం 14 నుంచి 20 డిగ్రీల మధ్యలో ఉన్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్​, కుమురం భీం జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. హైదరాబాద్​ నగరంలో 17 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డవుతున్నాయి.

చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఏ జిల్లాల్లో ఉంది? రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉండనుంది?

చలి తీవ్రత ఎప్పుడూ అడవి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆదిలాబాద్​, మంచిర్యాల, కుమురం భీం వంటి ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉంటుంది. ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మంలో అయితే రాత్రి సమయాల్లో మరీ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే అవకాశం లేదు. హైదరాబాద్​ నగరంలో సమశీతోష్ణ స్థితిలో వాతావరణం ఉంటుంది. దానివల్ల ఆదిలాబాద్​, మంచిర్యాలలో ఉండేంత చలి ఉండదు.

చలికి వణుకుతున్న రాష్ట్రం - పలు జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు

పగటిపూట ఎండలు - రాత్రికి పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - తెలంగాణలో మొదలైన చలి

Last Updated : November 10, 2026 at 5:55 PM IST

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