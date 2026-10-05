రాష్ట్రంలో విజృంభిస్తున్న విషజ్వరాలు - దోమలతో జాగ్రత్త అంటున్న వైద్యులు
ఫీవర్ ఆసుపత్రికి వైరల్ ఫీవర్స్ కేసులు రోజురోజూకు పెరుగుతున్నాయి. డెంగీ, మలేరియా, వైరల్ జ్వరాలతో పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు దోమల నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 6:34 PM IST
Increasing Fever Cases in Fever Hospital Hyderabad : రాష్ట్రంలో విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. ఫీవర్ ఆస్పత్రులకు వచ్చే వారి సంఖ్య రోజు సుమారు 600లకు పైగా ఓపీ వస్తుండటం గమనార్హం. ఇన్పేషంట్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండగా సెప్టెంబర్ మధ్యలో సున్నాగా ఉన్న డెంగీ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నట్టు ఓపీ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫీవర్ ఆస్పత్రికి పెరుగుతున్న ఫీవర్ కేసులు రోగులకు ఉంటున్న లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఫీవర్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ముసాఖాన్తో ముఖాముఖీ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఫీవర్ ఆసుపత్రికి వచ్చే కేసులు ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఓపీ ఎంత మేరకు ఉంది?
ఓపీలు మాములు కన్నా ఎక్కువగానే వస్తున్నాయి. ఒక్కోసారి 600 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా పేషెంట్లు వస్తుంటారు. వైరల్ జ్వరాలు ఎక్కువ కావటంతో ఓపీ కూడా పెరిగింది.
ప్రధానంగా ఎలాంటి లక్షణాలతో ఆసుపత్రికి రోగులు వస్తున్నారు? వారికి ఎన్ని రోజుల నుంచి లక్షణాలు ఉంటున్నాయి?
సాధారణంగా జ్వరంతో పాటు ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి లక్షణాలతో మా దగ్గరకు వస్తున్నారు. మేము పరీక్షలు చేసి విష జ్వరమని తేలితే చికిత్స చేస్తున్నాం. మలేరియా పేషెంట్లు ఎక్కువగా రావట్లేదు. డెంగ్యూ కేసులు మాత్రం అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి. అధికంగా విష జ్వరాలకు సంబంధించిన కేసులే వస్తున్నాయి.
పెద్దవాళ్లు ఎక్కువగా వస్తున్నారా? లేదంటే చిన్నపిల్లలు వస్తున్నారా?
అధికంగా మధ్య వయసు ఉన్నవాళ్లే ఉన్నారు. చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు కూడా వస్తున్నారు. కానీ మధ్య వయసు వాళ్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ వర్షాలు అప్పుడప్పుడు పడుతున్నాయి. దానివల్ల ప్రస్తుతం జ్వరాలు వస్తున్నాయి. అలాగే మొన్న పండుగలు జరిగాయి. అక్కడ అధిక సంఖ్యలో తిరగటంతో ఇవి వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి.
ఫీవర్ వచ్చాక ఆసుపత్రికి ఎప్పుడు రావాల్సి ఉంటుంది?
జ్వరం వచ్చిన వెంటనే ఆసుపత్రికి రావాల్సి ఉంటుంది. మేము లక్షణాలు చూసి అది మాములు జ్వరమా? లేదంటే అది మలేరియానా? డెంగ్యూ జ్వరమా అని మేము పరీక్షల ద్వారా గుర్తిస్తాం. ఎక్కువ రోజులు ఆగకుండా వెంటనే ఆసుపత్రికి రావాలి.
జ్వరాలు అధికంగా వస్తున్నాయి. జనాలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ప్రధానంగా అందరూ వర్షంలో తడవొద్దు. అలాగే వర్షం వచ్చేటప్పుడు బయట ఎక్కువగా తిరగొద్దు. ఈ దోమల కాటు వల్లనే మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా వస్తాయి. మనం దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చేతులు, కాళ్లు కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు ధరించాలి. మస్కిటో నెట్లను వాడాలి. తలుపులకు, కిటికీలకు దోమలు రాకుండా మెస్లు పెట్టించుకోవాలి. అలాగే ఇంటి చుట్టుపక్కల శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. నీళ్లు నిలిచే ప్రదేశాల్లో నీటిని వెంటనే తీసేయాలి. వాష్రూమ్కు వెళ్లిన వెంటనే చేతులు కడుక్కోవాలి. మనం తినే ఆహారం తాజాగా ఉండాలి. అందుకే బయట ఆహారం కాకుండా ఇంటి ఫుడ్ తీసుకోవటమే ఉత్తమం. ప్రతిదాన్ని వేడి చేసుకుని తింటే వాంతులు, విరోచనాలు రాకుండా ఉంటుంది. ప్రధానంగా చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు అలాగే గర్భీణీలు తప్పక పాటించాలి.
ఈ ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో అన్నీ రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయా?
మా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. యాంటిబయోటిక్స్, యాంటి ఫ్లూయిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అడ్మిట్ చేసుకున్న వారికి బయట నుంచి ఏ మందులు రాయట్లేదు. ఇక్కడే అన్నీ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచే చికిత్సను అందిస్తున్నాం. ఒకవేళ జనాలు ఎక్కువ స్థాయిలో పెరిగినా మా దగ్గర ఎక్కువ స్టాక్ ఉంది. వాళ్లకోసం బెడ్లు, మందులు, స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు.
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