దోపిడీ రూపం మారింది కానీ అంతరించి పోలేదు : మాజీ మావోయిస్టు నేత దేవ్జీ
మాది లొంగుబాటు కాదు అడవిని వీడి బహిరంగ జీవితంలోకి వచ్చాం - ప్రజల పక్షాన ఉంటూ పోరాటం చేస్తాం - పరిస్థితులు మారాయి తప్ప పేదరికం మారలేదంటున్న మాజీ మావోయిస్టు నేత దేవ్జీ
Published : March 13, 2026 at 7:47 PM IST
Ex Maoist Devji Interview Telugu : తమది లొంగుబాటు కాదని అడవిని వీడి బహిరంగ జీవితంలోకి వచ్చామని మాజీ మావోయిస్టు సెంట్రల్ మిలిటరీ కమిషన్ చీఫ్, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు దేవ్జీ అన్నారు. మావోయిస్టు పార్టీపై నిషేధం ఎత్తివేసి తమ వారికి రాజకీయ ఖైదీలుగా భావించి విడుదల చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరుతున్నామన్నారు. కగార్ యుద్ధం సమయంలో కొంతమంది లోపల మరికొంత మంది బయట ఉండాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు. హిడ్మా ఏపీ పోలీసులకు సరెండర్ అవుతా అన్నప్పుడు అంచనాలు సరైనవి కావని వెళ్లొద్దని చెప్పానన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు మారాయి కానీ పేదరికం, వేధింపులు, పీడన తగ్గలేదని దోపిడీ రూపం మారింది కానీ దోపిడీ ఆగలేదని అన్నారు. తాము ఏ పార్లమెంటు పార్టీలో చేరబోమని, పార్టీపై నిషేధం ఎత్తివేస్తే ప్రజలపక్షాన పోరాడతామంటున్న మాజీ మావోయిస్టు దేవ్జీతో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.
బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని మీరేమైనా డిమాండ్ చేస్తున్నారా?
బాహ్య ప్రపంచంలోనికి వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన సందర్భంలో కొన్ని ముఖ్యమైన డిమాండ్లు చేశాం.
- మొదటిది పార్టీపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయమన్నాం. దీనిని ఓ రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించమన్నాం. అయితే దీనిపై రాష్ట్రానికి అధికారం లేదని ఈ విషయాన్ని కేంద్రం ధృవీకరించాలని సీఎం అన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కేంద్రం వద్ద ప్రస్థావించారు. ఈ విషయంపై కేంద్రం నుంచి సమాధానం రావాల్సి ఉంది.
- రెండోది దేశవ్యాప్తంగా జైళ్లలో ఉన్న పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులను రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించి విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశాం. దీనికి సీఎం పాజిటివ్గా స్పందించారు.
హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ తర్వాత పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారాయి?
ఆపరేషన్ కగార్ వల్ల కొంతమంది ఫీల్డ్లో ఉండాలి. మరికొంత మంది బయట ఉండాలనే సందర్భంలో ఆయన తనకున్న ఛానల్లో బయటకు వెళతా అనగానే మేం చర్చించాం. హిడ్మా ఏపీ పోలీసులకు సరెండర్ అవుతానన్నారు. అంచనాలు సరైనవి కావని వెళ్లొద్దని చెప్పాను. పలుమార్లు సరైన రిపోర్టులు వచ్చాయని చెప్పడంతో ఒప్పుకోక తప్పలేదు. ఈ రకంగా అక్కడకు వెళ్లగానే పోలీసులకు చిక్కారు. అయనను అరెస్టు చేసి చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారు.
మీరుంటుండగా పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ మీటింగ్ చివరిసారిగా ఎప్పుడు జరిగింది?
కేంద్రకమిటీ మీటింగ్ 2023లో జరిగింది. పొలిట్ బ్యూరో మీటింగ్ 2024 ఆగస్టులో జరిగింది. గణపతిని చూడటం అదే చివరిసారి. దానిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు దేశవ్యాప్త ఉద్యమాలు, 2007 నుంచి 2024 వరకు జరిగిన కాలాన్ని సమీక్షించాం. ఉద్యమం వెనకడుగు వస్తోందని దీనికి గల కారణాలు ఏంటని, రాజకీయ కారణాలు, మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులకు తగ్గట్టు రాజకీయ ఎత్తుగడలు రూపొందించటం వంటివి చర్చించాం. అవి సరిగా ఆచరించకపోవడంతో ఈ పరిస్థితులు వచ్చాయి. నేటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలని చట్టబద్ధపోరాటాలు, బహిరంగ పోరాటాలపై ఆధారపడి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నింపి వారిని కదిలించి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్దాం అని సర్క్యులర్ రాశాం.
మీరు మావోయిస్టు పార్టీకి ఆకర్షితుడై చేరిన సందర్భంలో పరిస్థితులు ఏవిధంగా ఉన్నాయి?
నేను ఉద్యమంలో 1984లో చేరాను. అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మార్పు చోటుచేసుకుంది. అయితే మౌళికంగా ఏమార్పూ లేదు. అంటే ఇప్పటికీ పేదరికం ఉంది. అవమానాలు, హత్యలు, అత్యాచారాలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి. దోపిడీ రూపం మారింది కానీ అది అంతరించిపోలేదు. ఇవి ఉండకూడదు అనే ఈ ఉద్యమం మొదలైంది. అందరికీ అన్నిరంగాల్లోనూ సమాన అవకాశాలు లేనంతకాలం ఉద్యమం కొనసాగుతునే ఉంటుంది.
ఆపరేషన్ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎవరెవరితో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు?
పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు పీబీ మెంబర్లైనా, వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకోరు. సమిష్టిగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. కమిటీ సభ్యులు వీలైనంత మందిని కలవడం. ఒక ఎజెండా పెట్టుకోవడం, రాజకీయ, మిలిటరీ, నిర్మాణ విషయాలు చర్చించేవాళ్లం. మెజార్టీ ప్రాతిపదికన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం.
ఆపరేషన్ కగార్ కొనసాగుతున్న వేళ కేంద్రంతో చర్చించారా? ఏం జరిగింది?
తెలంగాణలో జస్టిస్ చంద్రకుమార్ నాయకత్వంలో శాంతి చర్చల కమిటీ ఏర్పడింది. దీనికి మేం సానుకూలంగా స్పందించాం. ఆపరేషన్ కగార్ ఆపితే మేం చర్చలకు సిద్ధమే అని ప్రకటించాం. కార్యదర్శిగా బసవరాజు చేసిన విజ్ఞప్తిని కేంద్ర పట్టించుకోలేదు. దీంతో చర్చలే జరగలేదు.
అగ్రనేతలంతా లొంగిపోయారు పార్టీ పతనం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది?
దీనిని లొంగుబాటు అనుకోకూడదు. నిన్నటివరకు నిరాశ జీవితంలో ఉన్నాం నేడు బహిరంగ జీవితంలోకి వచ్చాం. మేము వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గడిపితేనో, ప్రజల కోసం పోరాటం చేయటం మానేస్తేనో, రాజకీయాలను వదిలేస్తేనో, మావో సిద్ధాంతాన్ని వదిలేస్తేనో అది లొంగుబాటు అవుతుంది. కానీ బహిరంగ జీవితంలోనికి వచ్చాం. 2011లో ఉద్యమం గడ్డు స్థితిలో ఉంది. 2020 వచ్చే సరికి సెట్బ్యాక్ అయింది. అలాంటి పరిస్థితిల్లో కగార్ వచ్చింది. తర్వాత నష్టాల పరంపర కొనసాగింది.
ఏవిధంగా మీ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తారు?
పార్లమెంటరీ పార్టీలలో చేరి రాజకీయలు చేయాలనుకోవడం లేదు. ప్రజల మౌలిక సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిపై చట్ట పరిధిలో పోరాడతాం. ఉద్యోగ భద్రత, కార్మికుల సమస్యలు, అసంఘటిక కార్మికులకు సంబంధించిన నియమిత పనిగంటలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ సమస్యలపై మాట్లాడతాం. ఉద్యమం దేనికారణంగా ప్రారంభమైందో ఇప్పటికీ ఆసమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు. వీటిపైనే లీగల్గా పోరడతాం. పార్టీ కోసం అమరులైన వారికి అండగా నిలబడదాం అనే ఓ కార్యక్రమాన్ని చేపడతాం. అది నేరుగా ప్రజలపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది.