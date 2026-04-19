సెలవుల్లో విహారయాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - వేసవి సందర్భంగా 1000కి పైగా ప్రత్యేక సర్వీసులు
వేసవి రద్దీకి అనుగుణంగా అదనపు రైళ్లు - స్టేషన్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్లతో టికెట్ల ఇక్కట్లకు చెక్ - ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ విధానంలో నగదు స్వీకరణ - వెల్లడించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ
Published : April 19, 2026 at 7:29 PM IST
Interview With Cpro Sridhar On Special Trains : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే చాలు పిల్లల్లో ఎక్కడా లేని ఆనందం కనిపిస్తుంది. ఈ సెలవుల సమయాల్లో అనేకమంది సొంత గ్రామాలకు వెళతారు. అయితే ఎక్కువ రోజులు సెలవులు ఉన్నందున అనేకమంది సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా తీర్థయాత్రలు, విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. దీంతో వేసవికాలంలో రైళ్లలో రద్దీ భారీగా పెరిగిపోతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే సుమారు 1000కి పైగా ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ శ్రీధర్ తెలిపారు. ప్రత్యేక రైళ్లలో కొన్నింటిని జనరల్ రైళ్లుగా నడిపిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. సమ్మర్ ప్రత్యేక రైళ్లపై సీపీఆర్ఓ శ్రీధర్తో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : వేసవి సెలవుల సందర్భంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తోంది?
జవాబు : సెలవులను పురస్కరించుకుని సుమారు 1000 ట్రిప్పులను ఏర్పాటు చేశాం. మే, జూన్ నెలల్లోనూ అదనంగా రైళ్లు నడిపేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాం.
ప్రశ్న : గత సంవత్సరం వేసవితో పోల్చితే ఇప్పుడు రైళ్ల సంఖ్య పెంచారా? లేదా?
జవాబు : గత వేసవి మొత్తం మీద 1000 ట్రిప్పులకు పైనే నడిపించాం. అయితే ఈ సంవత్సరానికి 1000 ట్రిప్పులకు ప్రకటించాం. అదనంగా రద్దీకి సరిపడ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపే యోచనలో ఉన్నాం.
ప్రశ్న : స్పెషల్ రైళ్లకు అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయా?
జవాబు : స్పెషల్ రైళ్లకు అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయి. ఇది సంవత్సరం పొడవునా ప్రత్యేక రైళ్లు నడిచే సందర్బాల్లోనూ అదనంగా 30% అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయి. డిమాండ్ను అనుసరించి రేట్లు పెంచడం అనే కాన్సప్ట్ రైల్వే వ్యవస్థలో లేదు. నిత్యం ఓకేలాగానే టికెట్టు ధరలు ఉంటాయి. సాధారణ రైళ్లకు సాధారణంగానే టికెట్ ధరలు ఉండగా ప్రత్యేక రైళ్లకు 30% అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.
ప్రశ్న : చర్లపల్లి నుంచి ఎన్ని రైళ్లను నడిపిస్తున్నారు?
జవాబు : దాదాపు సంవత్సర కాలం నుంచి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ పనులు ఊపందుకున్న సమయంలో అనేక రైళ్లను చర్లపల్లికి మరల్చాం. మరికొన్నింటిని కాచిగూడ, లింగంపల్లికి తరలించాం. దీంతో పెద్దమొత్తంలో అనేక రైళ్లను చర్లపల్లికి పర్మినెంట్గా కేటాయించాం. ఇలాంటి రద్దీ సందర్భాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు ఎక్కువ మొత్తంలో నడపాల్సివస్తే వాటిని చర్లపల్లి నుంచి నడిపిస్తున్నాం. మరికొన్నింటిని లింగంపల్లి, కాచిగూడ నుంచి నడుపుతున్నాం.
ప్రశ్న : రద్దీ నేపథ్యంలో కౌంటర్ల విషయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?
జవాబు : రద్దీ సీజన్లలో అంటే దసరా, సంక్రాంతి సందర్భాల్లో అదనపు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో భాగంగా దాదాపుగా అన్ని స్టేషన్లలోనూ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా చెల్లింపులు చేసేలా తగిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం. యూటీఎస్, రైల్ వన్ యాప్ వినియోగించేలా చేస్తున్నాం. రైల్వేలో సుమారు 80 శాతం టికెట్లు డిజిటల్ మోడ్లోనే సాగుతున్నాయి. కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకునే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రజలు కూడా ఆన్లైన్ విధానానికే మొగ్గుచూపుతున్నారు. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టేషన్లలో ఏటీవీఎం కౌంటర్లు, టికెట్బుకింగ్ కౌంటర్లను ఎక్కువ మొత్తంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.
ప్రశ్న : రద్దీకారణంగా ప్రయాణికుల వస్తువులు చోరీకి గురైతే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?
జవాబు : పెద్ద స్టేషన్లైన కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో నిత్యం ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది పహారా కాస్తారు. ఇవన్నీ సీసీటీవీ కెమెరా పరిధిలో ఉంటాయి. రైళ్లలోనూ టికెట్ చెకింగ్ సిబ్బంది, ఆర్పీఎఫ్ వారు నిత్యం ఉండటం వల్ల ఎక్కడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటాం. ఒక వేళ సమస్యలు వస్తే తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటాం.
