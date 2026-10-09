YUVA: అనారోగ్యాలను ఇట్టే గుర్తించే 'ఐవా డివైజ్' - తయారీకే 15 ఏళ్లు శ్రమించిన యువకుడు
Interview With BlueSemi CEO Sunil - హెల్త్, ఫిట్నెస్కు ఐవా వెల్నెస్ డివైజ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. సులభంగా మెటబాలిజం చెక్ చేసుకునేలా సునీల్ మదికట్ల ఈ డివైజ్ను తయారు చేశారు.
Published : October 9, 2026 at 9:08 PM IST
Interview With BlueSemi CEO Sunil Maddikatla : పట్టుదల ఉంటే పర్వతాలనైనా పిండి చేయవచ్చంటారు. సరిగ్గా ఇదే సూత్రాన్ని నమ్ముకున్నాడు ఆ యువకుడు ఉద్యోగం చేస్తూనే కలను సాకారం చేసుకోవడానికి ఏకంగా 15 ఏళ్ల పాటు నిర్విరామంగా శ్రమించాడు. ఆ పట్టుదలే నేడు అతడిని సాధారణ ఉద్యోగి నుంచి గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్థాయికి చేర్చింది! అతడు రూపొందించిన ఐవా వెల్నెస్ డివైజ్ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుతున్నారు. అసలు ఆ పరికరం ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అనారోగ్యాలను ఇట్టే పసిగట్టడంలో ఐవా ఏ విధంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది? ఈ సక్సెస్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విశేషాలను బ్లూసెమీ సీఈఓ సునీల్ మదికట్ల ద్వారా తెలుసుకుందాం.
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చాక కొత్త కొత్త పరికరాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం మీరు కూడా ఒక పరికరాన్ని ఆవిష్కరించారు. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి?
ఐవా అనే ప్రోడక్ట్ను మేం ఆవిష్కరించాం. ఆరోగ్యమనేది వారి జీవనశైలి మీదే ఆధారపడి ఉంటుందనే విషయాన్ని చాలామంది మర్చిపోతారు. సమస్య తీవ్రస్థాయికి చేరాక ఆసుపత్రికి వెళ్లి చూపించుకుంటారు. ఐవా అనే ప్రోడక్ట్ ఎందుకంటే వారి మొత్తం జీవనశైలిని అది ముందే అర్థం చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ అంతా బాగునట్టైతే మన లైఫ్స్టైల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవచ్చు. దీనినే ప్రివెంటీవ్ వెల్నెస్ అని అంటారు. ఐవా ప్రొడక్ట్ అనేది మన శరీరానికి మెటాబాలిక్ స్కోర్ను ఇస్తుంది. ఆ స్కోర్ ఎలా నడుస్తుందని చూపించగలిగే డివైస్ ఐవా.
సాధారణంగా జీవక్రియలో మార్పుల గురించి తెలుసుకోవడానికి రక్త పరీక్షలు, గుండె పనితీరు కోసం ఈసీజీ వంటివి ఉంటాయి. మరి వీటికి ఐవా డివైజ్కు ఉన్న తేడా ఏంటి?
హస్పిటల్లో మెటాబాలిజం గురించి ప్రత్యేకంగా టెస్ట్ చేసి ఎవరూ చూపించరు. డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తే ప్రతిదీ వేరు వేరుగా చెక్ చేసి చెప్తారు. కానీ ఈ ఐవా అనేది మనం హెల్తీగా ఉన్నప్పుడే మన శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయనేది చూపిస్తుంది. ఈ డివైజ్లు ఉండటం ద్వారా హస్పిటల్ వెళ్లాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు. దీంట్లో చూసే మన లైఫ్స్టైల్ను సక్రమంగా ఉంచుకోవచ్చు.
ఐవా డివైజ్ పని తీరు ఎలా ఉంటుంది?
ఈ డివైజ్ను డిజైన్ చేసేటప్పుడు మేం సులభంగా ఉండేలాగా చేయాలని అనుకున్నాం. ఎందుకంటే దానికి పెద్ద పెద్ద వైర్లలాంటివి పెడితే ఎవరూ వాడరు. మన ఫేక్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ ఇవి ఎంత సులభంగా తెరిచి చూస్తామో ఈ డివైజ్ కూడా అంతే సులభంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో డిజైన్ చేశాం. ఐవాను వాడాలి అంటే డివైజ్ను ఆన్ చేయాలి. దాని మీద రెండు సెన్సార్స్ ఉంటాయి. దానిపైన మన వేళ్లను పెట్టి మన యాప్కు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలా 60 సెకండ్లు ఆగితే మన డేటా యాప్లో కనిపిస్తుంది. ఐవా అనేది ఒక్కరి కోసమే డిజైన్ చేసింది కాదు. దీనిని మొత్తం కుటుంబం వాడుకోవచ్చు.
ఈ డివైజ్ను తయారు చేయటానికి మీకు ఎన్ని రోజులు పట్టింది?
నేను ఈ టెక్నాలజీ పైన దాదాపు 15 సంవత్సరాల వరకు పని చేశాను. మేం ఈ ప్రొడక్ట్ను యూఎస్లోని లాస్ వెగస్లో లాంఛ్ చేశాం. తర్వాత మార్కెట్లోకి తీసుకురావటానికి మాకు 2023 వరకు పట్టింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మేం ఈ ప్రొడక్ట్ నాణ్యతపై ఇంకా పనిచేస్తునే ఉన్నాం. ఫీడ్ బ్యాక్లు తీసుకుని దీనిని సరిచేస్తూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీనిని ఇండియాలో 30 వేల మంది వాడుతున్నారు.
ఇది తయారు చేయాలని ఎందుకు అనిపిచింది? మీ బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి?
ఇది తయారు చేయటానికి ప్రధాన కారణం 'అలసత్వం' అని చెప్తాను. అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏం చేస్తున్నారని మనకు ఆసక్తి ఉంటుంది. కానీ మన శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి? ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందనే ఆసక్తి మాత్రం ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే అలా తెలుసుకోవటం పెద్ద పనిలా అనుకుంటారు. అంతా ఓపికతో ఎవరూ పరీక్షలు చేసుకోరు. కానీ సులభంగా మన శరీరం గురించి తెలుసుకోటానికి ఏ పరికరాలు లేవు. అందుకే నేను ఈ డివైజ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాను. ఐఐటీ హైదరాబాద్లో నా రీసెర్చ్ పూర్తయ్యింది. నా రీసెర్చ్ అంతా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ బయోమెడికల్ డివైజెస్ పైన చేశాను. అందుకే ఈ డివైజ్ను తీసుకు రావాలన్న ఆలోచన వచ్చింది.
YUVA : శెభాష్ హర్షవర్ధన్ - 'జూడో'తో పల్లె నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి
YUVA: కుటుంబాన్ని పోషిస్తూనే నీట్లో ర్యాంక్ - దాతలు సాయం చేస్తేనే కాలేజీకి వెళ్లే అవకాశం