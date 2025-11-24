'గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు గొప్ప వరం - త్వరలో ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడతాయి'
డేటా సెంటర్తో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పన - ‘ఈటీవీ- ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపిన అమెరికా ఏఐ నిపుణుడు, సీఎస్ఐఎస్లో సలహాదారు గ్రెగరీ సి.అలెన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 9:29 AM IST
Interview With American AI Expert Gregory C Allen : దేశంలోనే మొదటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనుండటం ఏపీ ప్రభుత్వం వేస్తున్న గొప్ప ముందడుగు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా తక్కువ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లున్నాయి. అందరూ వాటిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో 15 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.1.34 లక్షల కోట్లు) భారీ పెట్టుబడితో ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెద్ద వరమని, భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ హబ్గా మారేందుకు ఇది ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగపడుతుందని అమెరికాకు చెందిన ఏఐ నిపుణుడు గ్రెగరీ సి.అలెన్ అన్నారు.
అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు క్యూ : డేటా సెంటర్ వల్ల పెద్దగా ఉద్యోగాలు రావన్న వాదన తప్పన్నారు. పలు అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు క్యూ కట్టేందుకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ చుక్కానిలా పనిచేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాషింగ్టన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ (సీఎస్ఐఎస్)లోని వాధ్వానీ ఏఐ సెంటర్లో గ్రెగరీ సీనియర్ సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ టెక్నాలజీ పాలసీలపై పరిశోధనలు నిర్వహిస్తోంది. ఏఐ పాలసీపై అమెరికా సహా పలు దేశాలకు సలహాలు ఇస్తోంది. ఇటీవల విశాఖలో పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో ఏఐ రంగంపై మేధోమథనంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన గ్రెగరీ ‘ఈటీవీ- ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డేటా సెంటర్ : ఏఐ రంగంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ పెట్టుబడి గూగుల్ డేటా సెంటర్ ద్వారా ఏపీకి వస్తోంది. 15 బిలియన్ డాలర్లంటే ఆషామాషీ కాదు. బహుశా అది ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డేటా సెంటర్ అవుతుంది. దీనికి అవసరమైన విద్యుత్ కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద సంఖ్యలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. డేటా సెంటర్కు సమీపంలో ఉండటానికి మిగతా ఐటీ కంపెనీలు తరలి వస్తాయి. నిర్మాణ, ఐటీ, విద్యుత్ రంగాలతోపాటు, ఏఐని వినియోగించే అన్ని పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాల కల్పనకు ఇది దోహదం చేస్తుంది. తొలి దశలో డేటా సెంటర్, విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ కార్యకలాపాల వల్లే వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.
మొదట డేటా సెంటర్ తరువాత ఏఐ హబ్ : గూగుల్ వంటి సంస్థ తమ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు దేశం మొత్తం గాలించి చివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంచుకుందంటేనే ఈ ప్రాంతం అన్నివిధాలా అనుకూలమని అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు బలమైన సంకేతం వెళ్లినట్టు. ఆ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇక్కడికి వస్తాయి. గూగుల్ మొదట డేటా సెంటర్గానే ప్రారంభమవుతుంది. భవిష్యత్తులో అదనపు సేవలు, విస్తరణలతో ఒక సమీకృత ఏఐ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కోసం అమరావతి రావాల్సిందే! అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటయ్యాక దేశంలోని టాప్ యూనివర్సిటీల్లో చదువుకున్న గ్రాడ్యుయేట్లు అక్కడికి క్యూ కడతారు. క్వాంటమ్ ఆధారిత పరిశోధనలు, అప్లికేషన్లు, సిస్టమ్స్ రూపొందించే కంపెనీలూ అక్కడికి తరలి వస్తాయి.
ఇప్పటికే చాలా రంగాలపై ఏఐ ప్రభావం : రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి పరిశ్రమా, ప్రతి ఆర్థిక కార్యకలాపం ఎంతో కొంత మేర ఏఐతోనే ముడిపడి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఏఐ చాలా రంగాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. కొందరు ఏఐ అంటే చాట్ జీపీటీ వంటి చాట్బాట్లే అనుకుంటున్నారు. ఏఐతో విస్తృత ప్రయోజనాలున్నాయి. వాతావరణ అంచనాలు, వైద్య పరీక్షల విశ్లేషణ వంటి అంశాలకు సంబంధించి చాలా ఏఐ అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. భారత్లో ఏఐని విస్తృతంగా వినియోగించుకోదగ్గ రంగాల్లో వ్యవసాయం ఒకటి. వివిధ అంశాలపై రైతులకు సలహాలిచ్చేందుకు చాలా సంస్థలు చాట్బాట్లు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. రైతులు సమాచారం కోసం ఆన్లైన్లో వెతకడం, ఇతరుల్ని అడగడం వంటివేమీ లేకుండా ఈ చాట్బాట్ల ద్వారా సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. సలహాలూ పొందొచ్చు.
ఏఐ కూడా భవిష్యత్తులో అదే చేస్తుంది : ట్రాక్టర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన కొత్తలో కొంత మంది వ్యవసాయ కూలీలు ఉపాధి కోల్పోయి ఉండొచ్చు. కానీ ట్రాక్టర్ వల్ల వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత, ఆదాయం బాగా పెరిగాయి. ఆదాయం పెరగడం మరిన్ని ఉద్యోగాల కల్పనకు దోహదం చేస్తుంది. ఏఐకీ అదే వర్తిస్తుంది. స్వల్పకాలంలో ఏఐ వల్ల కొన్ని ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది ఏర్పడవచ్చు. కరెంటు, కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్ వంటి ఆవిష్కరణలు కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనకు ఎలా దోహదం చేశాయో ఏఐ కూడా భవిష్యత్తులో అదే చేస్తుంది.
నెలకు రూ.10 ఖర్చుతో అన్ని తెలుసుకోవచ్చు : ఏఐ వివిధ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుంది. కరెంట్ కనిపెట్టిన కొత్తలో మొదట బల్బ్ వెలిగించడానికే వాడారు. ఇప్పుడు కరెంట్ లేకుండా ఏ పనీ జరగదు. ఏఐ కూడా అంతే. రాబోయే రోజుల్లో ఏఐ లెక్కలేనన్ని ఆవిష్కరణలకు మార్గాలు ఏర్పరుస్తుంది. ప్రపంచస్థాయి డాక్టర్, ఇంజినీర్ నుంచి మీకు కావలసిన సమాచారాన్ని ఏఐ ద్వారా కేవలం నెలకు రూ.10 ఖర్చుతో తెలుసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఉచితంగానూ దొరుకుతుంది. ఏఐ అప్లికేషన్స్తో చాలా అంశాలు చౌకగా, ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి వస్తాయి. చాట్ జీపీటీని 2022 నవంబరులో లాంచ్ చేశారు. ఇప్పుడు వారానికి 80 కోట్ల మంది దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ఎడాప్ట్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ ఇది.
