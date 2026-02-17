ETV Bharat / state

నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు - సుప్రీం కోర్టు తీర్పుపై ఆమె తల్లి స్పందన ఇదే

సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో తాను సంతృప్తి చెందలేదన్న ప్రత్యూష తల్లి - తన కుమార్తె ఆత్మహత్య కాదు అత్యాచారం అంటున్న సరోజిని - ప్రత్యూషను ఓ కళాకారిణిగా గుర్తించాలని విజ్ఞప్తి

Face To Face With Actress Pratyusha Mother
Face To Face With Actress Pratyusha Mother (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview With Actress Pratyusha Mother Sarojini : సినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆమె తల్లి సరోజిని స్పందించారు. కోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామని, కానీ ప్రత్యూష మృతికి న్యాయం జరగలేదని అవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుప్రీంకోర్టులో నిందితుడికి యావజ్జీవ శిక్షపడుతుందని ఆశించినట్లు తెలిపారు. అప్పట్లో మునుస్వామి ఇచ్చిన పోస్టుమార్టం రిపోర్టును పరిగణలోకి తీసుకుని ఉంటే ఖచ్చితంగా శిక్షపడి ఉండేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఆత్మహత్య కాదు హత్య : సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పుతో తాను సంతృప్తి చెందలేదని సరోజిని అన్నారు. తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకోలేదని, తనని అత్యాచారం చేసి చంపారని ఆమె ఆరోపించారు. అన్యాయంగా ఒక నిండు ప్రాణాలను తీసి, తమ కుటుంబాన్ని ఇటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారని అన్నారు. నిందితుడికి యావజీవ శిక్ష పడి ఉంటే ప్రత్యూష ఆత్మకు శాంతి కలిగేదని, తమ పోరాటానికి ఒక అర్థం ఉండేదని అన్నారు. అయిన్నప్పటికీ సుప్రీం కోర్టు తీర్పును తాము గౌరవిస్తునట్లు తెలిపారు.

నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు - సుప్రీం కోర్టు తీర్పుపై ఆమె తల్లి స్పందన ఇదే (ETV)

26 ఏళ్లుగా ఒంటరి పోరాటం : ఎవరి సాయం లేకుండా 26 సంవత్సరాల నుంచి తాను ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తున్నారని సరోజిని తెలిపారు. తన కుమారుడు, న్యాయవాదుల మాత్రమే ఈ పోరాటంలో తనకు తోడుగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. తాను ఎంతో కష్టపడి ప్రత్యూషను ఒక మంచి సినీనటిగా తయారు చేశారని, తీరా ప్రత్యూష అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయానికి ఇలా తమ వద్ద నుంచి దూరం చేశారని అన్నారు. ఆ బాధ నుంచి తాము ఇంకా బయటపడలేదని, ఇంకా ప్రత్యూష బతికే ఉందనే భావనలో జీవిస్తున్నామని అన్నారు.

ఆఖరుగా సిద్ధార్థ్​ రెడ్డితో బయటకు : చనిపోయేనాటికి ప్రత్యూష తెలుగు, తమిళ్​ భాషల్లో ఎంతో బిజీగా ఉండేదని, అయితే అప్పుడే మొదటి సారి కన్నడలో ఒక సినిమా అవకాశం వచ్చిందని సరోజిని గుర్తు చేశారు. 24వ రోజున సినిమా ప్రాంరంభం కానుండడంతో తన కుమార్తెతో గుడిలో పూజలు చేయించారని, అనంతరం ప్రత్యూష తన అక్కతో కలిసి పంజాగుట్టలోని బ్యూటీ పార్లర్​కు వెళ్లిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలోనే ప్రత్యూషతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధార్థ్​ అక్కడికి వచ్చాడని అన్నారు. అనంతరం ఇద్దరూ కార్​లో ఎటో వెళ్లారని,​ తర్వాత తను ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు వార్త వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"హాస్పటల్​లో వైద్యులు ప్రత్యూషకు బట్టలు తీసుకురమ్మన్నారు. నేను వెంటనే ఆటోలో వెళ్లి డ్రెస్​ తెచ్చి ఇచ్చాను. అలా ఇచ్చిన అరగంటలోనే వైద్యులు ప్రత్యూష హార్ట్​ఎటాక్​తో చనిపోయిందని చెప్పారు. అనంతరం గాంధీ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం​​ నిర్వహించారు. పంచనామా చేసే ముందు నేను నా కుమార్తె శరీరాన్ని చూశాను. తన మెడపై కొన్ని అనుమానాస్పద గుర్తులు ఉన్నాయి. వాటి గురించి వైద్యులను అడిగితే అవి పోస్టుమార్టం​ కోసం పెట్టిన క్లిప్పులని బుకాయించారు. ఎంత మందిని అడిగినా నాకు న్యాయం జరగలేదు." - ప్రత్యూష తల్లి సరోజిని

అప్పుడే మొదలైన అనుమానం : ప్రత్యూష మరణంపై అనుమానం కలగడంతో సాక్షాల కోసం తన కుమార్తె చివరిసారి ధరించిన దుస్తుల కావాలని హాస్పటల్​ సిబ్బందిని కోరితే వారు అవి కాలిపోయాయని చెప్పారని, దాంతో ఆమె అనుమానం మరింత బలపడిందని చెప్పారు. చనిపోయే సమయంలో ప్రత్యూష మెడలో ఉన్న ఛైన్​, రింగ్​ ఇచ్చారు కానీ డ్రెస్​ మాత్రం ఇవ్వలేదని సరోజిని తెలిపారు.

అత్యాచారం జరిగినట్లు పోస్టుమార్టం​ రిపోర్ట్​ : కొన్ని వందల పోస్టుమార్టాలు చేసిన మునిస్వామి ప్రత్యూషకు కూడా పోస్టుమార్టం​ చేశారని, అయితే ఆ రిపోర్ట్​లో అయన అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పారని సరోజిని అన్నారు. మరో నెల తర్వాత ఆయన రిపోర్ట్​ను పక్కన పెట్టి మరో ముగ్గురితో త్రి సభ్య కమిటీ వేసి, వాళ్లు చేసిన రిపోర్ట్​ను మాత్రమే కోర్టులో ప్రవేశ పెడుతున్నారని అన్నారు. అలాగే ప్రత్యూషను ఓ కళాకారిణిగా గుర్తించాలని తనని, తన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని సరోజిని కోరారు.

సినీనటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు - నిందితుడు లొంగిపోవాలని ఆదేశం

అకస్మాత్తుగా రాలిన సినీ తారలు ఇప్పటికీ మిస్టరీనే

TAGGED:

ACTRESS PRATYUSHAS DEATH CASE
PRATYUSHA DEATH CASE JUDGEMENT
నటి ప్రత్యూష తల్లి సరోజిని
INTERVIEW WITH PRATYUSHA MOTHER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.