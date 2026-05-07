YUVA : ఐదుసార్లు విఫలమైన వెనకడుగు వెయ్యలేదు - యువ ఐపీఎస్ అధికారిణి చైతన్యరెడ్డి సివిల్స్ జర్నీ ఇదే!
Young IPS Officer Chaithanya Reddy - ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రిపరేషన్ - ఆరో ప్రయత్నంలో 161వ ర్యాంకు - కుటుంబమే అండగా నిలిచిందంటున్న అధికారిణి
Published : May 7, 2026 at 3:14 PM IST
Young IPS Officer Chaithanya Reddy : కృషి పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదని నిరూపించారు సంగారెడ్డి జిల్లా అడిషనల్ SP చైతన్య రెడ్డి. ఆశయం బలమైంది ఐతే ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా అవలీలగా ఎదుర్కోవచ్చు. కొంత ఆలస్యమైనా ఫలితాన్ని అందుకోవచ్చని అంటున్నారు ఈ యువ IPS అధికారిణి. నీటిపారుదల శాఖలో ఉద్యోగం సాధించినా తన సివిల్స్ కలను మాత్రం వదల్లేదు. వరుసగా 5 సార్లు విఫలమైనా ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. అదే పట్టుదలతో చదివి ఆరో ప్రయత్నంలో 161వ ర్యాంకు సాధించింది. ఆమె గురించి మరిన్ని విశేషాలేంటో చూద్దాం.
మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగింది? మీ కుటుంబ వివరాలెంటీ? : నా స్వస్థలం సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలం చిలపకుంట్ల గ్రామం. కానీ నేను పుట్టి పెరిగింది మాత్రం వరంగల్. ఎన్ఐటీ వరంగల్లోనే నేను బీటెక్ సివిల్ ఇంజినీర్ చేశాను. ఆ తర్వాత నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్గా వర్క్ చేశాను. అది చేస్తూ నేను సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యాను. 2021 సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలో 161 ర్యాంక్ వచ్చింది. 2022 బ్యాచ్లో నాకు ఐపీఎస్ వచ్చింది.
సివిల్స్లో మీరు ఎదుర్కొన్న లోటుపాట్లు ఏంటి? మీకు తోడుగా నిలిచింది ఎవరు? : ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా కుటుంబమే అండగా ఉంది. ఎక్కువగా అన్నయ్యది ఉంది. అన్నయ్యతో పాటు కలిసి ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని. ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం. కానీ అన్నయ్య నాకు చెప్తూ ఉండేవారు. ఈ క్రమంలో నేను చాలాసార్లు పరీక్షా రాశాను. అప్పుడు కొన్ని వైఫల్యాలు ఎదురయ్యాయి. ఆ సమయంలో అమ్మనాన్నలు అండగా నిలిచారు. ఇది వారి వల్లే సాధించగలిగాను. ఈ విషయంలో వారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.
ప్రిపరేషన్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి? : నేను మొత్తం ఆరుసార్లు ఈ పరీక్ష రాశాను. ఆరోసారి నేను అనుకున్నది సాధించాను. అయితే ఈ ఆరుసార్లు నేను నా వర్క్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఈ ప్రయత్నంలో వైఫల్యాలు పదేపదే ఎదురైనప్పుడు భయం వేస్తుంది. మనల్ని మనం తక్కువగా పోల్చుకుంటాం. కానీ నేను ఆరోసారి రాసేటప్పుడు ఎలా అయినా సాధించాలని ప్రయత్నించాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు వెన్నంటి నిలిచింది మా అమ్మానాన్నలే.
మీరు ప్రిపేరింగ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకునేవారు? : నేను వర్క్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయ్యాను. పొద్దునే లేచి 2,3 గంటలు చదివేదాన్ని. అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చేదాన్ని. జాబ్ చేసేటప్పుడు కూడా సమయం దొరికిన ప్రతిసారి ఫోన్లో గానీ ఐప్యాడ్లో గానీ ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని. ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చదివేదాన్ని. పరీక్ష దగ్గర పడుతున్న సమయంలో మాత్రం సెలవు తీసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని. ఆ విధంగా టైంను కేటాయించుకునేదాన్ని.
ప్రస్తుతం సివిల్స్ చదువుతున్నవారికి మీరు ఇచ్చే సూచనలు? : ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగింది. నేను ముందుగా చెప్పినట్టు సిలబస్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. చదువుతున్న బుక్లో కచ్చితంగా ముఖ్యమైన ప్రశ్నలేంటనేవి చూసుకోని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వాటిపైనే ఫోకస్ పెట్టి చదవాలి. అలా చదవటం ద్వారా కచ్చితంగా సాధించవచ్చు.
సోషల్ మీడియా ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాక యువత చెడు బాటలు పడుతుంది. దానికి మీరిచ్చే సూచనలేంటీ? : సోషల్ మీడియా రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. వాటివల్ల అనార్థాలు ఉన్నప్పటికీ యూట్యూబ్లో సివిల్స్కు సంబంధించిన క్లాస్లు ఉంటాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా సివిల్స్ పేజేస్ ఉంటాయి. సోషల్ మీడియాను ఫోకస్గా వాడితే అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
