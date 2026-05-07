YUVA : ఐదుసార్లు విఫలమైన వెనకడుగు వెయ్యలేదు - యువ ఐపీఎస్​ అధికారిణి చైతన్యరెడ్డి సివిల్స్​ జర్నీ ఇదే!

Young IPS Officer Chaithanya Reddy - ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రిపరేషన్​ - ఆరో ప్రయత్నంలో 161వ ర్యాంకు - కుటుంబమే అండగా నిలిచిందంటున్న అధికారిణి

సంగారెడ్డి అదనపు ఎస్పీ ముఖాముఖీ
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 3:14 PM IST

Young IPS Officer Chaithanya Reddy : కృషి పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదని నిరూపించారు సంగారెడ్డి జిల్లా అడిషనల్ SP చైతన్య రెడ్డి. ఆశయం బలమైంది ఐతే ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా అవలీలగా ఎదుర్కోవచ్చు. కొంత ఆలస్యమైనా ఫలితాన్ని అందుకోవచ్చని అంటున్నారు ఈ యువ IPS అధికారిణి. నీటిపారుదల శాఖలో ఉద్యోగం సాధించినా తన సివిల్స్ కలను మాత్రం వదల్లేదు. వరుసగా 5 సార్లు విఫలమైనా ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. అదే పట్టుదలతో చదివి ఆరో ప్రయత్నంలో 161వ ర్యాంకు సాధించింది. ఆమె గురించి మరిన్ని విశేషాలేంటో చూద్దాం.

మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగింది? మీ కుటుంబ వివరాలెంటీ? : నా స్వస్థలం సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్​ మండలం చిలపకుంట్ల గ్రామం. కానీ నేను పుట్టి పెరిగింది మాత్రం వరంగల్​. ఎన్​ఐటీ వరంగల్​లోనే నేను బీటెక్ సివిల్​ ఇంజినీర్​ చేశాను. ఆ తర్వాత నేను ఇరిగేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో అసిస్టెంట్​ ఇంజినీర్​గా వర్క్​ చేశాను. అది చేస్తూ నేను సివిల్స్​కు ప్రిపేర్​ అయ్యాను. 2021 సివిల్​ సర్వీసెస్​ పరీక్షలో 161 ర్యాంక్​ వచ్చింది. 2022 బ్యాచ్​లో నాకు ఐపీఎస్ వచ్చింది.

సివిల్స్​లో మీరు ఎదుర్కొన్న లోటుపాట్లు ఏంటి? మీకు తోడుగా నిలిచింది ఎవరు? : ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా కుటుంబమే అండగా ఉంది. ఎక్కువగా అన్నయ్యది ఉంది. అన్నయ్యతో పాటు కలిసి ప్రిపేర్​ అయ్యేదాన్ని. ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రిపేర్​ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టం. కానీ అన్నయ్య నాకు చెప్తూ ఉండేవారు. ఈ క్రమంలో నేను చాలాసార్లు పరీక్షా రాశాను. అప్పుడు కొన్ని వైఫల్యాలు ఎదురయ్యాయి. ఆ సమయంలో అమ్మనాన్నలు అండగా నిలిచారు. ఇది వారి వల్లే సాధించగలిగాను. ఈ విషయంలో వారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.

ప్రిపరేషన్​లో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి? : నేను మొత్తం ఆరుసార్లు ఈ పరీక్ష రాశాను. ఆరోసారి నేను అనుకున్నది సాధించాను. అయితే ఈ ఆరుసార్లు నేను నా వర్క్​ను బ్యాలెన్స్​ చేస్తూ ప్రిపేర్​ అయ్యాను. ఈ ప్రయత్నంలో వైఫల్యాలు పదేపదే ఎదురైనప్పుడు భయం వేస్తుంది. మనల్ని మనం తక్కువగా పోల్చుకుంటాం. కానీ నేను ఆరోసారి రాసేటప్పుడు ఎలా అయినా సాధించాలని ప్రయత్నించాను. ​ఈ ప్రయాణంలో నాకు వెన్నంటి నిలిచింది మా అమ్మానాన్నలే.

మీరు ప్రిపేరింగ్​ ఎలా ప్లాన్​ చేసుకునేవారు? : నేను వర్క్​ చేస్తూ ప్రిపేర్​ అయ్యాను. పొద్దునే లేచి 2,3 గంటలు చదివేదాన్ని. అలాగే టెస్ట్​ సిరీస్​ ఇచ్చేదాన్ని. జాబ్​ చేసేటప్పుడు కూడా సమయం దొరికిన ప్రతిసారి ఫోన్​లో గానీ ఐప్యాడ్​లో గానీ ప్రిపేర్​ అయ్యేదాన్ని. ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చదివేదాన్ని. పరీక్ష దగ్గర పడుతున్న సమయంలో మాత్రం సెలవు తీసుకుని ప్రిపేర్​ అయ్యేదాన్ని. ఆ విధంగా టైంను కేటాయించుకునేదాన్ని.

ప్రస్తుతం సివిల్స్​ చదువుతున్నవారికి మీరు ఇచ్చే సూచనలు? : ఇప్పుడు కాంపిటీషన్​ చాలా పెరిగింది. నేను ముందుగా చెప్పినట్టు సిలబస్​ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. చదువుతున్న బుక్​లో కచ్చితంగా ముఖ్యమైన ప్రశ్నలేంటనేవి చూసుకోని ప్రిపేర్​ అవ్వాలి. వాటిపైనే ఫోకస్​ పెట్టి చదవాలి. అలా చదవటం ద్వారా కచ్చితంగా సాధించవచ్చు.

సోషల్​ మీడియా ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాక యువత చెడు బాటలు పడుతుంది. దానికి మీరిచ్చే సూచనలేంటీ? : సోషల్​ మీడియా రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. వాటివల్ల అనార్థాలు ఉన్నప్పటికీ యూట్యూబ్​లో సివిల్స్​కు సంబంధించిన క్లాస్​లు ఉంటాయి. ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో కూడా సివిల్స్​ పేజేస్​ ఉంటాయి. సోషల్​ మీడియాను ఫోకస్​గా వాడితే అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

