వాహనదారుల సౌలభ్యం కోసం నూతన సంస్కరణలు - దళారి వ్యవస్థను రూపుమాపేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు

Reforms In Transport Department : వాహనదారులకు సౌలభ్యం కోసం రవాణాశాఖ అనేక నూతన సంస్కరణలు తీసుకువస్తుంది. ఆన్​లైన్ సేవల నుంచి షోరూంలో రిజిస్ట్రేషన్ సేవల వరకు దళారి వ్యవస్థను రూపుమాపేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. రోడ్డు ప్రమాద బాధితులను రక్షించిన వారిని రహవీర్ పథకం కింద ప్రోత్సహిస్తుంది. రహదారుల్లో ప్రమాదాల బారినపడిన వారికి తక్షణ చికిత్స అందించేందుకు క్యాష్​లెస్ ట్రీట్ మెంట్​ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది. వచ్చే నెల మూడో వారంలో వాహన్ వెబ్ సైట్​ను తెలంగాణలో ప్రారంభించబోతుంది. రవాణాశాఖ తీసుకువచ్చిన, తీసుకురాబోతున్న నూతన సంస్కరణలపై రవాణాశాఖ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ జాయింట్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కమీషనర్ (జేటీసీ) చంద్రశేఖర్​తో ముఖాముఖీ.

రక్షించడమే ధ్యేయం : రోడ్డుపై ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వాటిని చూసిన మరుక్షణం స్పందించి క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించిన పౌరులను 'రహవీరులు'గా పరిగణిస్తామని రవాణాశాఖ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ జాయింట్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కమీషనర్ చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకాన్ని తెలంగాణలోనూ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారని తెలిపారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైనవారిని రక్షించడమే అని ఆయన వెల్లడించారు. రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యేవారిని సకాలంలో ఆసుపత్రికి తరలించకపోవడం వల్లే వారు మరణిస్తున్నారని పలు సర్వేలలో తేలిందన్నారు.

ఈ పథకం ద్వారా రహవీరులకు రూ.25 వేల పారితోషకం అందజేస్తారని జేటీసీ వెల్లడించారు. ఒక వ్యక్తి ప్రమాదంలోని మరో వ్యక్తిని కాపాడితే అతడికి రూ.25 వేలు అందుతుందన్నారు. అదే నలుగురు కాపాడితే ఆనగదును సమానభాగాలుగా విభజించి వారికి అందజేస్తారని వివరించారు. దీనికోసం రూ.25 లక్షల గ్రాంట్​తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించిందని తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా డిస్ట్రిక్ట్​ అప్రైజల్ కమిటీ జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కమిటీలను, రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర కమిటీను నియమించిందన్నారు.

అమలు ఇలా : అయితే జిల్లా స్థాయిలో డిస్ట్రిక్ట్​ అప్రైజల్ కమిటీ దీనిని మానిటరింగ్ చేస్తుందని జేటీసీ అన్నారు. దీనికి కలెక్టర్ ఛైర్మన్​గా ఉంటారని తెలిపారు. జిల్లా ఎస్పీ మెంబర్​గా, జిల్లా ట్రాన్స్​పోర్ట అధికారి కన్వినర్​గా వ్యవహరిస్తారని వివరించారు. వాహానలతో కూడిన ఏ ప్రమాదానికైనా ఇదే మానిటరింగ్​ చేస్తుందన్నారు. బ్రెయిన్ ఇన్​జ్యూరీ, స్పైనల్​ సమస్య, 7 రోజుల ఆసుపత్రి ఇలాంటి చాలా పరిస్థితులు దీనికిందకు వస్తాయని చెప్పారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులు సర్టిఫై చేశాక ఎస్​హెచ్​ఓకు అందజేస్తారని ఆపై జిల్లా కమిటీకి చేరవేస్తారని పేర్కొన్నారు. చివరిగా వాటిని జిల్లా కమిటీ ఆమోదించాల్సి ఉంటుందన్నారు. తర్వాత దీనిని ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కమీషనర్​కు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. వీరు ధృవీకరించాక నగదును రహవీరుల బ్యాంకు ఖాతాలోనికి పంపిణీ చేస్తారని వివరణ ఇచ్చారు.

వారి వివరాలు గోప్యంగా : రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగితే ఎవరైనా తక్షణమే స్పందించవచ్చని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. దీనికోసం పోలీసులు, కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరమే ఉండదని తెలిపారు. వారికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా గోప్యంగా ఉంటాయని వెల్లడించారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు సాధ్యమైనంత మేర సాయం చేసేందుకు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులపై ఎక్కువగా ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటూ ఉంటాయని ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల వారికి వీటిపై అవగాహన కల్పించడం ఎంతో అవసరమని అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించామని వెల్లడించారు.

రూ.1.50 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం : అతి త్వరలోనే క్యాష్లెస్​ ట్రీట్​మెంట్ ఇంప్లిమెంట్​ చేస్తామని జేటీసీ వెల్లడించారు. దీనివల్ల రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల ఆసుపత్రిపాలైన వారి వైద్య సహాయానికి రూ.1.50 లక్షల వరకు ఖర్చును ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది. హైవేలకు దగ్గరలోని ఆసుపత్రులను ఈ లిస్ట్​లో చేర్చే విధంగా చేస్తున్నామన్నారు. ఈ లిస్ట్​లో ఆసుపత్రి లేకున్నా ప్రథమ చికిత్సను ఉచితంగా అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ఏడు రోజుల వరకు చికిత్సను అందిస్తుందన్నారు.

రిఫ్లక్టర్లపై క్యూఆర్​ కోడ్​ : మోటర్​ వాహనాల నిబంధన ప్రకారం ప్రతి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనం రేడియం రిఫ్లక్టివ్​ స్టిక్కర్స్​ను అతికించాలని ఆయన తెలిపారు.​ అయితే చాలా వరకు వాహనాలు దీనిని పాటించడంలేదన్నారు. మరికొన్ని వాహనాలు నకిలీ స్టిక్కర్లు వినియోగిస్తున్నట్లు తేలాయని పేర్కొన్నారు. ఈ రిఫ్లక్టర్​లవల్ల ఆగిఉన్న లారీలు, వాహనాలకు వెనుక నుంచి గుద్దుకునే ప్రమాదాలు అనేకం ఉన్నాయని వివరించారు. అయితే వీటిని ఉపయోగిస్తే వాహనం ఉందనే విషయం ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమవుతుందన్నారు. వీటిని వినియోగించడం ద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలను చాలావరకు నివారించవచ్చన్నారు. రిఫ్లక్టర్లపైన క్యూఆర్​ కోడ్​ ఉంటుందని దీని మూలంగానే ఇది అసలుదా నకిలీదా అని అధికారులు గుర్తించగలుగుతారని వెల్లడించారు. ఫిట్​నెస్​కోసం కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రతి వాహనం క్యూఆర్​ ఆధారిత రిఫ్లక్టర్లను అమర్చితేనే వాటికి ఫిట్​నెస్​ చేస్తామని వెల్లడించారు.

"వాహనదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు షోరూంల వద్దే దీనికి సంబంధించిన సేవలను ప్రభుత్వం తరలించింది. ఈ కారణంగానే గతంలో మాదిరి రవాణాశాఖ కార్యాలలో రద్దీ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. దీని వల్ల వాహనదారులకూ ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. దీనికోసం రోజుల తరబడి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. షోరూంల నుంచే వాహనాలకు సంబంధించిన సమాచారం రవాణాశాఖకు అందుతుంది. వెంటనే అధికారులు వీటికి వీలైనంత త్వరగా ఆమోదముద్ర వేస్తారు. భవిష్యత్తులో మిగతా సేవలను కూడా కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండానే అందించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది." - చంద్రశేఖర్, జేటీసీ

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు : భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రంలో సారథి, వాహన్​ పోర్టల్​లు అమలులో ఉన్నాయని జేటీసీ తెలిపారు. ఈ పోర్టల్​లను కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుపుతోందని చెప్పారు. మన రాష్ట్రంలో సారథి పోర్టల్​ను అన్ని ఆర్టీవో ఆఫీసుల్లో అమలు చేస్తున్నామన్నారు. సారథి అనేది లైసెన్సులకు సంబంధించినది, వాహన్​ అంటే రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధంచినది అని వివరించారు. అన్ని రాష్ట్రాల వాహనాలకు ఒకే విధమైన సేవలు అందించేందుకు వాహనాలకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్​ సమాచారం అన్ని రాష్ట్రాల వారికి అందుబాటులో ఉంచేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు.

వాహనాలకు సంబంధిచిన ట్యాక్స్ పేమెంట్​లు, పర్మిట్​లు, ఇతర సదుపాయాలలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకూడదని వాహన్​ పోర్టల్​కు ట్రైనింగ్​ ప్రారంభంచామని వెల్లడించారు. మార్చినాటికి వాహన్​ పోర్టల్​ను ఏదైనా ఒక ఆర్టీవో కార్యాలయానికి ప్రయోగాత్మకంగా విడుదల చేస్తాం. ఆపై త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేస్తాం.

"మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థకు చెక్ పెట్టాలనే ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాం. ఫేస్​లెస్​ సేవలు, అన్​లైన్​ సర్వీసులు, వంటివి అందిస్తున్నాం. డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ రెన్యువల్​ చెయ్యాలన్నా స్లాట్​ బుక్ చేశాక కార్యాలయానికి వెళ్లి అధికారులను కలవాలి. అలా కాకుండా వస్తుందో రాదో అని మధ్యవర్తులను సంప్రదించవద్దు. అనుమానం ఉంటే ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించాలి." - చంద్రశేఖర్, జేటీసీ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

