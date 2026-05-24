"రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎండల తీవ్రత - మరికొన్ని రోజుల్లో రాష్ట్రానికి వర్ష సూచన"

అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న వడగాలులు - ఎండలో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - మరో 5 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం - వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ అధికారి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 24, 2026 at 8:41 PM IST

Updated : May 24, 2026 at 8:57 PM IST

IMD On Weather In Telangana : అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు తెలంగాణ ఉడికిపోతోంది. పగలూ రాత్రి అనే తేడా లేకుండా వేడిగాలి ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. వాయువ్యదిశ గాలులు వీయడంతో తేమ శాతం తగ్గి ఉక్కపోత ఎక్కువుగా ఉంటోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. మరి కొన్నిరోజులు పాటు రాష్ట్రంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ప్రజలు ఎండలో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మారాజుతో మా ప్రతినిధి ప్రత్యేక ముఖాముఖీ.

ప్రశ్న : గతంతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువగా ఎండలు నమోదవుతున్నాయి. జిల్లాల్లో దీని ప్రభావం ఎలా ఉంది?

జవాబు : రాష్ట్రంలో మే నెలలో వాతావరణంలో వేడి వాతావరణంతో పాటు వడగాల్పుల తీవ్రత, ఉక్కపోతలు సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ సంవత్సరం కాస్త ఎక్కువగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా దిగువ స్థాయిలో వీచే గాలులు వాయువ్యదిశగా వీస్తున్నాయి. వీటిలో తేమ శాతం తగ్గడం వల్ల ఎండ వేడితో పాటు ఉక్కపోత ఉంటోంది. ఉత్తర తెలంగాణలోనూ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, ములుగు జిల్లాల్లో ఈ ప్రభావం అధికంగా కనిపిస్తోంది. గత మూడు నాలుగు రోజులుగా భారతదేశమంతా వేడి వాతావరణంలోనే ఉందని స్పష్టమవుతోంది. రాష్ట్రంలో ఉత్తర తెలంగాణలోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉష్ణగ్రతలను ఉద్దేశించి రెడ్​, ఆరెంజ్​ రంగుల హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం. తగిన జాగ్రత్తలను సూచిస్తున్నాం.

ప్రశ్న : ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఎన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది? వృద్ధులు, చిన్నారుల, గర్భిణులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

జవాబు : నేడు, రేపు, ఎల్లుండి ఇదే తరహా వాతావరణం కనిపించే అవకాశం ఉంది. 27వ తేదీ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ప్రస్తుత పరిస్థితుల నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిన్న అనేక చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. హైదరాబాద్​లోనూ అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు కురిశాయి.

తీవ్ర ఎండల సమయంలో సాధ్యమైనంతవరకూ నీడలోనే ఉండాలి. శరీరానికి కావాల్సిన మోతాదులో నీరు, బార్లీ, మజ్జిగ అందించాలి. దీంతో శరీరం డీహైడ్రేట్​ కాకుండా ఉంటుంది. వేడి వాతావరణం వల్ల అనారోగ్యాల పాలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. పిల్లలు, పెద్దలు బయట తిరగకపోవడమే మేలు. వలస కూలీలు, భవన కార్మికులు పని చేసే సమయాల్లో ఎక్కువగా నీటిని తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా చిన్నపాటి విరామాలు తీసుకుంటూ నీరు తీసుకుంటే శరీరం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది.

రైతులకు వేసవి పంట చేతికి వచ్చే సమయం ఇది. ఈ సమయంలో శారీరకంగా శ్రమిస్తారు. వీరు కూడా నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరినీరు వంటివి తీసుకోవాలి. రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో ఈదురుగాలులతో వర్షాలు రానున్న నేపథ్యంలో పొలం పనులకు వెళ్లొద్దు. శిథిల భవనాల్లో చేరడమూ సరికాదు. ఈదురుగాలులు చెట్లనే కాదు శిథిలావస్తలోని భవనాలను సైతం కూల్చివేస్తాయి. వీటితో ప్రాణనష్టం జరిగే ప్రమాదముంది.

ప్రశ్న : నేడు ఏఏ జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి?

జవాబు : గత రెండు రోజులుగా పరిశీలిస్తే ఆదిలాబాద్​ జిల్లాతో పాటు ఖమ్మంలోనూ 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరో వైపు వడగాల్పుల తీవ్రత కూడా అధికంగా ఉంది. నేటి వాతారణంలో ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ఖమ్మంలో 44.8 డిగ్రీలు, సిటీలో 40-41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత, భద్రాచలంలో 44 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఆదిలాబాద్​ 43.3 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

ప్రజలు వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ క్రమం తప్పకుండా నీరు తాగాలి. శరీరానికి వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించాలి. తీసుకునే ఆహారంలో మసాలాలు తగ్గించాలి. శరీరానికి త్వరగా అరుగుదలయ్యే ఆహారాన్నే తీసుకోవాలి.

ప్రశ్న : వడదెబ్బకు సంబంధించి వాతావరణ శాఖ ఇచ్చే సలహాలేంటి?

జవాబు : ప్రజలు అర్థమయ్యేలా రంగులతో కూడిన హెచ్చరికలను జారీ చేస్తున్నాం. వీటినే ప్రభుత్వానికి అందుస్తున్నాం. ఏయే జిల్లాల్లో ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి? ఏయే జిల్లాల్లో ప్రజలు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి అనేక అంశాలను నివేధికలో పొందుపరుస్తున్నాం.

ప్రశ్న : రుతుపవనాలు ఏ తేదీన వచ్చే అవకాశం ఉంది?

జవాబు : రుతుపవనాలు నిన్నటికి శ్రీలంక తీరాన్ని తాకాయి. ఉత్తర బంగాళాఖాతం తీరాన్ని తాకాయి. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇవి మరింత చురుగ్గా కదిలి దక్షిణ భారత్​లో ఉన్న కేరళను తాకిన తర్వాత నాలుగు నుంచి 5 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.

