లగ్జరీ బస్సులు - తక్కువ ఛార్జీలు - TGS RTCకి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల షాక్!
భారీగా ఛార్జీలు తగ్గిస్తూ ప్రయాణికుల్ని ఆకర్షిస్తున్న ఆపరేటర్లు - విజయవాడలో బెంజ్ సర్కిల్, ఆటోనగర్కు బస్సుల విస్తరణ - దిద్దుబాటు దిశగా దూకుడుగా చర్యలు - బెంగళూరులో ఏజెంట్లతో ఒప్పందాలు
Published : September 6, 2026 at 10:17 AM IST
TGSRTC Interstate Travel Challenges : కొంతకాలం క్రితం వరకు తెలంగాణ ఆర్టీసీకి బంగారు బాతుగా ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర రూట్లు ఇప్పుడు పెను భారంగా మారుతున్నాయి. రాత్రి వేళల్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ మోడ్రన్ టెక్నాలజీ, సౌకర్యవంతమైన లగ్జరీ బస్సులతో దూసుకెళుతుంటే వెనుకబడిన ఆర్టీసీకి ఇప్పుడు పగటి ప్రయాణాల్లో తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రైవేటు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఝలక్ ఇస్తున్నాయి.
జాతీయ స్థాయి ప్రైవేట్ సంస్థలు వందల సంఖ్యలో సర్వీసులను జోరుగా ప్రారంభించాయి. దీంతో పగలూ ఆర్టీసీ ఆక్యుపెన్సీ రేషియో (ఓఆర్) మరీ అధ్వానంగా పడిపోతోంది. గోల్డెన్ రూట్గా పేరున్న హైదరాబాద్-విజయవాడ రూట్లోనూ రవాణా సంస్థ తీవ్ర గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.
ఎలక్ట్రిక్తో చవక - ఆర్టీసీకి గట్టి సవాల్ : ప్రైవేట్ కంపెనీల ఆపరేటర్ల వద్ద వెయ్యికి పైగా స్లీపర్ బస్సులుండగా, ఆర్టీసీలో ఆ సంఖ్య కేవలం పదుల్లోనే ఉంది. బెంగళూరులో తెలంగాణకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సులు కేవలం 5 నుంచి 6 ప్రాంతాల్లోనే ఆగుతున్నాయి. ప్రైవేట్ వారు ఏకంగా 20 నుంచి 25 చోట్ల ఆపుతున్నారు. ప్రయాణ సమయం కూడా ప్రైవేటు కంటే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దాదాపు గంటన్నర ఎక్కువగా ఉంది. ఈ అంశాలన్నీ సంస్థకు ప్రతికూలంగా మారాయి.
ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు మోటారు వాహనాల ట్యాక్స్, పర్మిట్ ఫీజులు కట్టే అవసరం లేదు. డీజిల్ ఖర్చు భారం కూడా లేదు. ఛార్జింగ్కు కరెంటు బిల్లు కడితే చాలు. దీంతో ప్రైవేట్ సంస్థలు టికెట్ ఛార్జీలను భారీగా తగ్గించి ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. రివార్డ్ పాయింట్లు, డిస్కౌంట్లు, గిఫ్ట్ వోచర్లు వంటి ప్రోత్సాహకాలను కూడా ఇస్తున్నాయి.
ప్రయాణికులను పెంచే మార్గాలపై దృష్టి : గరుడ, గరుడ ప్లస్ లగ్జరీ బస్సులు. ఇవి పాతవి కావడంతో తుక్కుగా మార్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం కొత్తవి కొనుగోలు చేయలేదు. దీంతో బెంగళూరు, చెన్నై, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలకు ఒంగోలు, కందుకూరు, కనిగిరి వంటి కీలక రూట్లలో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో దారుణంగా పడిపోయింది. దాంతో పలు సర్వీసులను రద్దు చేయాలంటూ డిపో మేనేజర్ల నుంచి యాజమాన్యానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి.
బ్రేక్ ఈవెన్కు కనీసం 70 శాతం ఓసీ అవసరమని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ కారణంగా బస్సు సర్వీసులను రద్దు చేస్తే అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందాల పరంగా భవిష్యత్తులో మళ్లీ సర్వీసులు ప్రారంభించడం చాలా కష్టమవుతుందని ఉన్నతాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే రద్దు కాకుండా ప్రయాణికులను పెంచే మార్గాలపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ బస్సు సంస్థల బలాబలాలపై సమగ్ర అధ్యయనం ప్రారంభించిన సంస్థ, ప్రయాణికులను తిరిగి ఆకర్షించే వినూత్న చర్యలకు సిద్ధం అవుతోంది.
దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టేందుకు ఇలా :
- ప్రయాణికుల అభిప్రాయ సేకరణకు ప్రత్యేకంగా సర్వే నిర్వహించడం.
- ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల బలాలు, బలహీనతలపై పూర్తిగా అధ్యయనం.
- ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ రివార్డ్ పాయింట్లు, లాయల్టీ పథకాల అమలుకు ప్లానింగ్.
- హైదరాబాద్-విజయవాడ సర్వీసులను బెంజ్సర్కిల్, ఆటోనగర్ వరకు పొడిగించే ఆలోచన. బెంగళూరు రూట్లలో స్టాపింగ్ పాయింట్ల సంఖ్య పెంపు.
- బెంగళూరులో ఏజెంట్లతో ఆర్టీసీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని టికెట్ బుకింగ్ వ్యవస్థ విస్తరణకు సమాలోచనలు.
- హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ, నాంపల్లి పరిసరాల్లోని 10 బడ్జెట్ హోటళ్లతో అవగాహనా ఒప్పందాలు చేసుకుని, అనంతపురం, బెంగళూరు వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులను తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సుల వైపు మళ్లించే వ్యూహం.
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