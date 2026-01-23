పగటి పూట వీధుల్లో తిరుగుతూ వ్యాపారం - రాత్రి వేళ ఇళ్లలో చోరీ
పగటి పూట చిరు వ్యాపారుల ముసుగులో వీధుల్లో తిరుగుతున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాలు - రెక్కీ చేసి, చీకటి పడిన తర్వాత నేరాలకు పాల్పడుతున్న వైనం - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 4:25 PM IST
Interstate Robber Gangs in Srikakulam District : ఉపాధి పేరుతో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు. పగటి పూట చిరు వ్యాపారుల ముసుగులో వీధుల్లో తిరుగుతారు. ఆ సమయంలో రెక్కీ చేసి, చీకటి పడిన తర్వాత నేరాలకు పాల్పడుతారు. తాళాలు వేసిన ఇళ్లు, బంగారు దుకాణాలు, బ్యాంకులే లక్ష్యంగా చోరీలు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో అనుమానిత వ్యక్తులు, అపరిచితుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
పక్కాగా రెక్కీ చేసి చోరీలు : గత ఏడాది డిసెంబరు 12న శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఆటోలో ప్రయాణిస్తుండగా ఆయన బ్యాగ్ను కత్తిరించి బ్యాంకు నుంచి తీసుకెళ్తున్న రూ.4 లక్షల నగదును దుండగులు దోచేశారు. అంతర్రాష్ట్ర ముఠా పక్కాగా రెక్కీ చేసి ఇలా చేసినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అలాగే కొన్ని నెలల కిందట వజ్రపుకొత్తూరు మండలం పూండిలోని ఓ బంగారం దుకాణంలో 18 తులాల ఆభరణాలను మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ముఠా ఎత్తుకెళ్లిపోయింది. స్థానికంగా వ్యాపారుల ముసుగులో కొన్ని రోజులు తిరిగి ప్రణాళిక ప్రకారం దోచుకెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
రాత్రి వేళ దొంగతనాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా గతేడాది నమోదైన వాటిల్లో 281 కేసులను పోలీసులు పరిష్కరించారు. పట్టుబడిన నిందితుల్లో 50 శాతంపైగా అంతరాష్ట్ర దొంగలే ఉన్నారు. మహిళలు, పురుషులు వేర్వేరుగా ప్లాస్టిక్ సామగ్రి, దుస్తులు, దుప్పట్లు, విద్యుద్దీకరణ పరికరాలు అమ్మే పేరుతో వీధుల్లో తిరుగుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఇళ్లల్లోకి వచ్చి పాడైపోయిన టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు, ఇతర పనికిరాని వస్తువులు కొంటామని చెబుతారని, మాటల్లోకి దించి రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రి వేళ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు.
పోలీసుల ప్రత్యేక దృష్టి : ఈ ముఠాలపై పోలీసు యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 360 మంది నుంచి వేలిముద్రలు, ఫొటోలు, ఆధార్ వంటి వివరాలు తీసుకున్నారు. శ్రీకాకుళం డివిజన్ నుంచి 180, పలాస 120, టెక్కలిలో 60 మందికిపైగా అంతర్రాష్ట్ర వ్యక్తులను గుర్తించారు.
"జిల్లాలో అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాలపై దృష్టి సారించాం. ప్రజలు సైతం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిఘా కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అపరిచిత వ్యక్తులు కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలి. రాత్రి పూట బందోబస్తును పటిష్ఠం చేశాం. ఇంటి తాళాలు వేసి దూరప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (ఎల్హెచ్ఎంఎస్)ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి." - కె.వి.మహేశ్వరరెడ్డి, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ
