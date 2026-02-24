ఈ రద్దీ ప్రాంతాల్లో బైక్ పార్క్ చేస్తున్నారా? - మీ బండి గ్యారంటీగా మళ్లీ కనిపించదు!
వాహనం నిలిపి లోపలికి వెళితే క్షణాల్లో అంతా మాయం - నిజామాబాద్లోని రద్దీ ప్రాంతాలనే టార్గెట్ చేస్తూ వరుస చోరీలు - మహారాష్ట్రకు సరిహద్దులో ఉండటంతో అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలపై అనుమానాలు
Published : February 24, 2026 at 2:02 PM IST
Nizamabad Bike Theft Issue : స్నేహితులతో కలిసి బైక్పై సరదాగా వీధుల్లో తిరిగి వస్తాం. అలా టీ తాగి వద్దాం అనుకుని వాహనాన్ని నిలిపి, తిరిగి వచ్చి చూస్తే బైక్ మాయమైపోతుంది. ఇదే పరిస్థితి మనకు ఎదురైతే ఎలా ఉంటుందో మాటల్లో వర్ణించలేం. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రాలో ఈ తరహా దొంగతనాలు నిత్యం చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు భయాందోళనలకు లోనవుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని రద్దీ ప్రాంతాలైన రైల్వేస్టేషన్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని 'నో పార్కింగ్' జోన్లో ద్విచక్ర వాహనాలను నిలిపి ఉంచి లోపలికి వెళుతున్నారా? అయితే ఓసారి ఆలోచించాల్సిందే. పార్కింగ్ కోసం బయట పెట్టిన బళ్లకు తిరిగొచ్చే సరికి గ్యారంటీ ఉండటం లేదు. తరచూ ఆయా ప్రాంతాల్లో వినిపించే మాట ఇదే. పట్టణంలోని రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు, షాపింగ్ మాళ్లు, హోటళ్లు, టీ స్టాళ్ల వద్ద కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంటోంది. కేవలం పార్కింగ్ ఫీజు కోసం ఆలోచించి వాహనాలను వేరే చోట నిలిపితే వాహనమే మాయమైపోతోంది.
కొన్ని ఘటనలు :
- నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన బైక్పై నిజామాబాద్ రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్లారు. తన బంధువులను రైలు ఎక్కించేందుకు తన బైక్ను స్టేషన్ బయట నిలిపి ఉంచారు. అరగంట తర్వాత రైలు రావడంతో వారిని రైలు ఎక్కించి తిరిగి తన బైక్ నిలిపిన ప్రాంతానికి వచ్చి చూడగా తన ద్విచక్ర వాహనం మాయమైంది.
- మరో వ్యక్తి ఆర్టీసీ బస్టాండుకు వెళ్లాడు. తన స్నేహితుని కోసం లోపలకు వెళ్లి బస్ ఎక్కించి వచ్చే సరికి కేవలం 5 నిమిషాలే అయింది. తాను బయటకి వచ్చి చూసే సరికి బైక్ కనిపించకుండా పోవడంతో తాను ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు.
కన్నేస్తారు - రెక్కీ నిర్వహిస్తారు : స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాలు జిల్లా కేంద్రంలోని ఈ బైక్ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నాయి. జిల్లాకు మహారాష్ట్రతో సరిహద్దు ఉండడంతో అనేక మంది దొంగలకు ఇదే అదనుగా మారింది. దీంతో దొంగలు దర్జాగా రాష్ట్రంలోనికి చొరబడుతున్నారు. కొత్తగా కనిపించిన వాహనాలను, ఖరీదైన బళ్లను చాకచక్యంగా, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా తీసుకుపోతున్నారు. పట్టణంలోని పలు కాలనీల్లో, ఇంటి ఆవరణలో రాత్రులు నిలిపి ఉంచిన వాహనాలకు సైతం రక్షణ లేకుండా పోతోంది. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు లోనవుతున్నారు. దొంగలు తెలివిగా రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రుళ్లు, ఎవరూ లేని సమయంలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎంతటి గట్టి తాళమైనా తీసి లోపలికి చేరుకోవడం వీరికి పెద్ద కష్టమేమీ కాదని అనేక సందర్భాల్లో తేలింది.
పెయిడ్ పార్కింగ్ కల్పించాలని డిమాండ్ : ఈ రకంగా దొంగతనం చేసిన వాహనాలను రాత్రికి రాత్రే రాష్ట్రం దాటిస్తారు. లేదా నంబరు ప్లేటు మార్చి మహారాష్ట్రకు తరలిస్తారు. ఇలా తీసుకొచ్చిన వాహనాలను తక్కువ ధరకే అమ్మేస్తారు. లేదా వాహనాన్ని విడిభాగాలుగా చేసి విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటారు. ఈ వరుస వాహనాల చోరీ నేపథ్యంలో రూ.10 నుంచి రూ.20 ధరల్లో తాత్కాలిక పెయిడ్ పార్కింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని పట్టణవాసులు ప్రభుత్వ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్కు ప్రత్యేక స్థలం కేటాయిస్తే, ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే డిమాండ్ ప్రజల్లో వినిపిస్తోంది.
వాహనదారులూ జాగ్రత్త :
- అవసరాలకు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చేవారు పార్కింగ్కు కేటాయించిన ప్రదేశాల్లోనే తమ వాహనాలను నిలపాలి.
- కార్యాలయాలు, ఇళ్లు తదితర ప్రాంతాల్లో వాహనాన్ని గేటు లోపలే నిలిపి ఉంచడం సురక్షితం.
- నూతన వాహనాలు, ఖరీదైన బళ్లు ఉంటే వాటి కోసం మార్కెట్లో లభించే చైన్ తాళాలతో టైరు కదలకుండా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- అపరిచిత వ్యక్తులు ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా తిరిగినట్లు కనిపించినట్లైతే డయల్ 100కు ఫోన్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
