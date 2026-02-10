కాషాయం ధరించి మోసాలు - దోషాలు తొలగిస్తామంటూ బంగారంతో పరార్
హైదరాబాద్ అడ్డాగా దందా సాగిస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా - శాంతి పూజలంటూ బంగారంతో పరార్ - పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు - ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : February 10, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 8:31 PM IST
Spiritual Worship Frauds In Hyderabad : మనలో దైవ భక్తి భావనలు ఉండటం సహజమే. అయితే దీనిని ఆసరాగా తీసుకుని కొందరు దుండగులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక పూజలు చేస్తామంటూ మాటల్లో దించి దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. వీరు ప్రధానంగా వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దందా సాగిస్తున్నారు. వీరిని అంతర్రాష్ట్ర ముఠాగా గుర్తించిన వారాసిగూడ పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నెల 5వ తేదీన సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో జరిగిన చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి దొంగిలించిన బంగారు ఉంగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పూజలు చేస్తామని నమ్మించి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సికింద్రాబాద్లోని వారాసిగూడ లలితానగర్కు చెందిన విశ్రాంత జీఎస్టీ సూపరింటెండెంట్ వెనిగళ్ల రవి ఈ నెల 5వ తేదీన ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు స్వామీజీల వేషంలో కాషాయ బట్టలు ధరించి ఇంటికి వచ్చారు. తొలుత మంచినీళ్లు కావాలని అడిగి మాటల్లో దించిన నిందితులు తాము పూజలు చేస్తామని, దోషాలు తొలగిస్తామని నమ్మబలికారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వేలికి ఉన్న అరతులం బంగారు ఉంగరాన్ని తీసుకుని కళ్లముందే దానిని మింగేసినట్లు నటించారు. బాధితుడు తేరుకునేలోపే సమీపంలో ఆటోతో సిద్ధంగా ఉన్న మరో నిందితుడితో కలిసి ముగ్గురూ అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దీంతో మోసపోయాయని గ్రహించిన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
"ఫిబ్రవరి 5న 11.30 గంటల సమయంలో ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు స్వామీజీల వేషంలో కాషాయ బట్టలు ధరించి ఇంటికి వచ్చారు. మొదటగా దాహంగా ఉందని నీరు ఇమ్మని కోరారు. తర్వాత పువ్వులు, నాణేలు, భగవంతుని పూజా సామాగ్రి అంటూ అతడిని నమ్మించేందుకు ఇచ్చారు. అతడికి శాంతి పూజ చేయాలని నమ్మించారు. దీనికోసం చేతిలోని బంగారు ఉంగరాలు కోరారు. దీంతో వారి మాటలను నమ్మిన బాధితుడు వారికి ఉంగరాలను ఇచ్చాడు. తర్వాత పూజ చేస్తున్నాం అని చెప్పి దుండగులు ఉంగరాలు తీసుకుని పరారయ్యారు." - జి. రాజేందర్ గౌడ్, వారాసిగూడ ఇన్స్పెక్టర్
బంగారం స్వాధీనం : బాధితుడి ఫిర్యాదుతో వారాసిగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. ఏసీపీ కె.శశాంక్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందంతో విచారణ చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలతో పాటు స్ధానికుల సమాచారంతో ఈ నెల 8న ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి అరతులం బంగారు ఉంగరాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తర్వాత నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండుకు తరలించారు.
ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో మోసాలు : నిందితులు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సుభాశ్నాథ్, కరణ్నాథ్, సోహన్నాథ్గా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరు బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్కు వలస వచ్చి పహాడీషరీఫ్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. భిక్షాటన చేస్తూ, వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇలాంటి అటెన్షన్ డైవర్షన్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు చెప్పారు. దృష్టి మరల్చి దొంగతనాలు చేయాలని పక్కా ప్రణాళికతో కాషాయ వస్త్రధారణలో స్వామీజీలుగా నమ్మబలుకుతూ లలితనగర్లో వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇన్స్పెక్టర్ వెల్లడించారు.
"వీరు ప్రధానంగా పెద్దవయసు వారిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా బొట్టు పెట్టుకుని ఉన్నా వారిలో కొంచెం భక్తి భావాలు కనిపించినా అలాంటి వారిని ఎంచుకుని మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సుమారు 8 కుటుంబాలు తాత్కాలిక గుడిసెలు వేసుకుని ఉన్నారు. వారిలో ఈ కేసులో ఉన్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వీరు ఒక ప్రాంతంలో తాత్కాలిక నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ప్రాంతంలోని వారిని ముందుగా మోసం చేసి తర్వాత వేరే ప్రాంతాలకు పయనమవుతారు." - జి. రాజేందర్ గౌడ్, వారాసిగూడ ఇన్స్పెక్టర్
ప్రజలకు పోలీసుల విన్నపం : స్వామీజీలు, బాబాల వేషంలో ఎవరైనా మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చి శాంతి పూజలు, ఇతర పూజలు అంటే వారి మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఉంటే వారిని ఇంట్లోనికి రానివ్వకపోవడమే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
