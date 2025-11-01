ETV Bharat / state

'మీ కుమారులు ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడ్డారు' - లాయర్​ను బెదిరించి రూ.52 లక్షలు వసూలు

మోసాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర సైబర్‌ ముఠా అరెస్టు - దేశంలో రూ.100 కోట్లకు పైగా స్వాహా!

International Cyber Gang Arrested
International Cyber Gang Arrested (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
International Cyber Gang Arrested : దేశంలో ఎక్కడా చూసిన ఏదో ఒకచోట సైబర్ నేరాలు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త ఎత్తుగడలతో రెచ్చిపోతున్నారు. కేటుగాళ్ల వలలో ఎందరో అమాయకులు ఇప్పటికే మోసపోయారు. కొన్ని లక్షల రూపాయలను బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఖాళీ చేసిన ఘటనలు దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఆన్​లైన్ సౌకర్యం వచ్చిన తర్వాత లావాదేవీలు చేయడం సులభమయ్యుంది. దాంతో మోసాలు చేయడం కూడా సైబరాసులకు ఎంతో ఈజీ అయ్యింది. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న అది సైబర్ మోసగాళ్లకు వరమవుతోంది. వెంటనే బ్యాంక్​ ఖాతాల్లోని సొమ్ముని కేటుగాళ్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు.

ఇటీవల సైబర్​ నేరాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. సామాన్య ప్రజల దగ్గర నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ప్రతీ ఒక్కరూ సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడుతున్నారు. సైబర్ క్రైం పోలీసులు ఎంత హెచ్చరించినా కొందరూ అయితే పెడచెవిన పెడుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ఆశ చూపిస్తూ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగాలకు డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల పేర్లతో, ప్రత్యేక హోదా కలిగిన అధికారుల ఫొటోలను డీపీలగా పెడుతున్నారు. అమాయకులను మాయ చేసి వారి వద్ద నుంచి లక్షలు దోచుకుంటున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూడగట్టుకున్న సొమ్మును నిమిషాల్లోనే మాయం చేస్తున్నారు. అలాంటి ఘటనే తాజాగా చోటు చేసుకుంది.

రూ.52 లక్షలు కొల్లగొట్టిన నేరస్థులు : సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తగిన సూచనలు, జాగ్రత్తలు పాటించాలని పోలీసులు చెబుతూనే ఉన్నారు. రోజూ పదుల సంఖ్యలో నేరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మళ్లీ మళ్లీ కొత్త బాధితులు తయారవుతూనే ఉన్నారు. నేరం చేసే వాళ్లు ఎక్కడో ఓ చోట దొరికిపోవటం ఖాయం.

మోసాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇటీవల మహిళా న్యాయవాదికి ఈ ముఠా సభ్యులు ఫోన్ చేశారు. అమెరికాలో ఉన్న ఆమె కుమారులు ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడ్డారని చెప్పారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరించారు. ఆమె వద్ద నుంచి రూ.52 లక్షలు తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు ఏలూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో మూడు పోలీసు బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి.

రూ.100 కోట్లకు పైగా స్వాహా : యూపీ, దిల్లీ, మహారాష్ట్రలో 8 మంది ముఠా సభ్యులను అరెస్టు చేశారు. సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన కీలక సూత్రధారులు ఏమో బంగ్లాదేశ్‌కు పారిపోయారు. ఈ అంతర్రాష్ట్ర సైబర్‌ ముఠా దేశంలో రూ.100 కోట్లకు పైగా స్వాహా చేసినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.

