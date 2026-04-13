విజయవాడ ఉగ్రలింకుల కేసులో ముగిసిన నిందితుల కస్డడీ విచారణ

దేశవ్యాప్త ఉగ్ర నెట్​వర్క్ విస్తరణ యత్నాలపై ప్రశ్నించిన పోలీసులు - ఆరుగురు నిందితులను రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు

Interrogation of Accuses In Vijayawada Terror Links Case Ends
Interrogation of Accuses In Vijayawada Terror Links Case Ends (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:13 PM IST

Interrogation of Accuses In Vijayawada Terror Links Case Ends: విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో నిందితుల కస్టడీ విచారణ ముగిసింది. ఐదు రోజులపాటు ఆరుగురు నిందితుల కస్డడీ విచారణ సాగింది. ఇందులో భాగంగా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఉగ్రవాద భావజాల వ్యాప్తిపై పోలీసులు నిందితులను ప్రశ్శించారు. అదే విధంగా బెన్ ఎక్స్ డాట్ కామ్, దేశవ్యాప్త ఉగ్ర నెట్​వర్క్ విస్తరణ యత్నాలపై ప్రశ్నించారు. కస్టడీ అనంతరం నిందితులను పోలీసులు న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నెల 20 వరకు నిందితులకు రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయస్థానం ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆపై ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు.

కస్టడీలో వెల్లడించిన విషయాలు: తాము జిహాదీ భావజాలానికి ఆకర్షితులయ్యామని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆ విషయాలకు సంబంధించి విస్తృతంగా పోస్టులు పెట్టామని నిందితులు కస్టడీలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. భారత్​లో ఇస్లామిక్ రాజ్యాన్ని స్థాపించేందుకు కృషి చేయాలంటూ విదేశీ హ్యాండర్ల నుంచి వచ్చిన పిలుపు మేరకు తాము తీవ్రవాద భావజాలం వైపు మళ్లామని వారు అధికారులకు వివరించారు. ముజాహిద్దీన్లుగా మారేందుకు మరికొన్ని నెలల్లో పాకిస్థాన్​కు వెళ్లాలని కూడా తాము నిర్ణయించుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ఎలా పరిచయం అయ్యారు? వారు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేరేపించారు? అని నిందితులను పలు రకాలుగా ప్రశ్నించారు.

అంతేకాకుండా బెనెక్స్ గ్రూప్​ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేశావు? ఎవరి ఆదేశాల మేరకు ఇలా చేశావని దిల్లీకి చెందిన లక్కీ అహ్మద్​పై అధికారులు ప్రశ్నల వర్షంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఐసిస్ జెండాను ఎగురవేయడం, ఉగ్రవాదుల చిత్రాల్లో తన తల వరకు పెట్టుకున్న వాటిని ఎందుకు పోస్టు చేశావని పోలీసులు అతడిని ప్రశ్నించారు. అందుకు బదులిస్తూ తమ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఆత్మాహుతి దాడులకు పాల్పడటానికి కూడా తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని లక్కీ అహ్మద్ పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది. తనకు సోషల్ మీడియాలో షుకూర్ పరిచయం అయ్యాడని చెప్పాడు. అతను ప్రేరేపించడంతోనే తాను నిత్యం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉగ్రవాదానికి సంబంధించినవి పోస్టులు పెట్టేవాడినని లక్కీ అహ్మద్ పోలీసులకు వివరించినట్లు తెలిసింది.

తదుపరి విచారణ జూన్ 13కి వాయిదా: ఉగ్రలింకుల కేసులో అరెస్టు అయిన మైనర్​ రిమాండ్​ను ఈనెల 24 వరకు పొడిగించారు. అతడి కస్టడీ కోసం పోలీసులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్​ పై తదుపరి విచారణ జూన్ 13కి వాయిదా పడింది. మైనర్​కు సంబంధించిన విచారణ కూడా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల చివరి విడత నిందితుల విచారణలో కీలకం కానుంది.

ఈ కేసులో విజయవాడలోని ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు జిహాద్ సిద్ధత కోసం యువతను ప్రేరేపించడంలో ప్రధాన పాత్ర ఎవరు పోషించారు, వారితో వీరికి ఉన్న సంబంధాలు, విదేశీ హ్యాండ్లర్ల ఎవరూ అన్న విషయాలు దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం విజయవాడ, దిల్లీ, జోధ్పూర్ వంటి ప్రాంతాల మధ్య టెర్రరిస్టు సంబంధాలు భద్రతా ముప్పులు సన్నిహితంగా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

