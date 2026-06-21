ఊరూరా ఉత్సాహంగా యోగా పండుగ - ఆరోగ్యానికి యోగా ఒక్కటే మార్గమన్న నేతలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా యోగా దినోత్సవం - వేకువజాము నుంచే తరలివచ్చిన ప్రజలు - యోగా అనేది ఆరోగ్య మంత్రం అని ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యం పాటించాలని నేతలు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 1:21 PM IST
International Yoga Day in AP : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, విద్యార్థులు పాల్గొని సామూహికంగా యోగాసనాలు వేశారు. యోగా అనేది ఆరోగ్య మంత్రం అని ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యం పాటించాలని నేతలు సూచించారు.
విజయనగరంలో బాలాజీ జంక్షన్ వేదికగా యోగా దినోత్సవం వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది యోగా సాధకులు పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు, కలెక్టర్ రాంసుందర్రెడ్డి, ఎస్పీ దామోదర్ పాల్గొన్నారు. మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి యోగా ఎంతో దోహదం చేస్తుందని వక్తలు తెలిపారు. పార్వతీపురం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎస్పీ మాధవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో యోగా డే వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు యోగాసనాలతో ఆకట్టుకున్నారు. యోగాసాధనలో పాల్గొన్న వారికి కలెక్టర్, ఎస్పీ చేతుల మీదుగా ప్రశంస పత్రాలు అందజేశారు
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో యోగా డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు, ప్రజలతో కలిసి సామూహిక యోగాసనాల్లో ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము పాల్గొన్నారు. మార్కాపురం ఎస్వీకేపీ కళాశాలలో జిల్లా స్థాయి యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వేదికపై విద్యార్ధులు చేసిన యోగా విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణ రెడ్డి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి యోగా ఉత్తమ మార్గమని కనిగిరి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ముక్కు ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి పేర్కొన్నారు. 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కనిగిరిలోని అమరావతి గ్రౌండ్లో భారీగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని యోగసనాలు వేశారు.
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డి, విద్యార్థులు వందలాది మంది సోమప్ప కూడలిలో యోగాసనాలు వేశారు. యోగా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు శిక్షకులు తెలియజేశారు. నంద్యాల పద్మావతి నగర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ మైదానంలో జరిగిన యోగా కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ రాజకుమారి, జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆసనాలు వేసిన కలెక్టర్ యోగాపై అవగాహన కల్పించారు.
International Yoga Day 2026 : అనంతపురంలోని పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, కలెక్టర్ ఆనంద్, ఎస్పీ జగదీశ్ పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైదుకూరులో యోగా దినోత్సవం నిర్వహించారు. యోగాసనాలు వేయడమే కాకుండా ప్రతిరోజు ఆసనాలు వేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన యోగా దినోత్సవంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్థానికులు, కార్యకర్తలతో కలిసి మంత్రి యోగాసనాలు చేశారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులోని శ్రీ కొండేపాటి సరోజినిదేవి మహిళా కళాశాలలో నిర్వహించిన యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ పాల్గొన్నారు. అధికారులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం పేరవరంలోని పిరమిడ్ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు ఆధ్వర్యంలో యోగా దినోత్సవం నిర్వహించారు. అధికారులు, కూటమి నాయకులు, విద్యార్థులు, ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ యోగా, ధ్యానం చేయాలని బండారు సత్యానందరావు సూచించారు.
కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో పుదుచ్చేరి పర్యాటక శాఖ, ఆయుష్ ఆసుపత్రి విభాగం ఆధ్వర్యంలో యోగా డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని యానాం కలెక్టర్ శివరాజ్ మీనా, ఎస్పీ వరదరాజన్, కమిషనర్ రాఘవన్, ఆయుష్ ఆస్పత్రి డైరెక్టర్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. మదర్ థెరిసా నర్సింగ్ కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులు సంగీతానికి అనుగుణంగా వివిధ ఆకృతులలో యోగాసనాలు వేసి అకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, 22 పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
ఏపీలో యోగాంధ్ర ప్రారంభం - నేడు 1.07 కోట్ల మందితో యోగాసనాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న చిన్నారులు, యువత