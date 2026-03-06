అమరావతిలో 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - సీఎం సమక్షంలో 36 ఒప్పందాలు
ఈ నెల 8న అమరావతిలో జరగనున్న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - మహిళలకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా 36 ఎంవోయూలు - ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 10:35 AM IST
Ministers Meet On Womens Day in Amaravati : స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు, స్త్రీ లేకుంటే గమనం లేదు. స్త్రీ లేకుంటే అసలు సృష్టే లేదు. తల్లిగా, చెల్లిగా, భార్యగా కుటుంబ భారాన్ని మోస్తూ సర్వం త్యాగం చేస్తారు మహిళలు. అంతటి గొప్ప మహిళలకు మనసారా ధన్యవాదాలు చెప్పుకునే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని రాష్ట్రంలో ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.
అందులో భాగంగా ఈ నెల 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రులు ఎస్. సవిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి తెలిపారు. అమరావతిలోని పేరెడ్స్ గ్రౌండ్లో జరగనున్న ఈ వేడుకల సందర్భంగా మహిళలకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా 36 ఎంవోయూలు చేసుకోనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం చంద్రబాబునాయుడు హాజరు కానున్నట్లు వెల్లడించారు.
అమరావతి పేరెడ్స్ గ్రౌండ్లో : అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో సెర్ప్, చేనేత, జౌళి శాఖ, సీఆర్డీయే, గుంటూరు జిల్లా అధికారులతో మంత్రులు సవిత, సంధ్యారాణి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతిలోని పేరెడ్ గ్రౌండ్లో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఈ వేడుకలను పకడ్బందీగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో మహిళలకు మేలు కలిగేలా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం చంద్రబాబునాయుడు శ్రీకారం చుట్టనున్నారన్నారు.
మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలు తీర్చిదిద్దే క్రమంలో పలు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నట్లు మంత్రి సవిత తెలిపారు. సీఎం సమక్షంలో 36 ఒప్పందాలు చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. డ్వాక్రా మహిళలతో ల్యాప్ టాప్ బ్యాగులు, క్యారీ బ్యాగులు, రెడీ మేడ్ దుస్తుల తయారీకి శిక్షణివ్వడదానికి సెర్ప్తో ఆప్కో ఒప్పందం చేసుకోనున్నట్లు తెలిపారు.
సీఎం చేతుల మీదుగా నాలుగు ఎన్ఆర్ఎల్ఎం (NRLM) క్లస్టర్లను ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఎమ్మిగనూరు (కర్నూలు), చీరాల (బాపట్ల), రాజాం (విజయనగరం), పొందూరు (శ్రీకాకుళం)లో ఈ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నామన్నారు. మహిళా దినోత్స వేడుకల సందర్భంగా 23 స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా డ్వాకా మహిళా సంఘాలకు రుణాలు అందజేస్తామన్నారు.
మహిళలు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించేలా : ఇప్పటికే మహిళలు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించేలా ‘కూటమి’ ప్రభుత్వం పలు పథకాలు అమలు చేస్తోంది. ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో 30 శాతం రాయితీతో పొదుపు సంఘాలకు రుణాలు ఇస్తున్నారు. బ్యాంకు లింకేజీ, స్త్రీ నిధి, ఉన్నతి తదితర పథకాలతో భరోసా కల్పిస్తున్నారు. మహిళలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి, కల్యాణలక్ష్మి పథకాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఆమోదముద్ర వేశారు. మహిళా దినోత్సవం రోజున ప్రారంభించనున్నారు.
మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కూటమి స్త్రీ సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. ఈ నెల 8న జరిగే బహిరంగ సభ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వీటిని వెల్లడించనున్నారు. మహిళల సంరక్షణ కోసం ఉమ్మడి జిల్లాకొకటి చొప్పున వన్స్టాప్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. కొత్తగా మరో 10 వన్స్టాప్ సెంటర్లను 8వ తేదీన ప్రారంభించనున్నారు.
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 23 వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో ఏ రకమైన సౌకర్యాలు, వసతి అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకుని నమోదు చేసుకునేందుకు రూపొందించిన ప్రత్యేక యాప్ను సీఎం ఆవిష్కరించనున్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న 30 వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్స్పైనా ప్రకటన ఉండనుంది.
- డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించి ‘మన డబ్బులు- మన లెక్కలు’ యాప్, డ్వాక్రా సంఘాలు తయారు చేసే ఉత్పత్తుల ‘స్వయం’ బ్రాండింగ్ను ప్రారంభిస్తారు.
- వెదురు, మునగ సాగును ప్రోత్సహించేందుకు ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టనుంది. రూ.65 లక్షలతో రంపచోడవరంలో వెదురు ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్, రూ.70 లక్షలతో చిత్తూరులో ఏర్పాటు చేయనున్న మునగ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్కు సీఎం వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేస్తారు.
- డ్వాక్రా మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు విజయవాడ పరిధిలో గొల్లపూడిలో రూ.2 కోట్లతో, విశాఖలో రూ.కోటితో నిర్మించనున్న ప్రాంతీయ శిక్షణ కేంద్రాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేస్తారు.
- పట్టణ ప్రాంతాల్లో 5 తృప్తి క్యాంటీన్లను ప్రారంభిస్తారు.
- మహిళా సాధికారత కల్పనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎన్ఈసీసీ, ఐఎస్బీ, అమృత్ యూనివర్సిటీ తదితర 40 సంస్థలతో సెర్ప్, మెప్మా ఒప్పందాలు చేసుకోనున్నాయి.
