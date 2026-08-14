సింగపూర్కు రూ.185, అమెరికాకు రూ.400తోనే విదేశాల్లో ఉన్న మీ సోదరులకు రాఖీ పంపించండి!
190 దేశాలకు పైగా కొరియర్ ద్వారా రాఖీ పంపే ఏర్పాట్లు - ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ను తీసుకొచ్చిన తపాలా శాఖ - ప్రైవేట్ కొరియర్ సంస్థల కంటే తక్కువ ఛార్జీలు
Published : August 14, 2026 at 3:43 PM IST
International Track Packet Service Of Indian Postal : సోదరీ, సోదరుల మధ్య ప్రేమ, ఆప్యాయతల బంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే రాఖీ పర్వదినం మరో రెండు వారాల్లోనే రాబోతుంది. అందుబాటులో ఉండేవారు అదేరోజు రాఖీ కట్టి వారి అనుబంధాన్ని చాటుకుంటారు. కానీ సుదూర ప్రాంతాల్లో, విదేశాల్లో ఉండేవారు కొరియర్ ద్వారా రాఖీలను పంపుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి సేవలను అందించేందుకు మన భారతీయ తపాలా శాఖ ఓ ప్రత్యేక సర్వీస్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సేవలతో ప్రైవేటు కొరియర్ సంస్థల కన్నా తక్కువ ఛార్జీలతోనే విదేశాల్లో ఉండే సోదరులకు రాఖీలను చేరవేసే సదుపాయం కల్పిస్తోంది.
190కి పైగా దేశాలకు పంపించొచ్చు : విదేశాల్లోని నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో రాఖీలు పంపించేందుకు తపాలా శాఖ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ (ఐటీపీఎస్)ను తీసుకొచ్చింది. ఈ కొరియర్ సేవల ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 190కి పైగా దేశాల్లో మన పోస్టల్ సర్వీస్ను అందిస్తున్నట్లు మెదక్ జిల్లాకు చెందిన తపాలా కొరియర్ పర్యవేక్షకుడు విజయ్కుమార్ తెలిపారు. మనం పంపించిన పార్శిల్ ఎక్కడ ఉందో ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కనిష్ఠంగా మూడు రోజుల్లో, గరిష్ఠంగా అయితే 12 రోజుల్లో మన రాఖీ గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది.
పార్శిల్ బరువు, ఆయా ప్రాంతాల దూరం ఆధారంగా రుసుములు వర్తిస్తాయి. 5 కిలోల బరువున్న పార్శిల్ను అమెరికాకు పంపించాలంటే రూ.400 ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆస్ట్రేలియాకు రూ.395, కెనడాకు రూ.360, ఇంగ్లండ్కు రూ.200, సింగపూర్ అయితే రూ.185 ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ సేవలను ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్డ్ పోస్టల్ సర్వీస్ ద్వారా వినియోగించకునే అవకాశం ఉంది.
ఈసారి శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే : ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28 శుక్రవారం రోజున రాఖీ పండుగ రాబోతుంది. ఆ రోజున రాఖీ కట్టేందుకు పవిత్రమైన శుభ ముహూర్తం ఉదయం 05.57 గంటల నుంచి 09.48 గంటల వరకు ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఈ సమయంలో వీలు కాకపోతే మధ్యాహ్నం 01.52 గంటల నుంచి సాయంత్రం 04.35 గంటల వరకు కూడా రాఖీ కట్టొచ్చని పంచాంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఈరోజున ఉదయం 10.45 గంటల నుంచి 12.21 గంటల వరకు రాహు కాలం ఉన్నందున ఈ సమయంలో రాఖీ కట్టకపోవడమే శ్రేయస్కరమని సూచిస్తున్నారు.
ఎన్నో విధాలుగా పిలుచుకుంటారు : రాఖీ పండుగను ప్రాంతాన్ని బట్టి రాఖీ పౌర్ణమి, రక్షాబంధన్, శ్రావణ పౌర్ణమిగా పిలుచుకుంటారు. జంధ్యం ధరించే సంప్రదాయం ఉన్న వేద బ్రాహ్మణ పండితులు ఇదే రోజున జీర్ణమైన తమ పాత జంధ్యాన్ని మార్చి కొత్త యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరిస్తారు. అందుకే దీన్ని జంధ్యాల పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఈ పర్వదినాన్నే వైఖానస మహాముని జయంతి, హయగ్రీవ జయంతి, శ్రావణాల పౌర్ణమి, తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి తిరు నక్షత్రం, మృకండ మహర్షి జయంతి కూడా ఉంటాయి.
రాఖీ కట్టి అలెగ్జాండర్ను చంపొద్దని విజ్ఞప్తి : పురుషోత్తముడు అనే రాజు జీలం నది ఒడ్డున ప్రపంచాన్ని జయించాలని కాంక్షించిన అలెగ్జాండర్ సేనలతోనే యుద్ధం చేయడానికి పూనుకుంటాడు. అతని ధైర్య సాహసాల గురించి అలెగ్జాండర్ భార్యకు తెలిసి పురుషోత్తముడి దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన చేతికి రాఖీ కట్టి, ఒకవేళ యుద్ధంలో తన భర్త ఓడిపోతే చంపకుండా వదిలేయమని కోరుతుంది. ఆమెకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పురుషోత్తముడు అలెగ్జాండర్ను చంపకుండా విడిచి పెడతాడని చెప్పుకుంటారు. అయితే స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో ప్రజలను ఐక్యం చేయడానికి కూడా ఈ రక్షాబంధన్ను ప్రోత్సహించారని చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు.
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