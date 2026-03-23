విశాఖ ఏయూలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల ఫీస్ట్ ఫెస్ట్ - నోరూరించిన ప్రపంచ రుచులు
ఘనంగా ఏయూ శతాబ్ది ఉత్సవాలు - ఆకట్టుకున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల ఫీస్ట్ ఫెస్ట్ - 38 స్టాళ్లు ఏర్పాటుచేసిన విదేశీ విద్యార్థులు - మరో 18 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసి స్వదేశీ రుచులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 11:07 AM IST
Au International Students Hosted A Food Fest : ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని విదేశీ విద్యార్థులు విశాఖ వాసులకు వైవిధ్యమైన రుచులను పరిచయం చేశారు. శాఖాహార, మాంసాహార వంటకాలతో సరికొత్త రుచులను అందించారు. బీచ్రోడ్డులోని ఏయూ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా ఏయూ శతాబ్ధి ఉత్సవాలలో భాగంగా అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల ఫీస్ట్ ఫెస్ట్ ఘనంగా జరిగింది. డ్రెజ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కెప్టెన్ ఎస్.దివాకర్,ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఏయూ వీసీ ఆచార్య జీపీ రాజశేఖర్తో కలసి ఫుడ్ ఫెస్టివల్ను ప్రారంభించారు.
ప్రపంచ వంటకాలు: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం (ఏయు)లోని అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు 2026 మార్చి 22న "వరల్డ్ ఫ్లేవర్స్-వన్ యూనివర్శిటీ" అనే పేరుతో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహార ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ ఫెస్ట్లో భాగంగా 38 నుంచి 40 వేర్వేరు దేశాల నుంచి విద్యార్థులు ఇందులో భాగం పంచుకున్నారు. అదేవిధంగా వారు ఏర్పాటు చేసిన 38 స్టాల్స్లో వారి దేశ ప్రత్యేక వంటకాలను తయారు చేసి అందించారు . ఏయూ ఫుడ్ సైన్స్ విభాగం విద్యార్థులు, ఆచార్యుల సహకారంతో మరొక 18 స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేసి భారతీయ స్వదేశీ రుచులను అందించారు . ప్రపంచ రుచులన్నీ ఒక్కచోట కనువిందు చేస్తూ ఆహార ప్రియులకు నోరూరించాయి.
థింక్ గ్లోబల్ యాక్ట్ లోకల్ నినాదం : విదేశీ విద్యార్థులు, భారతీయ విద్యార్థులు తయారు చేసిన వైవిధ్యమైన రుచులను స్వయంగా రుచిచూసి వారిని అభినందించారు. ప్రపంచ రుచులన్నీ ఒకే విశ్వవిద్యాలయంలో వైవిధ్యమైన వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలచింది. థింక్ గ్లోబల్ యాక్ట్ లోకల్ నినాదం తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.ఈ నెల 26న విదేశీ విద్యార్థుల సాంస్కృతిక ఉత్సవం కూడా నిర్వహణ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక వంటకాల రుచి భళా : ఇథియోపియా సాంప్రదాయ కాఫీ ఉత్సవం, నాన్వెజ్ వంటకాలు, ఎరిత్రియా దేశ విద్యార్థులు తయారు చేసిన చికెన్,ఎగ్ రెసిపీలు, కొమరూన్ దేశం ప్రత్యేక మైన ఇగుసి సూప్, కాంబోడియా దేశ విద్యార్థుల చేపల వంటకాలు, భూటాన్ విద్యార్థుల శాఖాహార వంటకాలు ఈ ఫెస్ట్ లో అలరించాయి.
కొత్త రుచులను తినే అవకాశం : ఈ వేడుకలోని సందడి, ఆహ్లాదకర వాతావరణం, రుచుల వైవిధ్యం, విద్యార్థుల ఉత్సాహం విశాఖ వాసులతో పాటు ఇతర సందర్శకులను బాగా అలరించింది. ఈ అంతర్జాతీయ ఫుడ్ ఫెస్ట్ ద్వారా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విదేశీ విద్యార్థులు ,భారతీయ విద్యార్థులు సాంస్కృతిక పరస్పర పరిచయంతో పాటు, ఆహార జ్ఞానం , అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. విదేశీ విద్యార్థులు తమ వంటకాలను పరిచయం చేయడం ద్వారా విశాఖ ప్రజలకు కొత్త రుచులను ఆస్వాదించే అవకాశం లభించింది.
స్టాల్స్ వద్ద సందడి వాతావరణం : బీచ్ వద్ద నిర్వహించిన ఫుడ్ ఫెస్ట్ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. అక్కడకు వచ్చిన వారు విదేశీ విద్యార్థులు అందించిన రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలను రుచి చూశారు. అనంతరం విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. విదేశీ విద్యార్థుల వేషధారణలు విశాఖ ప్రజలను కట్టిపడేశాయి. దాంతో వారంతా విద్యార్థులతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగారు. ఈ కార్యక్రమం ఆద్యంతం కోలాహలంగా సాగింది.
