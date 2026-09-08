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మన్యంలో మారుతున్న సాగు రూపురేఖలు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ ఉత్పత్తుల హవా!

మన్యం ఉద్యాన, సుగంధ ద్రవ్య ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - పర్యాటకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న గిరిజనుల సాగు పంటలు - సంప్రదాయేతర పంటలతో ఏటా రూ.కోట్ల వాణిజ్యం

International recognition for Manyam horticultural and aromatic products
మన్యం ఉద్యాన, సుగంధ ద్రవ్య ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:13 AM IST

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Manyam Products in International Market : చుట్టూ దట్టమైన కొండలు, ఆ కొండల నడుమ విసిరిపడేసినట్టుండే గిరిజన పల్లెలు. తిండి గింజల కోసం 'పోడు' వ్యవసాయం చేసే గిరిజనులు. పంటలు పండకపోతే అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ పైనే ఆధారపడటం. ఇదీ ఒకప్పటి మన్యం పరిస్థితి. కనీస వసతులు లేక దుర్భర జీవితాలను అనుభవించే గిరి పల్లెలు. నేడు మన్యం ఉత్పత్తులను దేశీయంగానే కాక అంతర్జాతీయంగానూ ఎగుమతి చేయగలిగే స్థాయికి ఎదిగాయి.

కేవలం ఆహారం కోసం గిరిపుత్రులు రాగులు, సామలు, కొర్రల వంటి చిరుధాన్యాలను పండించేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఎక్కడో దేశ విదేశాల్లో పండించే సంప్రదాయేతర పంటలన్నింటినీ ఇక్కడ పండిస్తూ ప్రత్యేకతను చాటుుకుంటున్నారు. లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. మన్యం కీర్తిప్రతిష్ఠలను నలుదిశలా చాటుతున్నారు.

ఇప్పటికే కాఫీ, మిరియాలు, రాజ్మా, జాఫ్రా, పసుపు, అల్లం, పిప్పలి వంటి ఉద్యానవన, సుగంధ ద్రవ్య ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందాయి. మన్యంలో గిరిజనులు పండించే పనస, ఫైనాపిల్, మామిడి వంటి పండ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ పట్టణాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. స్ట్రాబెర్రీ, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, పాషన్ ఫ్రూట్, అవకాడో, లీచీ, ఆపిల్ వంటి పంటలను కూడా గిరి రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. దీంతో మన్యానికి వచ్చే పర్యాటకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, సుగంధ ద్రవ్య పంటలతో పాటు చిరుధాన్యాలను కూడా వాణిజ్య స్థాయిలో సాగు చేస్తూ, తమకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను గిరిపుత్రులు చాటుతున్నారు. మన్యం కేంద్రంగా సాగే మన్యం కేంద్రంగా సాగుతున్నా వీటి క్రయవిక్రయాల ద్వారా ఏటా రూ.కోట్ల వాణిజ్యం జరుగుతోంది.

ఏజెన్సీలో పసుపు సాగు: మన్యం పసుపునకు దేశీయంగానే కాక అంతర్జాతీయంగానూ మంచి గిరాకీ ఉంది. ఇక్కడ సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించే పసుపులో కుర్​కుమిన్ శాతం అధికంగా ఉండటంతో దీనికి విదేశాల్లో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇప్పటికే బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్​కతా, ముంబయి, కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాలకు పసుపు భారీగా ఎగుమతి అవుతోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పసుపు 20 వేల ఎకరాల్లో 3000 టన్నులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. విక్రయాల ద్వారా సుమారు రూ.10 కోట్ల మార్కెట్ టర్నోవర్ సాగుతోంది.

మన్యంలో రాజ్​మా సాగు: రాజ్​మా పోషక విలువలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. నగరాల్లోని నక్షత్ర హోటళ్లలో ఖరీదైన వంటకంగా అందిస్తుంటారు. మొక్కజొన్న 15 వేల ఎకరాల్లో సాగవుతోంది. దీన్ని వ్యాపారులు స్థానికంగా రైతుల వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తద్వారా మైదాన ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

మిరియాల సాగు: ఏజెన్సీలో 60 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మిరియాలు సాగు చేస్తున్నారు. 4 వేల టన్నులు దిగుబడి వస్తోంది. దీంతో మిరియాలు దేశీయంగానే కాక అంతర్జాతీయంగానూ ఎగుమతి అవుతున్నాయి. వీటికి మార్కెట్​లో మంచి గిరాకీ ఉంది. కిలో రూ.700 వరకూ ధర పలుకుతోంది. ఇక టర్నోవర్ విషయానికి వస్తే రూ.75 కోట్లు వస్తోంది.

కాఫీ సాగు: మన్యం కాఫీకి అంతర్జాతీయంగా పేరు ప్రఖ్యాతలున్నాయి. కాఫీ 2.50 లక్షల ఎకరాల్లో సాగవుతోంది. 15 వేల మెట్రిక్ టన్నులు దిగుబడి చేస్తున్నారు. విక్రయాల ద్వారా రూ.150 నుంచి రూ.200 కోట్లు మార్కెట్ టర్నోవర్ జరుగుతోంది. దీంతో కాఫీని కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని చిక్​మగళూరు, సేలం, కోయంబత్తూరు, దిండిగల్, మైసూర్ వంటి ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. అరకు కాఫీకి దేశవిదేశాల్లోనూ మంచి పేరు ఉంది. పారిస్ వంటి నగరాల్లోనూ వీటికి మంచి ఆదరణ ఉంది.

వ్యవసాయ రంగానికి తోడ్పాటు: గతంతో పోలిస్తే అల్లూరి జిల్లాలో వ్యవసాయం తీరు పూర్తిగా మారిందని చింతపల్లి వ్యవసాయశాఖ ఏడీ బీవీ తిరుమలరావు తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గిరి రైతులకు అనేక పథకాల ద్వారా రాయితీలు సమకూరుస్తున్నాయి అన్నారు. ఇటీవల వ్యవసాయశాఖ ద్వారా రూ.కోట్లాది వ్యయంతో రాగులు, రాజ్‌మా, వేరుసెనగ వంటి విత్తనాలను అందించామని తెలియజేశారు. వీటిసాగు విస్తీర్ణం ఏటా పెరుగుతోందని, వ్యవసాయ పంటలతో పాటు ఉద్యాన, సుగంధ ద్రవ్య పంటల సాగు విస్తీర్ణం ఇటీవల బాగా పెరిగిందన్నారు. ఈ ఏడాది ఎల్‌నినో వంటి పరిస్థితుల కారణంగా వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా చిరుధాన్యాలు, వేరుసెనగ, వలిసెలు, పొద్దుతిరుగుడు వంటి పంటలను సాగు చేసేలా రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు.

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