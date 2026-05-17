రేపు విజయవాడలో ఘనంగా జరగనున్న అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం
రేపే అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం - బాపూ మ్యూజియం వేదికగా ఆకట్టుకోనున్న క్విజ్, చిత్రలేఖనం, లైవ్ మ్యూజికల్ కన్సర్ట్లు - ప్రవేశ రుసుం లేకుండానే అందరికీ ఉచితంగా మ్యూజియంలోకి ప్రవేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 10:18 PM IST
International Museum Day Celebrations Held Tomorrow in Vijayawada: అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవానికి ఏర్పాట్లు చకాచకా సాగుతున్నాయి. నగరంలోని చారిత్రక బాపూ పురావస్తు ప్రదర్శనశాలలో పండగ వాతావరణాన్ని తలపించేలా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. పర్యాటక, పురావస్తుశాఖ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, విజయవాడ ఉత్సవ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మ్యూజియం దినోత్సవం నిర్వహిస్తుండగా ఆ రోజు హెరిటేజ్ వాక్ తో పాటు క్విజ్, చిత్రలేఖనం సహా సాయంత్రం లైవ్ మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ లు ఆకట్టుకోనున్నాయి.
రేపే అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం: ఈ నెల 18న అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం సంద్భంగా విజయవాడ బాపూ మ్యూజియం వేదికగా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు పురావస్తు, పర్యాటక, ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 14 మ్యూజియంలు ఉండగా అందులో విజయవాడ నడిబొడ్డున ఉన్న బాపూ మ్యూజియం ప్రత్యేకమైనది. ఎన్నో కళాఖండాలు, చారిత్రక, వస్తు, శిల్ప, పురావస్తు సంపదకు ఈ మ్యూజియం నిలయం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పురావస్తు శాఖ తవ్వకాల్లో సేకరించిన వస్తు సంపదను బాపూ మ్యూజియంలో భద్రపరచగా చరిత్రకు సంబంధించిన ఎన్నో ఆనవాళ్లకు బాపూ మ్యూజియం సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. దీంతో బాపూ మ్యూజియంలో అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం సంబరాలు నిర్వహించేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాగం సిద్ధమైంది.
నగర వాసులను భాగస్వాములను చేసేలా: మే 18న ఉదయం నగరంలోని బాపూ మ్యూజియం నుంచి మోగల్రాజపురం గుహల వరకూ హెరిటేజ్ వాక్ తో ప్రారంభమయ్యే మ్యూజియం దినోత్సవ సంబరాలు సాయంత్రం వరకూ కొనసాగనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు పిల్లలు, పెద్దలు, విజయవాడ నగర వాసులను భాగస్వాములను చేసేలా హెరిటేజ్ క్విజ్, చిత్రలేఖనంతో పాటు మేధావులతో మ్యూజియం చరిత్రపై ప్యానల్ డిస్కషన్ నిర్వహించనున్నారు. బాపూ మ్యూజియం ఆవరణలోని విక్టోరియా హాల్ లో ఆరోజు చరిత్రకు సంబంధించిన పలు ఘట్టాలను లేజర్ షో ద్వారా ప్రదర్శించనున్నారు.
అనంతరం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం వేదికగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మ్యూజియం డే అంటే కేవలం ప్రదర్శలే కాకుండా వాటి చరిత్ర, పరిరక్షణ, ప్రాముఖ్యతను భావితరాలకు తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో పలు కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేసినట్లు పురావస్తు శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రవేశం ఉచితం: మ్యూజియం డే వేడుకల్లో భాగంగా ఆ రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ బాపూ మ్యూజియానికి ఎటువంటి ప్రవేశ రుసుం లేకుండా అందరినీ ఉచితంగా అనుమతించనున్నారు. క్విజ్ పోటీలు, చిత్రలేఖనంలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల అనంతరం బహుమతులు ప్రదానం చేయనున్నారు.
"విజయవాడ నగర వాసులను భాగస్వాములను చేసేలా హెరిటేజ్ క్విజ్, చిత్రలేఖనంతో పాటు మేధావులతో మ్యూజియం చరిత్రపై ప్యానల్ డిస్కషన్ నిర్వహించనున్నాం. బాపూ మ్యూజియం ఆవరణలోని విక్టోరియా హాల్ లో ఆరోజు చరిత్రకు సంబంధించిన పలు ఘట్టాలను లేజర్ షో ద్వారా ప్రదర్శించనున్నాం. అనంతరం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం వేదికగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. మ్యూజియం డే అంటే కేవలం ప్రదర్శలే కాకుండా వాటి చరిత్ర, పరిరక్షణ, ప్రాముఖ్యతను భావితరాలకు తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో పలు కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేశాం"-సురేశ్, ఆర్కియాలజీ కమిషనర్
