విజయవాడలో మ్యూజియం డే వేడుకలు - ప్రారంభించిన కలెక్టర్ లక్ష్మీషా
విజయవాడలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం - ప్రారంభించిన కలెక్టర్ లక్ష్మీషా - విశేషంగా అలరించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 7:50 PM IST
International Museum Day Celebrations Held in Vijayawada: మ్యూజియంలు చారిత్రక, వారసత్వ సంపదకు కేంద్రాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి. లక్ష్మీశా అన్నారు. అంతర్జాతీయ మ్యూజియం డే సందర్భంగా విజయవాడ బాపూ మ్యూజియంలో వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమామానికి ముఖ్య అతిథులుగా కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ నూకసాని బాలాజీ, సృజనాత్మకత - సాంస్కృతిక కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ పొడపాటి తేజస్వి హాజరై ప్రారంభించారు.
విశేషంగా అలరించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు: ముందుగా బాపూ మ్యూజియం ప్రాంగణంలోని పింగళి వెంకయ్య విగ్రహానికి అతిథులు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం విక్టోరియాహాల్లో మహాత్మా గాంధీకి పింగళి వెంకయ్య జాతీయ పతాకాన్ని అందజేసే ఘట్టాన్ని పరిశీలించి లేజర్ షో ను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత బాపూ మ్యూజియం ఆవరణలో కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ బాలాజీ, సృజనాత్మకత - సాంస్కృతిక కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ తేజస్విమొక్కలను నాటారు. మ్యూజియం లోపలి పలు గ్యాలరీలను పరిశీలించిన తేజస్వి, బాలాజీకి కలెక్టర్ లక్ష్మీశాలకు పురావస్తు శాఖ అధికారులు వాటి విశిష్టతను వివరించారు. ఆపై నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చూపరులను విశేషంగా అలరించాయి.
"విజయవాడ నగరంలో బాపు మ్యూజియంలో అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మ్యూజియం అనేది మన ఇతిహాసాన్ని, మన చరిత్రను, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని వెలికితీసేందుకు ఎంతో దోహదపడతాయి. ఇవి భావితరాలకు చూపించే అద్దాల్లాంటివి. ఈ బాపు మ్యూజియానికి ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్వాతంత్య్ర సమయంలో పింగళి వెంకయ్య గాంధీజీ కి జెండాను అందజేసిన స్థలంగా ఇది ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఇటువంటి బాపు మ్యూజియం మన జిల్లాలో ఉండటం, మన రాష్ట్రంలో ఉండటం ఎంతో గర్వకారణం. ఈ మ్యూజియంను తర్వాత తరాల వారు వచ్చి సందర్శించి మన గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని నలుగురికి చాటిచెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాంతంలో ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం డేను నిర్వహించడానికి ప్రధాన కారణం. ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని విజ్ఞానాన్ని పొందాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం"-జి. లక్ష్మీశా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్
"బాపు మ్యూజియంలో ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం డేను నిర్వహించడం విజయవాడకు వన్నె తెచ్చింది. ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఎంతో ఆసక్తికరంగా, విజ్ఞానాన్ని పెంచుకునేందుకు ఎంతో దోహదపడతాయి. పింగళి వెంకయ్య జాతీయ జెండాను రూపొందించి మహాత్మాగాంధీకి బహుకరించేటటువంటి సన్నివేశం విగ్రహరూపంలో ఇక్కడ చూడటం ఎంతో ఆనందాన్నిస్తుంది. శిల్పకళా నైపుణ్యాన్ని, కళలను సమాజానికి చాటి చెప్పేందుకు మ్యూజియం పాత్ర మరపరానిది. మన చరిత్ర, మన విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేందుకు మ్యూజియం ఓ వారధిలా పని చేస్తుంది. ఇందుకు గాను ఓ యాప్ను రూపొందించి క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఏదైనా విగ్రహానికి సంబంధించి సమగ్రంగా విషయాలను తెలియజేస్తుంది. కలెక్టర్ లక్ష్మీశా దీనిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధను తీసుకుని ఇది ఇక్కడే మరుగున పడిపోకూడదనే సదుద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ఎంతో అభినందనీయం"-నూకసాని బాలాజీ, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్
"ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం డే వేడుకలతో బాపు మ్యూజియం మరోసారి ఊపిరి పోసుకుందా అనే స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందుతుండటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, మంత్రి కందుల దుర్గేశ్, అదే విధంగా పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ బాలాజీ, సాంస్కృతిక శాఖ అధికారులమైన మేమంతా మన సాంస్కృతిక సంపదను, కళలను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి సంకల్పించాం. ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు రూపొందించడం చాలా అరుదు. ఎందుకంటే అరుదుగా నిర్వహించే ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం డేను మన రాష్ట్రంలో అదీ విజయవాడలో నిర్వహించాలనుకోవడం కళలపై మనకునే మక్కువను మరోసారి తెలియజేస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకుని విజ్ఞానాన్ని పొందాలని కోరుతున్నాం"-తేజస్వి పొడపాటి, సృజనాత్మక - సాంస్కృతిక శాఖ ఛైర్ పర్సన్
అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం - విజయవాడలో పండగను తలపించేలా ఉత్సవాలు
ఇల్లే మ్యూజియం! ఆ ఒక్కడి 30 ఏళ్ల శ్రమతో ఆనాటి 'దీపాల వెలుగులు' పదిలం