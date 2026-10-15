పోలవరంలో విదేశీ నిపుణుల బృందం - 1.5 కి.మీ నడిచి వెళ్లి పనుల పరిశీలన
Polavaram Project Works : పోలవరం ప్రాజెక్టులో కీలకమైన ఎర్త్ కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణ పనులను అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందం పరిశీలించింది. ప్రాజెక్టును ఈ బృందం సందర్శించడం ఇది ఎనిమిదోసారి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:51 PM IST
International Experts Team Inspected Polavaram Works : పోలవరం ప్రాజెక్టులో కీలకమైన ఎర్త్ కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణ పనులను అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందం పరిశీలించింది. ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్లోని గ్యాప్-1, గ్యాప్-2 లో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించిన నిపుణులు జీ హిల్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను వీక్షించారు. నిర్మాణాల పురోగతిని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులు, కేంద్ర జల శక్తి శాఖ, పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ అధికారులు నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులు వారికి వివరించారు. ప్రాజెక్టును ఈ బృందం సందర్శించడం ఇది ఎనిమిదోసారి.
పర్యటనలో సూచనలు, సలహాలు : అంతర్జాతీయ నిపుణులు, కేంద్ర జలశక్తి శాఖకు చెందిన వివిధ విభాగాల అధికారులు పోలవరం ప్రాజెక్టులో పర్యటించారు. ఏడుసార్లు ప్రాజెక్టును సందర్శించిన విదేశీ నిపుణుల బృందం మరో విడత కీలకమైన ఎర్త్ కం ర్యాక్ ఫిల్ డ్యామ్ పనుల ప్రగతిని పరిశీలించారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆధారిటీ సీఈఓ సంజీవ్ వోహ్రా అధ్యక్షతన తొలుత సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. గత పర్యటనలో చేసిన సూచనలు, సలహాల మేరకు చేపట్టిన చర్యలు, ఇప్పటివరకు జరిగిన పనుల పురోగతిని అధికారులు వారికి వివరించారు.
నడిచి వెళ్లి పనుల పరిశీలన: అంతర్జాతీయ నిపుణులు రిచర్డ్ డొనెల్లీ, గ్లాన్ఫ్రాంకో డి సిక్కో, సీన్ హించ్బెర్గర్, డేవిడ్ పాల్ పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శించారు. ఛాయాచిత్రాల ద్వారా పనుల ప్రగతిని అధికారులు వివరించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శనలో కొద్దిసేపు వర్షం కురిసింది. దీంతో ఎర్త్ కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ గ్యాప్ 1, గ్యాప్ -2 నిర్మాణ పనుల్ని 1.5 కి.మీ మేర నడుచుకుంటూ వెళ్లి పనులను పరిశీలించారు. ప్రధానంగా నాణ్యత పనులు ప్రగతిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
ఈ నెల 17 వరకు పర్యటన : కేంద్ర జలసంఘం డిజైన్స్ విభాగం చీఫ్ ఇంజినీర్ సరబ్జిత్ సింగ్ బక్షి సహా కేంద్ర జలశక్తి శాఖ, కేంద్ర జలవనరుల సంఘం, సి.ఎస్.యఎం.ఆర్.ఎస్ , వ్యాప్కోస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ సలహాదారు ఎం. వెంకటేశ్వర రావు, ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి, ఎస్ ఈ రామచంద్రరావు, నిర్మాణ సంస్థ ఎంఈఐఎల్ జనరల్ మేనేజర్ గంగాధర్ సహా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్లో ఈ నెల 17 వరకు విదేశీ నిపుణుల బృందం పర్యటన కొనసాగనుంది.
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