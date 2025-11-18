ETV Bharat / state

కామినేని ఆసుపత్రిలో రూ.400కే పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ - ఎప్పటివరకంటే?

పొగతాగేవారిలోనే ఎక్కువగా సీఓపీడీ (క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్) - ధూమపానం తాగొద్దని సూచించిన సీపీ సుధీర్​ బాబు - వ్యాధి నిర్ధారణకు కామినేని ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక ప్యాకేజీ

International COPD Day
Kamineni Hospital (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Program At Kamineni Hospital : క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (సీఓపీడీ) అనేది ఎక్కువ కాలం పాటు పొగ తాగడం, లేదా పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చే తీవ్ర సమస్య అని రాచకొండ సీపీ సుధీర్​ బాబు అన్నారు. దీన్ని పూర్తిగా నయం చేయడం దాదాపు సాధ్యం కాదని మధుమేహం, రక్తపోటు లాంటివి మన చేతుల్లో లేని, మనం నియంత్రించలేని వ్యాధులని తెలిపారు. అదే సీఓపీడీ అయితే మనం సిగరెట్లు కాల్చకుండా ఉంటే చాలని, అది మన దరి చేరదని పేర్కొన్నారు.

కాలుష్యం బారిన పడకుండా, పొగ తాగకుండా ఉంటే చాలావరకు పెద్ద వయసులో సీఓపీడీ వ్యాధి రాకుండా చూసుకోవచ్చని సీపీ సుధీర్​ బాబు తెలిపారు. అంటే మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉందని, దురలవాట్లకు దూరంగా ఉంటే ఇలాంటి సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉంటాయన్నారు. ఊపిరి ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే సిగరెట్లు కాల్చడం ఆపాల్సిందేనని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ సీఓపీడీ డే సందర్భంగా హైదరాబాద్​లోని ఎల్బీనగర్ కామినేని ఆస్పత్రిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు.

సీఓపీడీ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ : సీఓపీడీని వీలైనంత త్వరగా గుర్తిస్తే అప్పటివరకు ఊపిరితిత్తులకు జరిగిన నష్టాన్ని కొంతవరకైనా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా 60 ఏళ్ల తర్వాతే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువగా బయటపడతాయి. అప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడో యుక్త వయసులో చేసిన తప్పులకు 60 వయసులో శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని గుర్తించడానికి ఉన్న ఏకైక పరీక్ష పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ (పీఎఫ్టీ). సాధారణంగా దీనికి రూ.3 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. అయితే, అంతర్జాతీయ సీఓపీడీ డే సందర్భంగా కామినేని హాస్పిటల్​లో ఈ నెల 22 వ తేదీ వరకు కేవలం రూ.400కే ఈ పరీక్షను, పల్మనాలజిస్టు కన్సల్టెన్సీని అందిస్తున్నారు. పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవారు, ఇప్పటికే ఇబ్బంది పడుతున్నవారు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మీ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చు.

Kamineni Hospital
కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సీపీ సుధీర్​ బాబు (ETV)

సిగరెట్లు కాల్చడం వల్ల : సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రోజుకు 10 సిగరెట్ల చొప్పున 20 ఏళ్లు కాల్చినా, రోజుకు 20 సిగరెట్ల చొప్పున పదేళ్లు కాల్చినా సీఓపీడీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఇది సాధారణంగా 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే బయటపడే సమస్య అని ఎప్పుడో సిగరెట్లు కాల్చి తర్వాత మానేశామని, అనుకున్నా కూడా అప్పటికే నష్టం జరిగి ఉంటుందని తెలిపారు. దాని లక్షణాలు మాత్రం 60 ఏళ్ల తర్వాత క్రమంగా మన రోగనిరోధక శక్తి తగ్గినప్పుడు బయటపడతాయని పేర్కొన్నారు. సిగరెట్లు కాల్చడమే కాక పొయ్యి పొగ ఎక్కువగా పీలుస్తున్నా, తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యానికి గురైనా కూడా ఈ ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

కేవలం 20 శాతం మందిలో మాత్రమే సీఓపీడీ వ్యాధి కనపడుతోందని, ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా న్యుమోనియా టీకా, ఇన్ఫ్లూయెంజా టీకాలు వేయించుకోవడం మంచిదని డాక్టర్ రవీందర్​ రెడ్డి సూచించారు. సీఓపీడీ వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోని శ్వాసనాళాలు బాగా సన్నబడిపోతాయని అందువల్ల ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమవుతుందన్నారు. ఆస్థమా ఉన్నవారికైతే దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయగలమని కానీ సీఓపీడీని మాత్రం పూర్తిగా నయం చేయడం అసాధ్యమని తెలిపారు. పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారానే ఈ వ్యాధిని గుర్తించొచ్చని అన్నారు. అందువల్ల ధూమపానం తాగే అలవాటు ఉన్నా, పొగ వచ్చే పొయ్యిలను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించినా, తరచుగా వాయుకాలుష్యానికి గురవుతున్నా ఈ పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిదని సూచించారు.

కామినేని ఆసుపత్రిలో రోబోటిక్ కిడ్నీ మార్పిడి - వేగంగా కోలుకునే అవకాశం!

మూడు నెలలు మృత్యువుతో పోరాడి గెలిచిన బాలుడు - సమగ్ర చికిత్సతో ప్రాణాలు కాపాడిన కామినేని వైద్యులు

TAGGED:

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
INTERNATIONAL COPD DAY
KAMINENI HOSPITAL IN HYDERABAD
పొగతాగేవారిలోనే ఎక్కువగా సీఓపీడీ
INTERNATIONAL COPD DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.