యువ వైద్యులకు శిక్షణ తరగతులే కీలకం : డాక్టర్ భాస్కర్ రావు
వాస్క్యులర్ వోయేజెస్ పేరుతో వాస్క్యులర్ వ్యాధులపై అంతర్జాతీయ సదస్సు - హైదరాబాద్లో మూడు రోజుల పాటు సదస్సు - కార్యక్రమంలో దేశ విదేశాల నుంచి పాల్గొన్న వాస్క్యులర్ నిపుణులు
Published : March 14, 2026 at 4:36 PM IST
International Conference At KIMS : వాస్క్యులర్ వ్యాధులపై అవగాహన పెంపొందించడం, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలను వైద్యులకు పరిచయం చేయడం తమ లక్ష్యమని 'వాస్క్యులర్ వోయేజెస్ - ఫెమ్ పాప్ : మిస్టరీ టు మాస్టరీ' పేరుతో అంతర్జాతీయ స్థాయి వైద్య సదస్సు సాగింది. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ సదస్సులో దేశ, విదేశాల నుంచి అనేక మంది వాస్క్యులర్ వైద్యులు పాల్గొన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్లో ఒక రోజు పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ హ్యాండ్స్-ఆన్ వర్క్షాప్ జరిగింది. ఈ సదస్సును కిమ్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ వాస్క్యులర్ సైన్సెస్ హైదరాబాద్లోని వాస్క్యులర్ అండ్ ఎండోవాస్క్యులర్ సర్జరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కిమ్స్ గ్రూఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ డా.భాస్కర్ రావు పాల్గొని మాట్లాడారు.
వైద్యులకు ఇలాంటి సదస్సులు ఎంతో కీలకం : ఈ సదస్సులో భారత్ నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన వైద్యులు పాల్గొనడం విశేషం. ప్రముఖ వాస్క్యులర్ సర్జన్లు, నిపుణులు పాల్గొని వాస్క్యులర్ మెడిసిన్లో తాజా అభివృద్ధులు, ఆధునిక శస్త్రచికిత్సా విధానాలు, ఎండోవాస్క్యులర్ చికిత్సా పద్ధతులు, ముఖ్యంగా ఫెమోరోపోప్లిటియల్ ఆర్టరీ వ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగిస్తున్న అత్యాధునిక సాంకేతికతలపై తమ అనుభవాలను పంచుకోవడం ద్వారా టెక్నాలజీ మరింత ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. అంతే కాకుండా యువ వైద్యులకు ఇలాంటి సదస్సులు ఎంతో దోహదం చేస్తాయన్నారు.
ఈ కారణాలతో వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి : అనంతరం కార్యక్రమ ఆర్గనైజింగ్ ఛైర్మన్ కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ వాస్క్యులర్ అండ్ ఎండోవాస్క్యులర్ సర్జన్ డా.నరేంద్రనాథ్ మాట్లాడారు. మధుమేహం, ధూమపానం, రక్తపోటు, కూర్చునే జీవనశైలి వంటి కారణాల వల్ల పెరిఫెరల్ వాస్క్యులర్ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ వ్యాధుల కారణంగా కాళ్లు, పాదాలకు రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వల్ల నడిచేటప్పుడు నొప్పి, మానని గాయాలు వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయన్నారు. సమయానికి చికిత్స తీసుకోకపోతే తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో అవయవం తొలగించే ప్రమాదం కూడా ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఆధునిక చికిత్సా విధానాలపై చర్చ : శాస్త్రీయ కార్యక్రమంలో అకడమిక్ సెషన్లు, ప్యానెల్ చర్చలు, కేస్ ఆధారిత చర్చలు, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలపై ఈ సదస్సులో చర్చించామని తెలిపారు. వీటితో పాటు ఎండోవాస్క్యులర్ సూట్, ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు కూడా చేశామని వెల్లడించారు. ఇవి యువ వైద్యులు, మెడికల్ రెసిడెంట్లకు విలువైన శిక్షణగా నిలుస్తాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
రోగులకు మెరుగైన చికిత్స : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్లో జరిగే ప్రత్యక్ష వర్క్షాప్లో క్లిష్టమైన వాస్క్యులర్ శస్త్రచికిత్సలు, ఓపెన్ బైపాస్ సర్జరీలు, ఆధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ విధానాలు ప్రదర్శించడంతో పాటు పాల్గొనే వైద్యులకు సిమ్యులేషన్ ఆధారిత హ్యాండ్స్-ఆన్ శిక్షణ కూడా ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ సదస్సు ద్వారా వాస్క్యులర్ నిపుణుల మధ్య పరస్పర సహకారం పెంపొందడంతో పాటు పెరిఫెరల్ వాస్క్యులర్ వ్యాధులపై ఆధునిక చికిత్సా మార్గాలపై అవగాహన పెరిగి రోగులకు మెరుగైన చికిత్స అందే అవకాశాలు పెరుగుతాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
