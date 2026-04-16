ETV Bharat / state

'జవాబుపత్రాల్లో డబ్బులు పెట్టాను - నన్ను ఎలాగైనా పాస్​ చెయ్యండి'

బోర్డు అధికారులకు ఫోన్‌ చేసి తనను ఎలాగైనా పాస్​ చెయ్యాలని కోరిన విద్యార్థి - ఫోన్​లోనే కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చి అతని తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడిన అధికారులు

Student Calls Inter Board Asking to Pass Him
Student Calls Inter Board Asking to Pass Him (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Student Calls Inter Board Asking to Pass Him: పరీక్షలు అంటే అందరికీ ఒకింత ఆందోళన ఉంటుంది. ఎంత బాగా ప్రిపేర్​ అయినప్పటికీ చాలా మంది పరీక్ష అనగానే భయపడిపోతారు. ఇక పిల్లల పరిస్థితి అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. పరీక్షలు ఒకెత్తు, ఫలితాలు అంతకు మించి టెన్షన్​ పెడ్తాయి. రిజల్ట్​ తెలిసే రోజూ పది రెట్లు ఎక్కువ భయాందోళనకు గురవుతుంటారు. కొందరు సున్నిత మనస్కులు ఆత్మహత్యలకు సైతం పాల్పడుతున్న ఘటనలు చూస్తూనే ఉన్నాం.

కానీ కొందరు విద్యార్థులు పరీక్ష సరిగా రాయకపోవడంతో తమని పాస్​ చెయ్యాలంటూ ప్రాదేయపడుతూ జవాబు పత్రంలోనే బతిమాలుతూ వినతులు రాయడం చాలానే చూశాం. మరికొందరు బెదిరింపులకు పాల్పడతారు, ఇంకొందరు ఇంకోలా, తమకు తోచినట్లు ఏదో ఒక కహానీ అల్లుతారు. కానీ ఓ విద్యార్థి ఇవన్నీ చేసినపప్పటికీ మళ్లీ ఫలితాల రోజు ఏకంగా ఇంటర్​ బోర్డ్​ అధికారులకే ఫోన్​ చేశాడు. తనను పాస్​ చెయ్యాలని కోరాడు. అతని సంగతేెంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ప్రశ్నాపత్రాన్నే మూడుసార్లు రాశా: నిన్న బుధవారం ఇంటర్మీడియర్​ పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. విశాఖకు చెందిన సెకండ్​ ఇయర్​ విద్యార్థి ఒకరు తాను ఫెయిల్‌ అవుతాననే భయంతో ఫలితాలు వెలువడక ముందు ఇంటర్​ బోర్డు అధికారులకు ఫోన్‌ చేశాడు. ఏదో ఒక విధంగా తనను పాస్‌ చేయాలని కోరాడు. జవాబుపత్రాల్లో డబ్బులు కూడా పెట్టానని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా తానూ ఏమీ చదవకపోవడంతో ప్రశ్నాపత్రాన్నే మూడుసార్లు రాశానని తెలిపాడు. విద్యార్థి మాటలు విని షాక్​ అయిన అధికారి, వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు.

తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడిన అధికారులు: అధికారులు ఆ విద్యార్థికి ఫోన్​లోనే కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చారు. త్వరలోనే అడ్వాన్స్డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఉన్నాయని వాటికోసం చదువుకోవాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత విశాఖ ఆర్‌ఐఓకు ఈ సమాచారం చేరవేశారు. ఈ విషయమై వెంటనే అతని తల్లిదండ్రులకు తెలపాలని చెప్పారు. అనంతరం జిల్లా అధికారులు ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి జరిగింది చెప్పారు. తమ కుమారుడు ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పారు. ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు రాసిన ఈ విద్యార్థి ఫస్టియర్​ రెండు సబ్జెక్టులు, సెకండియర్​ మూడు సబ్జెక్టులు ఫెయిల్‌ అయ్యాడు. అప్పటికే ఆ విద్యార్థి ఇంట్లోనే ఉన్నందున తాము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామని తల్లిదండ్రులు అధికారులకు తెలియజేశారు.

సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు: రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్​కు ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకూ అవకాశం కల్పించాయి. మే 21 నుంచి జూన్ 4 వరకూ థియరీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు, జూన్ 7 నుంచి 11 వరకూ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జూన్ 5న ఎథిక్స్, హ్యూమన్ వాల్యూ, జూన్ 6న పర్యావరణ విద్య పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.