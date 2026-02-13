నేడు ఇంటర్మీడియట్ హాల్టికెట్ల విడుదల - డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా
ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్బాషా - మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు 955230 0009కు మెస్సేజ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 7:53 AM IST
Intermediate Hall Tickets Released: ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల హాల్ టికెట్లను శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్బాషా తెలిపారు. విద్యార్థులు https:e.ap.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మొదటి సంవత్సరం వారు పదో తరగతి హాల్ టికెట్ నంబరు, ద్వితీయ సంవత్సరం వారు మొదటి సంవత్సరం హాల్ టికెట్ నంబరు లేదా ఆధార్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేసి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు. మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు 955230 0009కు హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టి, హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. హాల్ టికెట్లపై కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, కళాశాల స్టాంప్ అవసరం లేదని తెలిపారు. ఇంటర్ పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమై 12 గంటల వరకు జరుగుతాయని అన్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి ఉదయం 8.30 గంటలకు చేరుకోవాలని, పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద హాల్ టికెట్ చూపిస్తేనే లోపలికి ప్రవేశం ఉంటుందని అన్నారు. ఇన్విజిలేటర్ ద్వారా పొందిన ఓఎంఆర్ బార్కోడ్ షీట్లోని వివరాలు సరిచూసుకోవాలని, పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి పెన్, పెన్సిల్, స్కెచ్పెన్స్, ఎరేజర్, గణిత పట్టికలు మాత్రమే అనుమతిస్తారని అన్నారు.
వాట్సప్లోనే ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ హాల్టికెట్లు - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
1,537 కేంద్రాల ఏర్పాటు: ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,537 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 45 సమస్యాత్మక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. 35 కేంద్రాల్లో మౌలిక వసతుల కొరత, విద్యార్థులకు దూరంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఏడాది మొదటి సంవత్సరం మారిన సిలబస్ ప్రకారం వచ్చే ఏడాది ద్వితీయ సంవత్సరం సిలబస్లో మార్పు చేయనున్నారు. సైన్సులో పూర్తిగా ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ అమలు చేస్తారు. జాతీయ వృత్తి విద్య శిక్షణ మండలి మార్గదర్శకాల ప్రకారం వృత్తి విద్య కోర్సు సెరికల్చర్ మార్గదర్శకాలను సవరించారు. ఈ కోర్సు పేరు నేషనల్ స్కిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్కు అనుగుణంగా ‘సెరికల్చర్ టెక్నిషియన్’గా మార్పు చేశారు. జనరల్ ఫౌండేషన్ కోర్సును ఎంప్లాయిబిలిటీ స్కిల్స్గా మార్చారు. మిగతా 22 వృత్తి విద్య కోర్సులకు ప్రస్తుత సిలబస్నే వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలోనూ కొనసాగించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది మోడ్రన్ లాంగ్వెజ్ తెలుగు, ఉర్దూ, లాజిక్ (తర్కం), ప్రభుత్వ పాలనాశాస్త్రం, భూగోళ శాస్త్రం సిలబస్ మారనుంది. కొత్త పాఠ్య పుస్తకాలు 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.